O Mr. Music στο Mad Radio 106,2: «O Akylas είναι ένα παιδί που έχει γίνει εξαγώγιμο πολιτιστικό προϊόν και αξίζει να τον υποστηρίξουμε όλοι»

Ο Mr. Music μιλάει για την αγάπη του για τη μουσική, την εμπειρία του στα social media και τη διαδρομή του μέσα από το Home Studio Podcast

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε o Mr. Music ή αλλιώς Δημήτρης Μπάρμπας. O ίδιος μίλησε για την ενασχόληση του με τα social media τα τεέυταία χρόνια, την αγάπη του για τη μουσική, ενώ παράλληλα σχολιάσε με τον καλύτερο τρόπο τα μουσικά νέα που καταγράφηκαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Δημήτρης Μπάρμπας είναι για πολλούς το γνώριμο πρόσωπο που εμφανίζεται συχνά στο TikTok μιλώντας με ενθουσιασμό για τη μουσική. Πίσω όμως από τα video που γίνονται συχνά viral κρύβεται μια πολυσχιδής προσωπικότητα. Μουσικός, δημοσιογράφος, καθηγητής θεολογίας και φωνητικής, αλλά και δημιουργός podcast, έχει χτίσει τη διαδρομή του γύρω από την τέχνη και την πνευματική αναζήτηση. Τα τελευταία χρόνια έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το Home Studio Podcast, μια πλατφόρμα όπου συζητά με καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη, επιχειρώντας να παρουσιάσει τις ιδέες και τις εμπειρίες τους με απλό και αυθεντικό τρόπο στο ελληνικό κοινό.

Μιλώντας για το πώς κατάφερε να συνδυάσει δύο φαινομενικά αντίθετους κόσμους, όπως αυτόν της μουσικής και της θεολογίας, είπε: «Υπήρχε μια τρέλα για τη μουσική από μικρή ηλικία, κυρίως για τη rock μουσική. Αγαπούσα πολύ τα CD και τα βινύλια. Η θεολογία, λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν ιερέας, υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Έτσι, αυτά τα δύο ταίριαξαν μεταξύ τους, παρόλο που οι αφίσες των Iron Maiden και των Metallica στο εφηβικό μου δωμάτιο δεν ήταν σε καμία περίπτωση γέφυρα επικοινωνίας. Βέβαια, όλα ήρθαν και κλείδωσαν μέσα μου με έναν παράξενο τρόπο».

Αν και για πολλούς η ταυτόχρονη ενασχόληση με δύο τόσο διαφορετικά πεδία θα μπορούσε να φαίνεται αρκετά δύσκολη, ο ίδιος κατάφερε να εξελιχθεί στον χώρο της μουσικής, αποκτώντας γνώσεις που εύκολα θα έκαναν κάποιον να τον χαρακτηρίσει «κινητή μουσική εγκυκλοπαίδεια». Ωστόσο, ο ίδιος αντιμετωπίζει τον χαρακτηρισμό με επιφύλαξη: «Ο όρος “expert” είναι κάτι πολύ σχετικό. Προσπαθώ να εξελίσσομαι συνέχεια. Όλο αυτό ξεκίνησε από την τρέλα μου ως ακροατής, μετά από την τρέλα μου ως εκτελεστής, ως παραγωγός, αλλά και ως εκπαιδευτικός. Οπότε όλο αυτό είναι περισσότερο experience και όχι τόσο expertise».

Και μιλώντας για κάποιον που εκφράζεται ανοιχτά στα social media μέσα από το προφίλ του, είναι σχεδόν απίθανο να μην έχει έρθει έστω και λίγο αντιμέτωπος με την τοξικότητα που συχνά εμφανίζεται σε αυτές τις πλατφόρμες. Ο ίδιος, ωστόσο, παραδέχεται ότι οι αρνητικές εμπειρίες είναι σπάνιες: «Έχω τη χαρά και την τύχη να μου συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια. Αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι ο τρόπος που προσεγγίζω τα θέματα γύρω από τη μουσική έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα».

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. «Τα μόνα hate comments που λαμβάνω είναι όταν μιλάμε για τη Eurovision. Εκεί μπαίνουν στη συζήτηση και άτομα που δεν προέρχονται απαραίτητα από τον χώρο της μουσικής, αλλά περισσότερο από το lifestyle. Το στενάχωρο είναι ότι ακόμα και στη μουσική προσπαθούμε να δημιουργήσουμε “στρατόπεδα” και ομάδες», εξηγεί.

Παραμένοντας στον παλμό της Eurovision, κλήθηκε να παίξει ένα γρήγορο παιχνίδι όπου σχολίαζε μουσικά τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στον διαγωνισμό Sing for Greece 2026. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Akyla, για τον οποίο ανέφερε: «Τον είχα ‘πετύχει’ στα social media και τον είχα ξεχωρίσει λόγω της συνεργασίας του με τον Papazo στο κομμάτι ‘Ατελιέ’. Όσο τον έψαξα περισσότερο, κατάλαβα ότι αυτό το παιδί έχει κάτι σημαντικό να μας δώσει. Πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Δεν με νοιάζει η θέση ή η νίκη, με νοιάζει ότι έχουμε ένα παιδί που ξαφνικά μεταφράζεται σε εξαγώγιμο προϊόν με μεγάλη πολιτιστική αξία. Το act του Akyla είναι μια ηχηρή δήλωση με ρίζες και βάθος».

Σειρά τώρα είχε ο Good Job Nicky, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό, αφήνοντας κι εκείνος το δικό του στίγμα: «Είναι μεγάλο ταλέντο. Τον είχα φιλοξενήσει πριν κάποια χρόνια στο podcast μου, γιατί είχα διακρίνει αμέσως τη φοβερή δυναμική του. Το θέμα είναι ότι ο Akyla είχε επίσης μια τεράστια ενέργεια και έτσι υπερκάλυψε οποιονδήποτε ανταγωνισμό. Ο Good Job Nicky, πάντως, είχε σίγουρα το αγαπημένο μου τραγούδι από όλες τις συμμετοχές».

Μετά από χρόνια αποχής από τη μουσική σκηνή, η Rihanna επέστρεψε με μερικές φωτογραφίες από το στούντιο, δημιουργώντας φήμες για το 9ο άλμπουμ της. Στις εικόνες φαίνεται να δουλεύει πάνω σε νέα κομμάτια, ενώ οι θαυμαστές της συζητούν για τις επερχόμενες μουσικές της επιλογές.

Σχολιάζοντας παράλληλα τις προτιμήσεις της, ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ κάποιες άλλες φωνές πολύ πιο δυνατές σε αυτό το είδος μουσικής, παρόλα αυτά εκτιμώ πολύ τις επιλογές της. Η Beyonce δεν παίζεται σε όλα τα επίπεδα και την εκτιμούσα πολύ, τώρα απλώς την εκτιμώ. Νομίζω ότι αυτή η στροφή προς την country δεν της ταιριάζει τόσο πολύ. Εκτιμώ επίσης τον Justin Timberlake και εύχομαι να είχαμε περισσότερα άλμπουμ του. Φυσικά αγαπημένος μου είναι και ο Bruno Mars, ο οποίος ότι ακουμπάει γίνεται χρυσός».

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα Brit Awards 2026, που έγιναν viral όχι μόνο για το χορευτικό performance του Harry Styles, αλλά και για την εκπληκτική ερμηνεία της Rosalia, που βρέθηκε επί σκηνής μαζί με την Bjork: «Ξαφνικά μια pop καλλιτέχνιδα τραγούδησε όπερα και έκανε μια γέφυρα με μια καλλιτέχνιδα που δεν θα μπορούσαμε να συνδέσουμε ποτέ πριν. Στην ουσία έκανε αυτό που έκανε η Bjork στα 90’s, όπου με τη ριζοσπαστική προσέγγισή της στη μουσική και την τακτική της να μην πατάει ποτέ πάνω σε καμία νότα επίτηδες, αμφισβητούσε τα κακώς κείμενα της μουσικής. Σήμερα, ήρθε η Rosalia κάνοντας ακριβώς το αντίθετο, πατώντας σωστά σε κάθε νότα προκειμένου να κρίνει τη μουσική βιομηχανία του σήμερα. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα τις έχουν σε κοινό σημείο ως δηλώσεις απέναντι στα κακώς κείμενα της μουσικής».

Ο Harry Styles επέστρεψε πρόσφατα στη μουσική σκηνή, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, καθώς και την επερχόμενη περιοδεία του με τίτλο «TogetherTogether». Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι η συναυλία του στο Manchester πρόκειται να προβληθεί μέσα από ένα ειδικό φιλμ στην πλατφόρμα του Netflix.

Σχετικά με το αν η νέα περιοδεία θα ξεπεράσει την επιτυχία της προηγούμενης, σχολίασε: «Ο Harry Styles μάς έχει προβληματίσει πολύ, γιατί τα εισιτήρια για τις συναυλίες του είναι πολύ ακριβά, ακόμα και αν είσαι Ελβετός. Ξαφνικά, οι συναυλίες των pop idols δεν είναι απλώς είδος πολυτελείας, αλλά προϊόν αποκλειστικά για τους πλουσίους».

Τέλος, μίλησε για το δικό του podcast, το «Home Studio Podcast», στο οποίο συζητά για τα πάντα γύρω από τη μουσική, καλώντας πάντα εξέχοντα ονόματα του χώρου: «Αυτό που κάνω είναι να βάζω το χέρι μου στην πληγή. Είναι πολύ διαφορετικό να μελετάς τη βιβλιογραφία, από το να συνομιλείς με τους ίδιους τους δημιουργούς. Το podcast είναι η άντληση των πληροφοριών απευθείας από την πηγή».

