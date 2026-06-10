Μπριάμ: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό – Πώς να το κάνεις σαν τη μαμά σου

Με φρέσκα λαχανικά εποχής και απλά υλικά, το μπριάμ γίνεται το πιο χαρακτηριστικό καλοκαιρινό φαγητό που γεμίζει το τραπέζι άρωμα και χρώμα

Με μια ματιά Το μπριάμ είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό καλοκαιρινό φαγητό με φρέσκα λαχανικά εποχής.

Αποτελείται από πατάτες, κολοκύθια, μελιτζάνες, πιπεριές, ντομάτες, κρεμμύδια και σκόρδο.

Ψήνεται αργά στον φούρνο με ελαιόλαδο, μυρωδικά και σάλτσα ντομάτας.

Σερβίρεται χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου, ιδανικά με φέτα και ψωμί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μπριάμ είναι από εκείνα τα φαγητά που συνδέονται απόλυτα με το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Γεμάτο χρώματα, αρώματα και φρέσκα λαχανικά εποχής, αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες παραδοσιακές συνταγές, ειδικά τώρα που οι λαϊκές και οι κήποι είναι γεμάτοι με υλικά στην καλύτερη τους στιγμή. Είναι ένα φαγητό απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά νόστιμο, που ψήνεται αργά στον φούρνο και γεμίζει το σπίτι καλοκαιρινές μυρωδιές.

Το μπριάμ είναι από εκείνα τα φαγητά που δεν τα βλέπεις απλώς ως συνταγή, αλλά ως εικόνα. Μυρίζει καλοκαίρι πριν καν μπει στον φούρνο, γεμίζει το σπίτι αρώματα λαχανικών και σε κάνει να σκέφτεσαι αυλές, εξοχικά σπίτια, τραπέζια με οικογένεια και εκείνη τη χαρακτηριστική μαμαδίστικη φροντίδα που δύσκολα ξεχνιέται. Είναι το φαγητό που συνδέεται με τις πιο απλές αλλά και πιο όμορφες στιγμές των διακοπών στην Ελλάδα, τότε που όλα κυλούσαν πιο αργά και το μεσημέρι είχε πάντα άρωμα από φρεσκομαγειρεμένο φαγητό.

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Υλικά

4 πατάτες

3 κολοκύθια

2 μελιτζάνες

2 πιπεριές (πράσινη ή κόκκινη)

3 ώριμες ντομάτες ή 1 κονσέρβα τριμμένη ντομάτα

2 κρεμμύδια

2-3 σκελίδες σκόρδο

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 ματσάκι μαϊντανός

Αλάτι

Πιπέρι

Ρίγανη (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Πλένεις καλά όλα τα λαχανικά και τα κόβεις σε χοντρές ροδέλες ή κυβάκια. Τα βάζεις σε ένα μεγάλο ταψί. Προσθέτεις το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη και το σκόρδο ψιλοκομμένο. Ανακατεύεις καλά ώστε να πάει παντού το λάδι και τα μυρωδικά.

Σάλτσα ντομάτας

Τρίβεις τις ντομάτες ή χρησιμοποιείς έτοιμη τριμμένη ντομάτα και την απλώνεις πάνω από τα λαχανικά. Προσθέτεις λίγο νερό (περίπου μισό ποτήρι) για να βοηθήσει στο ψήσιμο.

Ψήσιμο

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1,5 ώρα. Στα μισά του χρόνου μπορείς να ανακατέψεις ελαφρά το φαγητό. Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο ακόμα νερό ώστε να μη στεγνώσει.

Σερβίρισμα

Αφήνεις το μπριάμ να «σταθεί» λίγα λεπτά πριν το σερβίρεις. Τρώγεται ιδανικά χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου, συνοδεία φέτας και φρέσκου ψωμιού.

Ένα κλασικό ελληνικό πιάτο που αναδεικνύει τα λαχανικά της εποχής και φέρνει στο τραπέζι την πιο αυθεντική καλοκαιρινή γεύση.

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