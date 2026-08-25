Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ο Μιχάλης Μαρίνος επέστρεψε στα Phi Phi Islands 14 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη και το μοιράστηκε με εντυπωσιακές φωτογραφίες

Με μια ματιά Ο Μιχάλης Μαρίνος επισκέφθηκε ξανά τα Phi Phi Islands της Ταϊλάνδης μετά από 14 χρόνια.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Instagram.

Στις φωτογραφίες, ο Μαρίνος απολαμβάνει τη θάλασσα, κάνει βουτιές και κολυμπά ανάμεσα σε ψάρια.

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα Phi Phi Islands παραμένουν ένα από τα αγαπημένα του μέρη στον κόσμο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μιχάλης Μαρίνος ταξίδεψε ξανά στα εντυπωσιακά Phi Phi Islands της Ταϊλάνδης και φαίνεται πως η δεύτερη επίσκεψή του ήταν εξίσου ξεχωριστή με την πρώτη. Ο ηθοποιός επέστρεψε σε έναν προορισμό που είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά πριν από 14 χρόνια και απέδειξε πως κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ. Αυτή τη φορά, γέμισε το Instagram του με καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη θάλασσα και τις βουτιές του. Και από όσα μοιράστηκε, το συγκεκριμένο ταξίδι είχε ξεκάθαρα… holiday goals διάθεση.

Στο υλικό που δημοσίευσε, ο Μιχάλης Μαρίνος απολαμβάνει το νερό, κάνει βουτιές και κολυμπά ανάμεσα στα ψάρια, απολαμβάνοντας στο έπακρο το τροπικό τοπίο. Σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει πάνω σε βάρκα φορώντας το μαγιό του, με φόντο τα καταγάλανα νερά. Το σκηνικό μοιάζει βγαλμένο από travel postcard και μας κάνει να θέλουμε να κλείσουμε εισιτήριο… χθες.

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Η σχέση του ηθοποιού με τα Phi Phi Islands φαίνεται πως κρατά εδώ και χρόνια. Δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη, αποφάσισε να επιστρέψει και να ξαναζήσει την εμπειρία, αυτή τη φορά μέσα από νέες βουτιές και εξερευνήσεις.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «14 χρόνια μετά… εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο!!». Μια φράση που τα λέει όλα για το πόσο ιδιαίτερος παραμένει για εκείνον ο συγκεκριμένος προορισμός.

Και κάπως έτσι, ο Μιχάλης Μαρίνος μας χάρισε μια μικρή virtual απόδραση στην Ταϊλάνδη. Τροπικά νερά, βουτιές, ψάρια και μια επιστροφή μετά από 14 χρόνια είναι μάλλον ο τέλειος συνδυασμός για ένα καλοκαιρινό travel mood.

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