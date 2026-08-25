Beauty 25.08.2026

Ξέμεινες από eye patches; Φτιάξ’ τα μόνη σου με υλικά που έχεις ήδη

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Το viral πρωινό trick που χρειάζεσαι λιγότερο από 1 λεπτό για να το ετοιμάσεις και εξαφανίζει το πρήξιμο κάτω από τα μάτια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Φτιάξτε DIY eye patches από βαμβακερούς δίσκους, παγωμένο νερό και κρέμα ματιών.
  • Κόψτε τους δίσκους σε σχήμα μισοφέγγαρου για να εφαρμόζουν κάτω από τα μάτια.
  • Εφαρμόστε κρέμα ματιών και τοποθετήστε τους παγωμένους δίσκους για 10-15 λεπτά.
  • Το παγωμένο βαμβάκι μειώνει το πρήξιμο, ενυδατώνει και αναζωογονεί την περιοχή των ματιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξυπνάς πρωί-πρωί, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και αντικρίζεις το αιώνιο σκηνικό: κουρασμένο βλέμμα, επίμονο πρήξιμο και μαύρους κύκλους που μαρτυρούν τις λιγότερες ώρες ύπνου από ό,τι χρειαζόσουν. Ανοίγεις το συρτάρι με τα καλλυντικά σου για να πάρεις τα αγαπημένα σου hydrogel eye patches και τότε συνειδητοποιείς το μοιραίο, έχουν τελειώσει.

Γυναίκα με πετσέτα στα μαλλιά εφαρμόζει eye patches, αποκαλύπτοντας το trick για την περιποίηση της επιδερμίδας.
Pexels

Πριν προλάβεις να πανικοβληθείς και να σκεφτείς ότι η μέρα σου ξεκινάει καταδικασμένη, υπάρχει ένα απόλυτο beauty hack που κυκλοφορεί ευρέως ανάμεσα στους makeup artists και τις beauty insiders, το οποίο θα μετατρέψει απλά οικιακά υλικά σε μια πολυτελή θεραπεία αναζωογόνησης για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

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Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το έξυπνο trick βασίζεται στη δημιουργία ενός προσωρινού φραγμού συμπύκνωσης, παρόμοιου με τις επαγγελματικές μάσκες ματιών. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανατρέξεις στο ντουλάπι του μπάνιου σου και να εξοπλιστείς με έναν απλό βαμβακερό δίσκο ντεμακιγιάζ, ένα ψαλίδι, ένα μπολ με παγωμένο νερό και μια γενναιόδωρη δόση από την αγαπημένη σου πλούσια κρέμα ματιών.

Γυναίκα με τουρμπάνι και ρόμπα εφαρμόζει eye patches, αποκαλύπτοντας το trick για την περιποίηση της επιδερμίδας.
Pexels

Παίρνεις τον δίσκο ντεμακιγιάζ και τον κόβεις προσεκτικά στη μέση, δημιουργώντας δύο συμμετρικά μισοφέγγαρα που αγκαλιάζουν ιδανικά την καμπύλη κάτω από τα μάτια σου, ακριβώς όπως τα κανονικά σου patches. Στη συνέχεια, εφαρμόζεις μια παχιά, πλούσια ποσότητα από την κρέμα ματιών σου απευθείας στην επιδερμίδα, κάνοντας μια ελαφφή επικάλυψη χωρίς να τη φοβηθείς, καθώς λειτουργεί ως η κύρια βάση θρέψης.

eye_patches_fashion
Pexels

Αμέσως μετά, βυθίζεις τα κομμένα μισοφέγγαρα από βαμβάκι στο παγωμένο νερό, τα στραγγίζεις ελαφρώς ώστε να είναι διαποτισμένα αλλά να μην στάζουν, και τα τοποθετείς ακριβώς πάνω από την κρέμα ματιών που μόλις άπλωσες. Το παγωμένο βαμβάκι δρα άμεσα ως αγγειοσυσπαστικό, εκμεταλλευόμενο τη χαμηλή θερμοκρασία για να ξεφουσκώσει τα βλέφαρα και να εξαφανίσει την όψη κόπωσης, ενώ παράλληλα εγκλωβίζει την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά της κρέμας βαθιά μέσα στην επιδερμίδα.

eye_patches
freepik

Αφήνεις αυτή τη χειροποίητη μάσκα να δράσει για περίπου 10 με 15 λεπτά, απολαμβάνοντας μια αίσθηση δροσιάς και spa στο σπίτι, και αποκαλύπτεις ένα βλέμμα ορατά πιο φωτεινό, λείο και ξεκούραστο, έτοιμο να υποδεχτεί το μακιγιάζ σου.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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beauty eye patches skincare
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