Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι τελείωσε το καλοκαίρι

Με μια ματιά Το Rock Hard Festival στην Τεχνόπολη (11-12/9) φέρνει Angra, Stratovarius, Dirkschneider και Blaze Bayley.

Οι The Sisters of Mercy (12/9) και οι Satyricon (18/9) φέρνουν gothic και black metal ήχους στο Floyd.

Ο Sivert Høyem (19/9), οι Allah-Las (14/9) και ο Ty Segall (25/9) προσφέρουν ψυχεδελικούς και garage ήχους.

Ο Jeff Mills (20/9), οι Villagers of Ioannina City (20/9) και οι The Gathering (26/9) καλύπτουν techno, progressive rock και gothic metal. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι μαζί με το τέλος του καλοκαιριού τελειώνουν και οι μεγάλες μουσικές βραδιές, ο Σεπτέμβριος στην Αθήνα έρχεται να σου αλλάξει γνώμη. Η πόλη επιστρέφει στους ρυθμούς της, όμως οι συναυλιακές σκηνές γεμίζουν ξανά με δυνατές κιθάρες, black metal, gothic ήχους, ψυχεδέλεια, techno, progressive rock και μεγάλες φωνές. Από τους Satyricon και τους The Sisters of Mercy μέχρι τον Sivert Høyem, τον Ty Segall, τους Villagers of Ioannina City και τους The Gathering, το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου έχει αρκετές βραδιές που αξίζει να κρατήσεις στο ημερολόγιό σου.

11 και 12 Σεπτεμβρίου: Η Τεχνόπολη γίνεται το απόλυτο metal σημείο της Αθήνας

Ο μήνας ξεκινά δυνατά με το Rock Hard Festival Greece στην Τεχνόπολη, στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι Angra επιστρέφουν με ολόκληρο το «Holy Land», τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, με τον Kiko Loureiro ξανά στην κιθάρα. Στο ίδιο διήμερο θα εμφανιστούν οι Stratovarius, οι Dirkschneider και ο Blaze Bayley, ενώ οι Blood Fire Death θα τιμήσουν τον Quorthon, σε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται ξεκάθαρα στους φίλους του κλασικού και του ακραίου metal.

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12 Σεπτεμβρίου: Οι The Sisters of Mercy φέρνουν το σκοτάδι στο Floyd

Μία ημέρα μετά, στις 12 Σεπτεμβρίου, το Floyd περνά σε πιο σκοτεινούς ρυθμούς με τους The Sisters of Mercy. Ο Andrew Eldritch και η μπάντα του επιστρέφουν στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί τους την ατμόσφαιρα του gothic rock και τραγούδια όπως τα «Temple of Love» και «This Corrosion». Αν αγαπάς τις σκοτεινές μελωδίες, τα βαριά μπάσα και εκείνη τη χαρακτηριστική θεατρικότητα των Sisters, αυτή η βραδιά έχει όλα τα στοιχεία για να σε κερδίσει.

14 Σεπτεμβρίου: Οι Allah-Las μεταφέρουν λίγη από την Καλιφόρνια στο Gazarte

Στις 14 Σεπτεμβρίου, το Gazarte υποδέχεται τους Allah-Las, σε μια συναυλία που μοιάζει ιδανική για να κρατήσεις λίγο ακόμη το καλοκαίρι. Ο καλιφορνέζικος garage και psych ήχος τους, οι κιθάρες και η vintage αισθητική τους δημιουργούν ένα σκηνικό που σε μεταφέρει νοερά σε ανοιχτούς δρόμους και ζεστές νύχτες. Μαζί τους εμφανίζονται οι Noda & The Pappas, συμπληρώνοντας τη βραδιά με ακόμη περισσότερη κιθαριστική διάθεση.

18 Σεπτεμβρίου: Οι Satyricon επιστρέφουν και το Floyd ετοιμάζεται για μεγάλη ένταση

Στις 18 Σεπτεμβρίου, οι Satyricon επιστρέφουν στην Αθήνα, στο Floyd, οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή τους στην Ελλάδα. Ο Satyr και ο Frost αποτελούν εδώ και δεκαετίες δύο από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του νορβηγικού black metal, έχοντας συνδέσει το όνομά τους με άλμπουμ όπως τα «Dark Medieval Times» και «Nemesis Divina». Αν δεν τους έχεις δει ποτέ ζωντανά, αυτή είναι μια από τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου που αξίζει να προσέξεις ιδιαίτερα.

19 Σεπτεμβρίου: Ο Sivert Høyem ανεβαίνει στον Λυκαβηττό

Την επόμενη ημέρα, 19 Σεπτεμβρίου, ο Sivert Høyem ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού. Ο frontman των Madrugada επιστρέφει στην Αθήνα με τη χαρακτηριστική, βαθιά φωνή του και το νέο υλικό του, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και ατμόσφαιρα.

20 Σεπτεμβρίου: Jeff Mills και Max Cooper σε μια βραδιά που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα

Στις 20 Σεπτεμβρίου, το Θέατρο Βράχων υποδέχεται τον Jeff Mills με το «Tomorrow Comes The Harvest», το μουσικό εγχείρημα που είχε δημιουργήσει μαζί με τον Tony Allen. Μαζί του εμφανίζονται ο Jean-Phi Dary και η Rasheeda Ali, ενώ special guest είναι ο Max Cooper. Αν σε τραβά η techno, ο αυτοσχεδιασμός και οι πιο πειραματικοί ηλεκτρονικοί ήχοι, εδώ έχεις μια από τις πιο ιδιαίτερες συναντήσεις του μήνα.

20 Σεπτεμβρίου: Οι Villagers of Ioannina City επιστρέφουν στον Λυκαβηττό με νέο υλικό

Την ίδια ημέρα, οι Villagers of Ioannina City ανεβαίνουν στον Λυκαβηττό, μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του «Venceremos». Οι VIC έχουν δημιουργήσει έναν δικό τους μουσικό κόσμο, όπου το heavy και progressive rock συναντά την ελληνική παράδοση, με γκάιντες, ζουρνάδες και ψυχεδελικά περάσματα. Αν τους έχεις δει ζωντανά, ξέρεις ήδη ότι η εμφάνισή τους δύσκολα περιορίζεται σε μια απλή παρουσίαση τραγουδιών.

25 Σεπτεμβρίου: Ο Ty Segall επιστρέφει στην Αθήνα και δεν υπόσχεται μια ήσυχη βραδιά

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Ty Segall επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από οκτώ χρόνια και το Floyd ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη garage, punk, glam και ψυχεδέλεια. Ο Αμερικανός μουσικός έχει κάνει την αλλαγή κατεύθυνσης σχεδόν προσωπική του ειδικότητα και το νέο «Chrome» προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στη διαδρομή του. Αν θέλεις ένα live με ένταση, παραμόρφωση και αρκετές εκπλήξεις, κράτα αυτή την ημερομηνία.

25 Σεπτεμβρίου: Ο Jack Savoretti φέρνει τη χαρακτηριστική φωνή του στον Λυκαβηττό

Την ίδια ημέρα, ο Jack Savoretti εμφανίζεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, έχοντας μαζί του το «We Will Always Be the Way We Were» και δύο δεκαετίες μουσικής διαδρομής. Η βραχνή φωνή του και οι κινηματογραφικές μελωδίες του δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα, πιο προσωπικό και συναισθηματικό, σε μια από τις πιο όμορφες αθηναϊκές σκηνές.

25 Σεπτεμβρίου: Οι Slomosa έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα με fuzz χωρίς φρένο

Στο Arch, επίσης στις 25 Σεπτεμβρίου, οι Slomosa πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στην Αθήνα. Το νορβηγικό συγκρότημα κινείται ανάμεσα στο desert rock, το grunge και το fuzz, παρότι προέρχεται από το Bergen. Μαζί με τους Godsleep και τους Rainyard, αναμένεται να δημιουργήσουν μια βραδιά για όσους θέλουν βαριές κιθάρες και αρκετή ένταση.

26 Σεπτεμβρίου: Οι The Gathering και η Anneke van Giersbergen ξαναφέρνουν το «Mandylion» στη σκηνή

Ο Σεπτέμβριος κλείνει με μία από τις πιο ιδιαίτερες μουσικές συναντήσεις. Στις 26 Σεπτεμβρίου, οι The Gathering εμφανίζονται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού μαζί με την Anneke van Giersbergen, παρουσιάζοντας ολόκληρο το «Mandylion» και επιλεγμένα τραγούδια από εκείνη την ιστορική περίοδο. Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η συγκεκριμένη εμφάνιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς δεν υπάρχει σχέδιο συνέχειας μετά το 2026. Αν το «Strange Machines» και το «Leaves» έχουν συνδεθεί με κάποια σημαντική περίοδο της μουσικής σου ζωής, αυτή είναι μία βραδιά που δύσκολα θα θέλεις να χάσεις.

Ο Σεπτέμβριος του 2026, λοιπόν, δεν έρχεται στην Αθήνα απλώς για να σηματοδοτήσει την επιστροφή στην καθημερινότητα. Έρχεται με black metal, gothic rock, psych, techno, progressive ήχους, garage, μεγάλες φωνές και συναυλίες που καλύπτουν σχεδόν κάθε μουσική διάθεση. Αν μέχρι τώρα έβλεπες την επιστροφή στην πόλη ως το τέλος των διακοπών, ίσως φέτος χρειάζεται να τη δεις λίγο διαφορετικά: η συναυλιακή σεζόν μόλις ξεκινά και η Αθήνα έχει ήδη αρκετούς λόγους για να σε κρατήσει έξω από το σπίτι.

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