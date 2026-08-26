Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του – Το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

Με μια ματιά Ο Χρήστος Μάστορας έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδερφής του, Αμαλίας, με τον Μάνο Παπαγεωργίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Αυγούστου, με έντονο κλίμα χαράς και συγκίνησης.

Η σύντροφος του τραγουδιστή, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο στα social media.

Ο γαμπρός, Μάνος Παπαγεωργίου, είναι παιδικός φίλος και κομμωτής του Χρήστου Μάστορα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια του Χρήστου Μάστορα ήταν το Σάββατο 22 Αυγούστου, όταν η αδερφή του, Αμαλία Μάστορα, παντρεύτηκε τον Μάνο Παπαγεωργίου. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με τον τραγουδιστή να έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλευρό του ζευγαριού, καθώς ήταν εκείνος που ανέλαβε να γίνει κουμπάρος και να αλλάξει τα στέφανα.

Στο πλευρό του βρέθηκε και η σύντροφός του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την τελετή και το γαμήλιο τραπέζι. Μέσα από τα νέα πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα, μπορείς να δεις μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του μυστηρίου, αλλά και τη συγκίνηση που ήταν διάχυτη ανάμεσα στους συγγενείς και τους φίλους της νύφης και του γαμπρού.

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Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από τον γάμο της Αμαλίας Μάστορα αποτυπώνει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του μυστηρίου. Σε ένα από τα πλάνα, ο Χρήστος Μάστορας φαίνεται να βρίσκεται δίπλα στο ζευγάρι και να αλλάζει τα στέφανα, επιβεβαιώνοντας τον ξεχωριστό ρόλο που είχε στη γαμήλια τελετή. Για τον τραγουδιστή, η ημέρα είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς επρόκειτο για τον γάμο της αδερφής του. Η παρουσία του δίπλα στην Αμαλία και στον Μάνο ήταν ιδιαίτερα συμβολική, αφού ανέλαβε να σταθεί δίπλα τους και με τον ρόλο του κουμπάρου.

Στα ίδια πλάνα μπορείς να δεις και την έντονη συγκίνηση που προκάλεσε η τελετή στους ανθρώπους του ζευγαριού. Η μητέρα της νύφης εμφανίζεται συγκινημένη, ενώ και μια καλή φίλη της Αμαλίας δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά της. Η Αμαλία Μάστορα παντρεύτηκε τον Μάνο Παπαγεωργίου το Σάββατο 22 Αυγούστου, επισφραγίζοντας μια σχέση που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το ζευγάρι γνωριζόταν ήδη εδώ και πολλά χρόνια, καθώς ο Μάνος Παπαγεωργίου είναι παιδικός φίλος του Χρήστου Μάστορα, ενώ παράλληλα είναι και ο κομμωτής του τραγουδιστή. Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη γνωριμία δημιουργήθηκε σταδιακά και η σχέση του με την Αμαλία, με τους δύο να κρατούν όλα αυτά τα χρόνια χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Στη σημαντική αυτή ημέρα για την οικογένεια Μάστορα βρέθηκε και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, σύντροφος του Χρήστου Μάστορα. Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τον γάμο της Αμαλίας Μάστορα. Μέσα από τα stories της στο Instagram δημοσίευσε βίντεο από το μυστήριο, στα οποία καταγράφονται η νύφη και ο γαμπρός, αλλά και εικόνες από το γαμήλιο τραπέζι.

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