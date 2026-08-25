Η τρυφερή στιγμή του Χρήστου Μάστορα στο party γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Η γνωστή influencer γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα στενό πάρτι στο σπίτι, με την παρουσία και τις ευχές του Χρήστου Μάστορα

Με μια ματιά Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γιόρτασε τα 30α γενέθλιά της σε κλειστό κύκλο στο σπίτι της.

Η εορτάζουσα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τούρτα και την ατμόσφαιρα του πάρτι.

Ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε ζωντανά το "Να ζήσεις και χρόνια πολλά" στην Καληφώνη.

Η κοινή τους εμφάνιση προκάλεσε ενδιαφέρον, ενώ αποφεύγουν επίσημες δηλώσεις για τη σχέση τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική και όμορφη καμπή της ζωής της πέρασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία γιόρτασε την είσοδό της στη νέα δεκαετία και τη συμπλήρωση των 30 της ετών. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να τιμήσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα επιλέγοντας μια ζεστή, εσωτερική συγκέντρωση στο σπίτι της, πλαισιωμένη αποκλειστικά από στενούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που φρόντισαν να της χαρίσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Αν και το πάρτι κινήθηκε σε πολύ διακριτικούς τόνους και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν στους θαυμαστές της μια μικρή γεύση από το εορταστικό κλίμα. Η ίδια μοιράστηκε επιλεγμένα στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή τούρτα και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, αφήνοντας όμως τους καλεσμένους της να αποκαλύψουν τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της νύχτας μέσα από τα δικά τους stories.

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Το βίντεο-highlight και η παρουσία του Χρήστου Μάστορα

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, ένα ολιγόδευκο βίντεο ήταν εκείνο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον και έγινε αμέσως viral. Στη συγκεκριμένη λήψη, ο Χρήστος Μάστορας εμφανίζεται δίπλα στην εορτάζουσα, τραγουδώντας της ζωντανά το κλασικό «Να ζήσεις και χρόνια πολλά» και στέλνοντας τις δικές του ευχές.

Η κοινή τους παρουσία σε αυτό το στενό, οικογενειακό περιβάλλον ήρθε να προστεθεί στο προσκήνιο της δημοσιότητας, ειδικά δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει γύρω από την προσωπική τους ζωή το τελευταίο διάστημα. Παρά τις κατά καιρούς φήμες και τα δημοσιεύματα, κανείς από τους δύο δεν έχει επιλέξει να δώσει τροφή στα ΜΜΕ με επίσημες δηλώσεις, προτιμώντας να αφήνουν τις πράξεις και τις σπάνιες αυτές κοινές στιγμές να μιλούν από μόνες τους. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, πάντως, έδειξε να απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της νέας ηλικίας, έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους που αγαπά.

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