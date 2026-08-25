Celeb News 25.08.2026

Taylor Swift: Αυτή είναι η φράση που επαναλαμβάνει όταν η πίεση είναι μεγάλη

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Η τραγουδίστρια μιλά ανοιχτά για τους μηχανισμούς διαχείρισης της τεράστιας επιτυχίας της και τη φυσική της αγάπη για τη σύνθεση τραγουδιών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift χρησιμοποιεί τη φράση "Εσύ το επέλεξες αυτό" για να αντιμετωπίσει την πίεση.
  • Η αγάπη της για τη μουσική είναι ο λόγος που συνεχίζει παρά τις δυσκολίες.
  • Ο στόχος της είναι να γράφει μουσική για τους θαυμαστές της και όσους τη βλέπουν ως τρόπο ζωής.
  • Η σύνθεση τραγουδιών είναι η πιο φυσική της ικανότητα, σε αντίθεση με άλλες πτυχές της καριέρας της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift αποκαλύπτει συχνά πτυχές από την εσωτερική της πορεία, αλλά σε μια πρόσφατη, αποκαλυπτική συνέντευξη για το The Icon Sessions της Recording Academy, μίλησε ανοιχτά για το πώς αντιμετωπίζει τις στιγμές που η ζωή και η τεράστια δημοσιότητά της γίνονται «υπερβολικά μεγάλες» για να τις διαχειριστεί.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η 14 φορές νικήτρια Grammy εξήγησε πώς καταφέρνει να προστατεύει τη δημιουργικότητά της χωρίς να αφήνει τη δημόσια εικόνα της να την επηρεάζει αρνητικά. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, ακολουθεί συγκεκριμένους μηχανισμούς άμυνας: «Περνάω από διάφορες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης που έχω υιοθετήσει με τα χρόνια. Ένας από αυτούς είναι να λέω στον εαυτό μου: “Εσύ το επέλεξες αυτό. Το επέλεξες κάθε μέρα. Θα μπορούσες να είχες αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν γίνει τεράστιο και ανεξέλεγκτο”. Και αποφάσισα να μην το κάνω, επειδή το αγαπώ πάρα πολύ».

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Για την αγαπημένη τραγουδοποιό, αυτός είναι ο πυρήνας των πάντων: όσο συνεχίζει να δημιουργεί μουσική, όλα τα υπόλοιπα αξίζουν τον κόπο. Αναφερόμενη στις δυσκολίες της καριέρας της και στις φωνές που στο παρελθόν αμφισβήτησαν την προοπτική της σε συγκεκριμένα μουσικά είδη, η Swift τόνισε ότι η επιτυχία ήρθε όταν συνειδητοποίησε ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της: «Γράφω μουσική επειδή παίζω για τους θαυμαστές. Τη βγάζω για ανθρώπους που νοιάζονται και βλέπουν τη μουσική ως τρόπο να αντεπεξέλθουν στη ζωή τους, όπως έκανα κι εγώ».

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η καλλιτεχνική της πορεία έφτασε σε ένα νέο ορόσημο πρόσφατα, όταν εντάχθηκε στο Nashville Songwriters Hall of Fame, δίπλα σε τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, θυμήθηκε πως η σύνθεση τραγουδιών ήταν το μόνο πράγμα που της βγήκε ποτέ εντελώς φυσικά: «Κανείς δεν με δίδαξε πώς να το κάνω. Έπρεπε να μάθω πώς να ψυχαγωγώ το κοινό, να μαθαίνω χορογραφίες, να προστατεύω τη λογική μου μέσα από δύσκολα μαθήματα και αμέτρητα λάθη. Η συγγραφή τραγουδιών, όμως, είναι σχεδόν το μόνο πράγμα που έκανα απόλυτα φυσικά».

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Taylor Swift
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