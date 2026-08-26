Celeb World 26.08.2026

Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του – Το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η στιγμή που ο Χρήστος Μάστορας αλλάζει τα στέφανα στον γάμο της αδερφής του και τα συγκινητικά πλάνα από την τελετή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του, Αμαλίας, με τον Μάνο Παπαγεωργίου.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Αυγούστου, με έντονο κλίμα χαράς και συγκίνησης.
  • Η σύντροφος του τραγουδιστή, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο στα social media.
  • Ο γαμπρός, Μάνος Παπαγεωργίου, είναι παιδικός φίλος και κομμωτής του Χρήστου Μάστορα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια του Χρήστου Μάστορα ήταν το Σάββατο 22 Αυγούστου, όταν η αδερφή του, Αμαλία Μάστορα, παντρεύτηκε τον Μάνο Παπαγεωργίου. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με τον τραγουδιστή να έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλευρό του ζευγαριού, καθώς ήταν εκείνος που ανέλαβε να γίνει κουμπάρος και να αλλάξει τα στέφανα.

mastoras_akllifoni
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Στο πλευρό του βρέθηκε και η σύντροφός του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την τελετή και το γαμήλιο τραπέζι. Μέσα από τα νέα πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα, μπορείς να δεις μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του μυστηρίου, αλλά και τη συγκίνηση που ήταν διάχυτη ανάμεσα στους συγγενείς και τους φίλους της νύφης και του γαμπρού.

Διάβασε επίσης: «Θέλω τα φώτα σας!»: Η Κατερίνα Καινούργιου ταξιδεύει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με την κόρη της

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από τον γάμο της Αμαλίας Μάστορα αποτυπώνει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του μυστηρίου. Σε ένα από τα πλάνα, ο Χρήστος Μάστορας φαίνεται να βρίσκεται δίπλα στο ζευγάρι και να αλλάζει τα στέφανα, επιβεβαιώνοντας τον ξεχωριστό ρόλο που είχε στη γαμήλια τελετή. Για τον τραγουδιστή, η ημέρα είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς επρόκειτο για τον γάμο της αδερφής του. Η παρουσία του δίπλα στην Αμαλία και στον Μάνο ήταν ιδιαίτερα συμβολική, αφού ανέλαβε να σταθεί δίπλα τους και με τον ρόλο του κουμπάρου.

@lenialspapas

🩷

♬ You’ve Got The Love – Florence + The Machine

Στα ίδια πλάνα μπορείς να δεις και την έντονη συγκίνηση που προκάλεσε η τελετή στους ανθρώπους του ζευγαριού. Η μητέρα της νύφης εμφανίζεται συγκινημένη, ενώ και μια καλή φίλη της Αμαλίας δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά της. Η Αμαλία Μάστορα παντρεύτηκε τον Μάνο Παπαγεωργίου το Σάββατο 22 Αυγούστου, επισφραγίζοντας μια σχέση που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το ζευγάρι γνωριζόταν ήδη εδώ και πολλά χρόνια, καθώς ο Μάνος Παπαγεωργίου είναι παιδικός φίλος του Χρήστου Μάστορα, ενώ παράλληλα είναι και ο κομμωτής του τραγουδιστή. Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη γνωριμία δημιουργήθηκε σταδιακά και η σχέση του με την Αμαλία, με τους δύο να κρατούν όλα αυτά τα χρόνια χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni
Χρήστος Μάστορας
https://www.instagram.com/xmastoras/

Στη σημαντική αυτή ημέρα για την οικογένεια Μάστορα βρέθηκε και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, σύντροφος του Χρήστου Μάστορα. Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τον γάμο της Αμαλίας Μάστορα. Μέσα από τα stories της στο Instagram δημοσίευσε βίντεο από το μυστήριο, στα οποία καταγράφονται η νύφη και ο γαμπρός, αλλά και εικόνες από το γαμήλιο τραπέζι.

Διάβασε επίσης: Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΓΑΜΟΣ Χρήστος Μάστορας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μου λείπεις, άγγελέ μου»: Το «αντίο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον αγαπημένο του σκύλο

«Μου λείπεις, άγγελέ μου»: Το «αντίο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον αγαπημένο του σκύλο

26.08.2026
Επόμενο
Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

26.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

H Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για Σαντορίνη και το «brat summer» αποκτά ελληνικό άρωμα
Celeb News

H Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για Σαντορίνη και το «brat summer» αποκτά ελληνικό άρωμα

26.08.2026
Karol G: Δώρισε $1,2 εκατ. στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας
Celeb News

Karol G: Δώρισε $1,2 εκατ. στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας

26.08.2026
«Sliving our best life»: Η οικογενειακή απόδραση της Paris Hilton στην Ελλάδα
Celeb News

«Sliving our best life»: Η οικογενειακή απόδραση της Paris Hilton στην Ελλάδα

26.08.2026
«Μου λείπεις, άγγελέ μου»: Το «αντίο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον αγαπημένο του σκύλο
Celeb News

«Μου λείπεις, άγγελέ μου»: Το «αντίο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον αγαπημένο του σκύλο

26.08.2026
Dolly Parton: Πώς αποχαιρέτησαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες τον θρύλο της country
Celeb News

Dolly Parton: Πώς αποχαιρέτησαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες τον θρύλο της country

26.08.2026
Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη;
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη;

26.08.2026
Ευγενία Σαμαρά: Βρήκε τον «νέο της έρωτα» στο Μεξικό και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της
Celeb News

Ευγενία Σαμαρά: Βρήκε τον «νέο της έρωτα» στο Μεξικό και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της

26.08.2026
«Θέλω τα φώτα σας!»: Η Κατερίνα Καινούργιου ταξιδεύει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με την κόρη της
Celeb News

«Θέλω τα φώτα σας!»: Η Κατερίνα Καινούργιου ταξιδεύει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με την κόρη της

26.08.2026
Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
Celeb News

Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

25.08.2026
Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη