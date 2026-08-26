«Sliving our best life»: Η οικογενειακή απόδραση της Paris Hilton στην Ελλάδα

Η Paris Hilton απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα, μοιράζοντας στιγμές με τους αγαπημένους της μέσα από το Instagram

Με μια ματιά Η Paris Hilton απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της στα social media.

Οι διακοπές περιλαμβάνουν θάλασσα, ήλιο και βόλτες με σκάφος.

Η Paris Hilton περιγράφει τις διακοπές της ως "Sliving our best life in Greece". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ελληνικό καλοκαίρι φαίνεται πως επέλεξε να απολαύσει η Paris Hilton, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της. Η διάσημη επιχειρηματίας και socialite μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση, χαρίζοντας μια μικρή γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που περνά με τους αγαπημένους της.

Με φόντο τον ήλιο και το καταγάλανο ελληνικό τοπίο, η Paris Hilton φαίνεται να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές εν πλω, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις διακοπές, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Sliving our best life in Greece. Sunshine, sea & all my favorite people».

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Η οικογενειακή απόδραση συνδυάζει όλα όσα κάνουν το ελληνικό καλοκαίρι τόσο ξεχωριστό: θάλασσα, sunshine, χαλαρές βόλτες με σκάφος και φυσικά πολύτιμο χρόνο με την οικογένεια. Η Paris Hilton, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, φρόντισε να μοιραστεί με το κοινό της μερικά από αυτά τα στιγμιότυπα, μεταφέροντας λίγο από το summer mood της Ελλάδας.

Το ταξίδι αυτό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των celebrities που επιλέγουν τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και με το χαρακτηριστικό της «Sliving», τον δικό της συνδυασμό των λέξεων slaying και living, η Paris Hilton φαίνεται πως ζει στο έπακρο τις διακοπές της στην Ελλάδα.

Με ήλιο, θάλασσα και την οικογένειά της στο πλευρό της, η Paris Hilton φαίνεται να έχει βρει τον ιδανικό τρόπο για να απολαύσει το ελληνικό καλοκαίρι. Και αν κρίνουμε από τα πρώτα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, το Greek summer της είναι ήδη πολύ… iconic!

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