Fashion 26.08.2026

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

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Αποχαιρετώντας τη θρυλική Dolly Parton, θυμόμαστε τις 6 βασικές αρχές μόδας και ζωής που καθόρισαν το εμβληματικό και ανατρεπτικό στυλ της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Να είσαι ο εαυτός σου, επιλέγοντας έντονα χρώματα και στενές γραμμές.
  • Βρες έμπνευση στα πιο απρόσμενα μέρη, μετατρέποντας καθημερινά υλικά.
  • Μην ακολουθείς τις τάσεις, προτάσσοντας την άνεση και την προσωπικότητά σου.
  • Ντύσου σύμφωνα με τα δυνατά σου σημεία, αναδεικνύοντας τα προτερήματά σου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μουσικός κόσμος θρηνεί την απώλεια ενός πραγματικού ειδώλου, καθώς η θρυλική τραγουδίστρια της country, Dolly Parton, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Πέρα από την τεράστια μουσική της κληρονομιά και το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο, η Dolly Parton άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον κόσμο της μόδας, χάρη στην unapologetic, λαμπερή και συχνά υπερβολική γκαρνταρόμπα της, η οποία έγινε συνώνυμο των ξανθών περουκών, των εφαρμοστών ρούχων και των ψηλοτάκουνων.

https://www.instagram.com/dollyparton/
https://www.instagram.com/dollyparton/

Το 2023, μέσα από το βιβλίο της «Behind the Seams: My Life in Rhinestones» και τη συνέντευξή της στη Vogue, η ίδια μοιράστηκε την ιστορία πίσω από την απαράμιλλη αισθητική της, αποδεικνύοντας ότι το στυλ για εκείνη ήταν μια μορφή απόλυτης ελευθερίας. Προς τιμήν της μοναδικής της κληρονομιάς, συγκεντρώσαμε τις βασικές αρχές μόδας που όριζαν τη φιλοσοφία της ζωής της.

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1. Να είσαι ο εαυτός σου χωρίς απολογήσε

Η Dolly Parton δεν δίστασε ποτέ να εκφραστεί με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, ακόμη και πριν καταφέρει να αποκτήσει τα ρούχα που ονειρευόταν. Από νεαρή ηλικία επέλεγε έντονα χρώματα και τις στενές γραμμές, επιλέγοντας συνειδητά να ξεχωρίζει από το πλήθος και να αγνοεί τα στερεότυπα της εποχής της.

dolly_paron_fashion
https://www.instagram.com/dollyparton/

2. Βρες έμπνευση στα πιο απρόσμενα μέρη

Οι πηγές έμπνευσής της ήταν συχνά ανορθόδοξες και πέρα από τα καθιερωμένα πρότυπα της επαρχιακής της ζωής στο Τενεσί. Αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα της παιδικής της ηλικία μετέτρεπε απλά, καθημερινά υλικά σε εργαλεία ομορφιάς, χτίζοντας τη δική της μοναδική αισθητική.

https://www.instagram.com/p/DRQKtACkQr9/?img_index=1

3. Μην ακολουθείς τις τάσεις

Για την ίδια, η εξωτερική εμφάνιση δεν είχε ποτέ σχέση με τα περιοδικά μόδας ή την τήρηση των εφήμερων trends. Η άνεση και η αλήθεια της προσωπικότητάς της προτάσσονταν πάντα απέναντι στη γνώμη των άλλων, καθώς η καλλιτεχνική της δημιουργία και η δουλειά της είχαν πάντοτε την απόλυτη προτεραιότητα.

4. Ντύσου σύμφωνα με τα δυνατά σου σημεία

Γνωρίζοντας καλά τα χαρακτηριστικά του σώματός της, η Parton επένδυσε σε γραμμές και υφάσματα που ανέδεικνυαν τα προτερήματά της και απέφυγαν όσα δεν την κολάκευαν. Η ισορροπία στις σιλουέτες ήταν βασικό της μέλημα, ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει εντυπωσιακό χωρίς να γίνεται υπερβολικά φορτωμένο.

https://www.instagram.com/dollyparton/
https://www.instagram.com/dollyparton/

5. Αξιοποίησε τη δύναμη των περουκών

Οι ογκώδεις, ξανθές περούκες δεν αποτέλεσαν απλώς σήμα κατατεθέν της εμφάνισής της, αλλά μια πρακτική λύση για την προστασία των φυσικών της μαλλιών από τη φθορά του καθημερινού styling. Η ποικιλία των επιλογών της χάριζε ευελιξία, αποτρέποντας διαρκώς τις «κακές μέρες στα μαλλιά».

6. Επένδυσε σε ψηλοτάκουνα παπούτσια

Τα ψηλοτάκουνα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, προσφέροντάς της όχι μόνο ύψος, αλλά και μια αίσθηση δύναμης και θηλυκότητας. Με έμφαση στην άνεση και στην ειδική κατασκευή που στήριζε σωστά το πόδι της, τα θεωρούσε το απόλυτο εργαλείο αυτοπεποίθησης.

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dolly parton Fashion
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