Celeb News 23.09.2026

Ένταση γύρω από την περιουσία της Dolly Parton – Η απόφαση που προκαλεί ερωτήματα

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Νέα τροπή στη φημολογούμενη οικογενειακή διαμάχη της Dolly Parton, καθώς η εταιρεία του ανιψιού της σταμάτησε να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης στα ακίνητά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εταιρεία ασφαλείας του ανιψιού της Dolly Parton, Brian Sevier, έπαψε να προστατεύει τα ακίνητά της.
  • Η απόφαση τερματισμού της συνεργασίας φέρεται να ελήφθη από τον μάνατζερ της Parton, Danny Nozel.
  • Ο Sevier χαρακτήρισε την απόφαση «απρόσμενη και ανεξήγητη», αφήνοντας αιχμές για «κακόπιστα» πρόσωπα.
  • Παρά τον τερματισμό, ο Sevier διατηρεί προσωπικό συμφέρον στο καταπίστευμα της περιουσίας της Parton.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φημολογούμενη οικογενειακή διαμάχη γύρω από την τεράστια περιουσία της Dolly Parton φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, καθώς η εταιρεία ασφαλείας του ανιψιού της, Brian Sevier, ενημερώθηκε ότι οι υπηρεσίες της δεν χρειάζονται πλέον για την προστασία των ακινήτων της διάσημης τραγουδίστριας. Η εταιρεία του Sevier είχε αναλάβει για χρόνια την φύλαξη της κατοικίας της Parton στο Nashville του Tennessee, του μουσείου της, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την καλλιτέχνιδα.

Η Dolly Parton με λευκή, λαμπερή ολόσωμη φόρμα, με ανοιχτά χέρια σε σκηνή με μπλε φωτισμό.
https://www.instagram.com/DollyParton/

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο που οι αναφορές για εντάσεις σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας της Dolly Parton πληθαίνουν. Ο Brian Sevier και η ομάδα του χαρακτήρισαν την απόφαση ως «απρόσμενη και μέχρι στιγμής ανεξήγητη», μιλώντας στο αμερικανικό TMZ. Σε γραπτή τους δήλωση, τόνισαν την αποφασιστικότητά τους να σεβαστούν την τελευταία επιθυμία της Dolly Parton και να προστατεύσουν την οικογένειά της. Παράλληλα, άφησαν αιχμές για ενέργειες «κακόπιστων» προσώπων που, όπως υποστηρίζουν, επιδιώκουν οικονομικό όφελος από την περιουσία της τραγουδίστριας.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απόφαση για τον τερματισμό της συνεργασίας με την εταιρεία του Brian Sevier φέρεται να ελήφθη από τον μάνατζερ της Dolly Parton, Danny Nozel, με την υποστήριξη τραπεζιτών που εμπλέκονται στη διαχείριση της περιουσίας της. Ο Sevier είχε αναλάβει την ασφάλεια της τραγουδίστριας για περισσότερα από 20 χρόνια, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση, καθώς ο πατέρας του, Larry, είχε προηγουμένως διατελέσει τον ίδιο ρόλο.

Η Dolly Parton με εντυπωσιακή εμφάνιση στα Emmys, τιμάται για την προσφορά της στην μουσική και την ψυχαγωγία.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Ο Brian Sevier βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον θάνατο της Dolly Parton, καθώς ήταν ο άνθρωπος που εκείνη είχε επιλέξει για να ανακοινώσει την είδηση στα social media. Ο ίδιος είχε εκφράσει τότε τη βαθιά του θλίψη και την τιμή που ένιωθε, γράφοντας: «Είναι τιμή, μια τιμή που συνοδεύεται από απόλυτη υπερηφάνεια και μεγάλη θλίψη».

Η Dolly Parton ετοιμάζεται για το αφιέρωμα στα Emmys, με την εμφάνισή της να κλέβει τις εντυπώσεις.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά τις τρέχουσες διαμάχες, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την προσωπική μάχη της Dolly Parton με τον καρκίνο. Σύμφωνα με αναφορές, η τραγουδίστρια είχε ταξιδέψει μυστικά στη Γερμανία την προηγούμενη χρονιά, προκειμένου να υποβληθεί σε πειραματική θεραπεία. Φέρεται να έφτασε στη Φρανκφούρτη με ιδιωτικό αεροσκάφος και να παρέμεινε εκεί για περίπου μία εβδομάδα, λαμβάνοντας την εν λόγω θεραπεία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Parton πίστευε πως η θεραπεία είχε συμβάλει στην αποκατάσταση των δυνάμεών της.

Η Dolly Parton με κόκκινο καρό πουκάμισο και λευκό σουτιέν ποζάρει χαμογελαστή σε ροζ φόντο.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Παρότι η συνεργασία της εταιρείας του Brian Sevier με τα ακίνητα της Dolly Parton έχει τερματιστεί, ο ίδιος εξακολουθεί να διατηρεί προσωπικό συμφέρον στο DP Dean Trust, το καταπίστευμα που συνδέεται με την περιουσία της. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην υπόθεση της διαχείρισης της κληρονομιάς της θρυλικής σταρ της country μουσικής, η οποία έγινε γνωστή και για τη φιλανθρωπική της δράση, και πέθανε σε ηλικία 80 ετών τον περασμένο μήνα.

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Brian Sevier dolly parton κληρονομιά
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