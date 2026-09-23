Μουσικά Νέα 23.09.2026

Celine Dion: Επέστρεψε στη σκηνή και αποθεώθηκε με το «You’re the voice»

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Η Celine Dion τίμησε τον John Farnham με μία συγκινητική απόδοση του εμβληματικού του τραγουδιού «You're the voice», συμμετέχοντας εξ αποστάσεως σε μια μεγάλη συναυλία προς τιμήν του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Celine Dion εμφανίστηκε εξ αποστάσεως σε εκδήλωση για τον John Farnham στη Μελβούρνη.
  • Ερμήνευσε το τραγούδι «You’re the voice» του Farnham, εκφράζοντας τον θαυμασμό της.
  • Η συναυλία «Songs Of John Farnham» πραγματοποιήθηκε παρά την απουσία του καλλιτέχνη λόγω υγείας.
  • Η εμφάνιση της Dion έγινε παρά τη μάχη της με το σύνδρομο του αυστηρού ατόμου.
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Η Celine Dion επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την σπάνια εμφάνισή της σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στον θρυλικό Αυστραλό καλλιτέχνη John Farnham. Η Καναδή σούπερ σταρ, παρά την απουσία της από την εκδήλωση που έλαβε χώρα στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης, κατάφερε να μεταφέρει την ενέργεια και το ταλέντο της, συμμετέχοντας από απόσταση.

Η Céline Dion χαμογελάει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Παρίσι, ενθουσιάζοντας τους fans με την παρουσία της.
https://www.instagram.com/celinedion/

Η εμφάνιση της Celine Dion έγινε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όπου χαιρέτησε το κοινό από τη νέα της σκηνή στο Παρίσι, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον John Farnham. «John, πάντα ήσουν μια βαθιά έμπνευση για μένα», δήλωσε η τραγουδίστρια, τονίζοντας πόσο αγαπούσε να τον ακούει να τραγουδά. «Και ο τρόπος που τραγουδούσες ένα τραγούδι, ιδιαιτέρως, είναι από τις πολύ, πολύ αγαπημένες μου ερμηνείες όλων των εποχών. Είναι τόσο αγαπητό στην καρδιά μου».

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Η Dion επέλεξε να ερμηνεύσει το «You’re the voice» του Farnham, ένα τραγούδι του 1986 που θεωρείται σχεδόν ανεπίσημος εθνικός ύμνος στην Αυστραλία. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς η Celine Dion είχε συνεργαστεί με τον Farnham ξανά τον Αύγουστο του 2018, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της στην ίδια venue. «Ήταν τέτοια τιμή, και ταυτόχρονα, τόσο διασκεδαστικό, να το τραγουδώ μαζί σου», ανέφερε κατά την εξ αποστάσεως ερμηνεία της, συμπληρώνοντας με χιούμορ: «Και αυτό, φίλε μου, είναι… οκτώ χρόνια πριν. Ξέρω, νομίζω ότι το ξέρεις αυτό πολύ καλά».

Η Celine Dion με εντυπωσιακό φόρεμα και ανθοδέσμες στο Παρίσι, ενόψει της μεγάλης επιστροφής της.
https://www.instagram.com/celinedion/

Η συναυλία, με τίτλο «Songs Of John Farnham: A Living Legend – The Celebration Concert», πραγματοποιήθηκε παρά την απουσία του 77χρονου Farnham, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω προβλημάτων υγείας. Στη σκηνή βρέθηκαν πάνω από 120 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Vanessa Amorosi, Tina Arena, Jimmy Barnes, Kate Ceberano, Diesel, Human Nature, Richard Marx, Jessica Mauboy, Jon Stevens, Keith Urban, Mark Vincent, Ross Wilson, καθώς και οι έκπληξη Chris Martin και Hugh Jackman.

celine_dion
https://www.instagram.com/celinedion/

Η Celine Dion, η οποία αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει την πάθηση του συνδρόμου του αυστηρού ατόμου (stiff person syndrome), μιας σπάνιας αυτοάνοσης νευρολογικής διαταραχής που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με μια σειρά 16 εμφανίσεων στο Παρίσι.

Celine Dion Eurovision
https://www.instagram.com/celinedion/

Η συναυλία στη Rod Laver Arena, χωρητικότητας 15.000 θεατών, σημείωσε sold out, ενώ πάνω από 23.000 θαυμαστές του Farnham κατέκλυσαν κινηματογράφους Hoyt’s σε όλη τη χώρα. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η εκδήλωση, παραγωγής Cochrane Entertainment και TEG Dainty, θα προβληθεί ξανά στον κινηματογράφο σε μια επανεπεξεργασμένη εκδοχή.

Η εμφάνιση της Celine Dion αποτελεί μια υπενθύμιση της αδιαμφισβήτητης καλλιτεχνικής της αξίας και της ικανότητάς της να συγκινεί, ακόμη και από απόσταση. Η αγάπη της για τη μουσική και τους συναδέλφους της είναι εμφανής, όπως και η δύναμη ψυχής που την χαρακτηρίζει στην τρέχουσα πορεία της.

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