Κάναμε soundcheck με τον Sombr στο Βερολίνο

Το mad.gr είδε live τον Sombr, βρέθηκε μαζί του στο soundcheck, χόρεψε μέχρι τελικής πτώσεως το 12 to 12 και είχε και eye contact. Not bad at all!

Το email που έλαβα ήταν ξεκάθαρο, έπρεπε να είμαι από νωρίς στο στάδιο Velodrome του Βερολίνου για να δω το soundcheck του Sombr και να είμαι και στο meet and greet πριν ανοίξουν οι πόρτες για το κοινό. Πέταξα την τσάντα μου όπου βρήκα μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και έφυγα τρέχοντας χωρίς καφέ, φαγητό, ξεκούραση. Δεν ήταν ώρα να ρισκάρω και να χάσω μία τέτοια εμπειρία.

Ένας μεγάλος καναπές υπάρχει πάνω στη σκηνή και δίπλα του παντού μουσικά όργανα. Οι λιγοστοί fans που είμαστε εκεί περιμένουμε με κομμένη την ανάσα τον Sombr να εμφανιστεί. Πίσω από την κουρτίνα της σκηνής ακούμε μία φωνή. «Καλησπέρα Βερολίνο»!. Ο Sombr ξαφνικά είναι μπροστά μας!!

Ο Sombr είναι ψηλός, πολύ ψηλός, και με φοβερή αίσθηση του στυλ. Η ενέργειά του και το λαμπερό του αυθόρμητο χαμόγελο γεμίζουν την σκηνή. Ο χώρος πλημμυρίζει από αγάπη και τα πάντα λάμπουν. Με μία κιθάρα ερμηνεύει unplugged το νέο του single και μετά απαντάει στις ερωτήσεις μας. Στέκεται δίπλα στον καθένα από εμάς που κάνει την ερώτηση, κάνει high five με όλους μας και κρατάει ενθουσιασμένος τα δώρα που του δίνουμε. Κυρίως λούτρινα capybara! Δεν ξέρω αν έχω δει άλλον τόσο αυθόρμητο, ειλικρινή και χαρούμενο καλλιτέχνη εδώ και πολλά χρόνια. Ο Sombr ζει τη στιγμή όπως εμείς. Είναι ένας από εμάς.

Τρεις ώρες μετά το soundcheck, 12.000 fans θα ζήσουμε μία αξέχαστη εμπειρία. Ο Sombr είναι ξανά στη σκηνή για το live set του. Με τη μία εντυπωσιάζομαι από τον ήχο της μπάντας του, είναι αρκετά πιο ροκ από ό,τι στο album και εξαιρετικά δυνατός. Ο ίδιος αλωνίζει στη σκηνή, δεν πρέπει να έμεινε κάποια μικρή γωνιά επί σκηνής που να μην πήγε. Είναι star και ταυτόχρονα και artist. Το στυλ του, η κίνησή του, η φωνή του, όλα είναι μαγικά και απίστευτα σύγχρονα. Όταν χορεύει, χορεύουμε όλοι μαζί. Όταν ερμηνεύει, κλείνουμε τα μάτια και ερμηνεύουμε και εμείς. Όταν παίζει πιάνο, ακουμπάμε 12.000 fans τα πλήκτρα μαζί του. Ο Sombr είναι εκεί για όλους μας και για τον καθένα ξεχωριστά.

Το live έχει μόλις τελειώσει αλλά κανείς δεν φεύγει. Μαγεμένοι κοιτάμε την άδεια πλέον σκηνή και ο ένας τον άλλον. Δεν θέλουμε ακόμα να φύγουμε από εκεί. Δεν θέλω να απομακρυνθώ από έναν χώρο γεμάτο αγάπη και αισιοδοξία για το μέλλον. Δεν θέλω να γυρίσω σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η ανασφάλεια και οι πολεμικές κραυγές. Θέλω να μείνω εκεί. Στο bubble μου. Εκεί που ο Sombr καλλιτεχνικά και ανθρώπινα χρωμάτισε την ψυχή μου. Εκεί που υπάρχει χώρος για δημιουργία και αγνά συναισθήματα. Εκεί που ο Sombr ξεκινάει την μεγάλη του φωτεινή καριέρα.

