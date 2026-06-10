NYXDrop Season 2: Το πιο viral TikTok Music Talent Show επιστρέφει!

Με μια ματιά Το NYXDrop Season 2 είναι το μουσικό talent show του TikTok που αναζητά το επόμενο music icon.

Νέοι καλλιτέχνες μπορούν να συμμετάσχουν γράφοντας στίχους σε έτοιμο beat, μέσω του mad.gr/nyxdrop.

Οι 20 καλύτεροι διαγωνιζόμενοι θα περάσουν σε τηλεοπτική και digital εμπειρία με challenges και δοκιμασίες.

Ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, τραγούδι και music video. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 είναι εδώ και επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, φέρνοντας ξανά στο TikTok το απόλυτο μουσικό talent show που αναζητά το επόμενο μεγάλο music icon. Πρόκειται για τον μοναδικό μουσικό διαγωνισμό που ενώνει δημιουργία, social media και πραγματικό ταλέντο, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν μέσα από τη μουσική τους και να διεκδικήσουν μια θέση στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Το project αποτελεί συνεργασία του MAD TV με τη NYX Professional Make-up, και συνεχίζει να δίνει βήμα σε νέες φωνές που θέλουν να ξεχωρίσουν μέσα από το TikTok. Το NYXDrop Season 2 δεν είναι απλά ένας διαγωνισμός, αλλά μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία που μετατρέπει το viral content σε πραγματική καριέρα.

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και απόλυτα TikTok-friendly: οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο mad.gr/nyxdrop, ακούν ένα έτοιμο beat, γράφουν τους δικούς τους στίχους ή ρίμες και στέλνουν τη συμμετοχή τους. Από εκεί, οι κριτές επιλέγουν τις πιο δυνατές και δημιουργικές συμμετοχές, αναζητώντας το επόμενο μεγάλο ταλέντο που μπορεί να κινείται σε genres όπως Pop, RnB, Hip-Hop ή Rap.

Από όλες τις συμμετοχές θα επιλεγούν οι 20 καλύτεροι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι θα περάσουν σε μια μοναδική τηλεοπτική και digital εμπειρία με γυρίσματα, μουσικά challenges και απαιτητικές δοκιμασίες που θα αναδείξουν όχι μόνο τη φωνή, αλλά και την καλλιτεχνική προσωπικότητα του κάθε συμμετέχοντα. Στην κριτική επιτροπή βρίσκονται η Lila και ο Stavento, δύο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που καθοδηγούν και αξιολογούν τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα, ενώ την παρουσίαση του show αναλαμβάνει η Ilenia Williams, δίνοντας τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στο project.

Το έπαθλο του NYXDrop Season 2 είναι πραγματικά game changing, αφού ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, μαζί με ένα ολοκληρωμένο τραγούδι και ένα επαγγελματικό music video clip, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια πραγματική μουσική καριέρα.

Πίσω από το project βρίσκονται επίσης μεγάλοι υποστηρικτές, με μεγάλο χορηγό τη NYX Professional Make-up, καθώς και τους χορηγούς Skroutz και CeraVe, που ενισχύουν τη δυναμική και την απήχηση του show.

Το NYXDrop – Season 2 είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν μουσικό διαγωνισμό. Είναι μια πλατφόρμα έκφρασης, δημιουργίας και ευκαιρίας για τη νέα γενιά καλλιτεχνών που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Αν γράφεις στίχους, ρίμες ή έχεις τη δική σου μουσική ταυτότητα, τότε αυτή είναι η στιγμή σου για να ακουστείς.

Δηλώσεις συμμετοχής στο: mad.gr/nyxdrop

Διάβασε επίσης: