Υπάρχουν ερωτήσεις που με δυσκολεύουν ως προς την απάντησή μου και ερωτήσεις που με ζορίζουν. Υπάρχει όμως και μία ερώτηση που μπορεί να μου ανατινάξει για πάντα τον εγκέφαλο. «Τί δουλειά κάνεις;». Είμαι pop culture fanatic, φτάνει αυτό;

Σε όλα τα χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής, τροποποιούσα τον corporate τίτλο που κατείχα ενσωματώνοντας την έννοια pop culture σε αυτόν (και στον τρόπο που εργάζομαι) ώστε να είμαι πάντα ξεκάθαρος απέναντι πρωτίστως στον εαυτό μου. Marketing pop culture Director, Editor- pop culture – in-Chief, Communication pop culture Director.καταλαβαίνεις τί εννοώ.

Είτε ως επικεφαλής marketing είτε ως επικεφαλής επικοινωνίας λοιπόν, πρώτα ζούσα το γεγονός που ήθελα να διαφημίσω και μετά δημιουργούσα όλες τις απαραίτητες καμπάνιες. Ήμουν μέρος της δουλειάς μου, ήμουν ο πρώτος που το μήνυμα της δουλειάς μου έπρεπε να αγγίξει. Πάντα αυτό με χαρακτήριζε και πάντα θα με χαρακτηρίζει. Ζω τη δουλειά μου, είμαι το βασικό κοινό της.

Οι επαγγελματικές μου επιλογές ήταν πάντα σε Μέσα που χαρακτηρίζονταν από μία αίσθηση ποπ κουλτούρας. Ήμουν αρχισυντάκτης σε περιοδικά, σε ραδιόφωνα, επικεφαλής marketing στη δισκογραφία, στον κινηματογράφο, είχα το cover story του κορυφαίου μουσικού περιοδικού του πλανήτη. Στο Mad είχα περάσει μερικά από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, ποτέ δεν τα άφησα πίσω μου για αυτό και τώρα, μετά σχεδόν 20 χρόνια, είμαι ξανά στο Mad. Επιστροφή στο μέλλον.

Θα με βρίσκετε for real στην πρώτη σειρά των κορυφαίων συναυλιών των μεγαλύτερων καλλιτεχνών στο εξωτερικό, στο κόκκινο χαλί των μεγάλων κινηματογραφικών πρεμιερών, στα fan clubs των so hot right now μεγάλων διεθνών entertainment και corporate events.

Ακούω όλα τα σπουδαία νέα albums, διαβάζω όλα τα μεγάλα sites (και το mad.gr απλά τώρα γράφω και ταυτόχρονα), μαθαίνω απέξω όλα τα σπουδαία international περιοδικά, βλέπω ακόμα και στον ύπνο μου όλα τα it series.

Οι φίλοι μου κάπως δυσκολεύονται να με ακολουθήσουν, λογικό, αν και με αγαπάνε (θέλω να πιστεύω), ξέρω όμως πως το bubble μου είναι συμβατό με το δικό σου. Με το Mad bubble σου. Με καλωσορίζω λοιπόν στον κόσμο σου. Let the games begin.