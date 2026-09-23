Celeb News 23.09.2026

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η ξεχωριστή εμφάνιση στα 39α γενέθλιά της

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Με αγαπημένα πρόσωπα και ένα εντυπωσιακό birthday look γιόρτασε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τα 39α γενέθλιά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.
  • Φορούσε ένα κατακόκκινο φόρεμα και έσβησε την τούρτα με τους δύο γιους της.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τις ευχές και τη χαρά που δέχτηκε.
  • Η οικογένεια είναι το όνειρο και η μεγαλύτερη επιθυμία της, νιώθει πλήρης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε μία ξεχωριστή ημέρα καθώς γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media να συνοδεύει τις στιγμές χαράς. Η παρουσιάστρια, λαμπερή μέσα σε ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο φόρεμα, έσβησε τα κεράκια της τούρτας της με τη βοήθεια των δύο γιων της, του Βλάση και του μικρότερου Βασίλη junior (Μπίλι), τους οποίους έχει αποκτήσει με τον επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

https://www.instagram.com/konstantinaspyropoulou
https://www.instagram.com/konstantinaspyropoulou

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε αυτές τις πολύτιμες στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που αποτύπωναν την οικογενειακή ευτυχία. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, εξέφρασε βαθιά συναισθήματα:

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«Ευγνωμοσύνη. Αυτό αισθάνομαι! Πιο γεμάτη από ποτέ, με αγκαλιές από ανιδιοτελή αγάπη και αληθινά χαμόγελα. Δε φαντάζεστε πόσες φορές τραγουδήσαμε και σβήσαμε την τούρτα. Το καλύτερο πάρτι μου. Εμείς. Σας ΥΠΕΡΡΡΡ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που με πλημμυρίζετε από ευχές και χαρά για ακόμα μια χρονιά, που μου δίδαξε πολλά! Σας αγαπώ».

https://www.instagram.com/konstantinaspyropoulou
https://www.instagram.com/konstantinaspyropoulou

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει δηλώσει επανειλημμένα πόσο σημαντική είναι για εκείνη η οικογένεια. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του opening party για το νέο εστιατόριο του συζύγου της, είχε αναφέρει: «Η οικογένεια ήταν το όνειρό μου, πάντοτε αυτό με ενδιέφερε, ο κάθε ένας είχε ένα στόχο στη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει και να μεγαλώσει κι άλλο οικογένειά μου είναι κάτι που θα ήθελα. Νιώθω πλήρης». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αίσθηση ολοκλήρωσης που βιώνει, απολαμβάνοντας τη μητρότητα και τη δημιουργία της δικής της.

https://www.instagram.com/konstantinaspyropoulou
https://www.instagram.com/konstantinaspyropoulou
https://www.instagram.com/konstantinaspyropoulou
https://www.instagram.com/konstantinaspyropoulou

Η παρουσιάστρια, έχοντας βρει την ευτυχία στο πλευρό του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, απολαμβάνει πλήρως τον ρόλο της μητέρας, με τα δύο αγόρια της να αποτελούν το επίκεντρο της ζωής της. Η γιορτή των γενεθλίων της αποτέλεσε μια ακόμη υπενθύμιση της αγάπης και της στήριξης που λαμβάνει από τους δικούς της ανθρώπους.

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ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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