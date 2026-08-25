Celeb World 25.08.2026

Μιχάλης Μαρίνος: Το εξωτικό ταξίδι στα Phi Phi Islands και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Μιχάλης Μαρίνος επέστρεψε στα Phi Phi Islands 14 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη και το μοιράστηκε με εντυπωσιακές φωτογραφίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Μαρίνος επισκέφθηκε ξανά τα Phi Phi Islands της Ταϊλάνδης μετά από 14 χρόνια.
  • Ο ηθοποιός μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Instagram.
  • Στις φωτογραφίες, ο Μαρίνος απολαμβάνει τη θάλασσα, κάνει βουτιές και κολυμπά ανάμεσα σε ψάρια.
  • Ο ίδιος δήλωσε ότι τα Phi Phi Islands παραμένουν ένα από τα αγαπημένα του μέρη στον κόσμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μιχάλης Μαρίνος ταξίδεψε ξανά στα εντυπωσιακά Phi Phi Islands της Ταϊλάνδης και φαίνεται πως η δεύτερη επίσκεψή του ήταν εξίσου ξεχωριστή με την πρώτη. Ο ηθοποιός επέστρεψε σε έναν προορισμό που είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά πριν από 14 χρόνια και απέδειξε πως κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ. Αυτή τη φορά, γέμισε το Instagram του με καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη θάλασσα και τις βουτιές του. Και από όσα μοιράστηκε, το συγκεκριμένο ταξίδι είχε ξεκάθαρα… holiday goals διάθεση.

https://www.instagram.com/michalis_marinos_official
https://www.instagram.com/michalis_marinos_official

Στο υλικό που δημοσίευσε, ο Μιχάλης Μαρίνος απολαμβάνει το νερό, κάνει βουτιές και κολυμπά ανάμεσα στα ψάρια, απολαμβάνοντας στο έπακρο το τροπικό τοπίο. Σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει πάνω σε βάρκα φορώντας το μαγιό του, με φόντο τα καταγάλανα νερά. Το σκηνικό μοιάζει βγαλμένο από travel postcard και μας κάνει να θέλουμε να κλείσουμε εισιτήριο… χθες.

Διάβασε επίσης: Τι κρύβεται πίσω από το flashback της Τζόυς Ευείδη – Η λεζάντα της δίνει την πιο αστεία απάντηση

Η σχέση του ηθοποιού με τα Phi Phi Islands φαίνεται πως κρατά εδώ και χρόνια. Δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη, αποφάσισε να επιστρέψει και να ξαναζήσει την εμπειρία, αυτή τη φορά μέσα από νέες βουτιές και εξερευνήσεις.

https://www.instagram.com/michalis_marinos_official
https://www.instagram.com/michalis_marinos_official
https://www.instagram.com/michalis_marinos_official/
https://www.instagram.com/michalis_marinos_official/

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «14 χρόνια μετά… εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο!!». Μια φράση που τα λέει όλα για το πόσο ιδιαίτερος παραμένει για εκείνον ο συγκεκριμένος προορισμός.

https://www.instagram.com/michalis_marinos_official/
https://www.instagram.com/michalis_marinos_official/
https://www.instagram.com/michalis_marinos_official/
https://www.instagram.com/michalis_marinos_official/

Και κάπως έτσι, ο Μιχάλης Μαρίνος μας χάρισε μια μικρή virtual απόδραση στην Ταϊλάνδη. Τροπικά νερά, βουτιές, ψάρια και μια επιστροφή μετά από 14 χρόνια είναι μάλλον ο τέλειος συνδυασμός για ένα καλοκαιρινό travel mood.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

PhiPhi διακοπές Μιχάλης Μαρίνος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Cardi B μάς δείχνει τις ολοκαίνουργιες τσάντες που προστέθηκαν στη συλλογή της

Η Cardi B μάς δείχνει τις ολοκαίνουργιες τσάντες που προστέθηκαν στη συλλογή της

25.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Rita Ora: Έκανε το απόλυτο digital detox ταξίδι στην Αφρική
Celeb News

Rita Ora: Έκανε το απόλυτο digital detox ταξίδι στην Αφρική

25.08.2026
Taylor Swift: Αυτή είναι η φράση που επαναλαμβάνει όταν η πίεση είναι μεγάλη
Celeb News

Taylor Swift: Αυτή είναι η φράση που επαναλαμβάνει όταν η πίεση είναι μεγάλη

25.08.2026
Dua Lipa: Οι τρυφερές φωτογραφίες αγκαλιά με τον Callum Turner για τα γενέθλιά της
Celeb News

Dua Lipa: Οι τρυφερές φωτογραφίες αγκαλιά με τον Callum Turner για τα γενέθλιά της

25.08.2026
«Tom Cruise, πρόσεχε»: Η Sydney Sweeney έκανε wing walking πάνω σε αεροπλάνο
Celeb News

«Tom Cruise, πρόσεχε»: Η Sydney Sweeney έκανε wing walking πάνω σε αεροπλάνο

25.08.2026
Ο Billy Zane βρίσκεται στην Ελλάδα και έδωσε ελληνικό twist σε μια θρυλική ατάκα του «Grease»
Celeb News

Ο Billy Zane βρίσκεται στην Ελλάδα και έδωσε ελληνικό twist σε μια θρυλική ατάκα του «Grease»

25.08.2026
Ορφέας Αυγουστίδης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο
Celeb News

Ορφέας Αυγουστίδης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο

25.08.2026
Ηλίας Βρεττός: Το εντυπωσιακό ταξίδι στα 38 μέτρα κάτω από τη θάλασσα
Celeb News

Ηλίας Βρεττός: Το εντυπωσιακό ταξίδι στα 38 μέτρα κάτω από τη θάλασσα

25.08.2026
Η North West θέλει να γίνει… barista! «Θέλω να έχω μια κανονική δουλειά»
Celeb News

Η North West θέλει να γίνει… barista! «Θέλω να έχω μια κανονική δουλειά»

25.08.2026
Η Halle Berry έκλεισε τα 60 και έκανε το πιο απρόσμενο birthday statement
Celeb News

Η Halle Berry έκλεισε τα 60 και έκανε το πιο απρόσμενο birthday statement

25.08.2026
Σκέφτεσαι να αλλάξεις την αυλή σου; Η cozy γωνιά της Σμαράγδας Καρύδη είναι το inspo που έψαχνες

Σκέφτεσαι να αλλάξεις την αυλή σου; Η cozy γωνιά της Σμαράγδας Καρύδη είναι το inspo που έψαχνες

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι τελείωσε το καλοκαίρι

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι τελείωσε το καλοκαίρι

Τσάι βουκαμβίλιας: Το νέο μυστικό υγείας που έλειπε από τη ρουτίνα σου

Τσάι βουκαμβίλιας: Το νέο μυστικό υγείας που έλειπε από τη ρουτίνα σου

Ξέμεινες από eye patches; Φτιάξ’ τα μόνη σου με υλικά που έχεις ήδη

Ξέμεινες από eye patches; Φτιάξ’ τα μόνη σου με υλικά που έχεις ήδη

Οι 4 φθινοπωρινές τάσεις στα παπούτσια που θα κάνουν τα jeans πιο stylish

Οι 4 φθινοπωρινές τάσεις στα παπούτσια που θα κάνουν τα jeans πιο stylish

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα

Απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Ο Πιερρακάκης «φτιάχνει» την ευρωπαϊκή διέξοδο του Μητσοτάκη

Ο Πιερρακάκης «φτιάχνει» την ευρωπαϊκή διέξοδο του Μητσοτάκη