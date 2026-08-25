Ορφέας Αυγουστίδης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο

Με μια ματιά Ο Ορφέας Αυγουστίδης μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο.

Η φωτογραφία είναι μέρος ενός άλμπουμ με στιγμές από το καλοκαίρι του ηθοποιού.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά έγιναν για δεύτερη φορά γονείς στις 20 Αυγούστου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει στιγμές από την εγκυμοσύνη, τη γέννηση και τον γιο τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με τη νεογέννητη κόρη του μοιράστηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης στα social media. Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε αγκαλιά με το μωρό του κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο μαιευτήριο, έχοντας πίσω του ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Η συγκεκριμένη εικόνα ξεχώρισε μέσα από ένα άλμπουμ με στιγμές από το καλοκαίρι του. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε λιτά και όμορφα: «Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή».

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, με την κόρη τους να έρχεται στον κόσμο την Πέμπτη 20 Αυγούστου. Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο και πλέον η οικογένειά τους απέκτησε και νέο μέλος. Ο ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους followers του μερικά από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα αυτού του καλοκαιριού, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το πρόσωπο της μικρής.

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Στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης φαίνεται η Γεωργία Κρασσά με την κοιλίτσα της λίγες ημέρες πριν από τη γέννα. Ακολουθεί η πολυαναμενόμενη στιγμή με τον Ορφέα Αυγουστίδη να κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του, σε ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο από το μαιευτήριο.

Στις επόμενες φωτογραφίες εμφανίζεται η σύζυγός του χαμογελαστή, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο ο γιος τους ποζάρει κρατώντας ένα ποτήρι που καλύπτει παιχνιδιάρικα το πρόσωπό του. Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε το μικρό φωτογραφικό άλμπουμ με μια εικόνα της πανσελήνου.

Η ανάρτηση του Ορφέα Αυγουστίδη αποτυπώνει έτσι με απλό και διακριτικό τρόπο ένα πολύ ξεχωριστό καλοκαίρι για την οικογένειά του. Από την εγκυμοσύνη και την αναμονή μέχρι την άφιξη της μικρής, οι φωτογραφίες μοιάζουν με ένα μικρό προσωπικό ημερολόγιο μιας περιόδου γεμάτης όμορφες αλλαγές.

Με λίγες μόνο λέξεις, «Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή», ο ηθοποιός περιέγραψε ίσως με τον πιο όμορφο τρόπο όσα έζησε τους τελευταίους μήνες. Και η φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του είναι αναμφίβολα το πιο τρυφερό στιγμιότυπο του άλμπουμ.

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