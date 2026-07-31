Fashion 31.07.2026

Η Zendaya ζωντανεύει το θρυλικό νυφικό της Mary Jane από το 1987

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Zendaya μάγεψε στο Λονδίνο με μια custom δημιουργία εμπνευσμένη από τα κόμικς της Marvel του 1987, τιμώντας τον θρυλικό σχεδιαστή Willi Smith
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya φόρεσε μια custom δημιουργία στο afterparty της πρεμιέρας του «Spider-Man: Brand New Day».
  • Το φόρεμα βασίζεται σε ένα σχέδιο του Willi Smith από το 1987 για το νυφικό της Mary Jane Watson.
  • Ο σχεδιαστής LaQuan Smith μετέφερε το vintage σκίτσο σε ένα σύγχρονο, αισθησιακό φόρεμα.
  • Η εμφάνιση αποτελεί φόρο τιμής στην κληρονομιά του Willi Smith, ο οποίος πέθανε πρόωρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του red carpet και του method dressing. Στο λαμπερό afterparty της πρεμιέρας του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λονδίνο, η αγαπημένη ηθοποιός άφησε άφωνους τους πάντες, εμφανιζόμενη με μια custom δημιουργία που γεφυρώνει τη χρυσή εποχή των κόμικς με τη σύγχρονη υψηλή ραπτική, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια από τις πιο εμβληματικές, ξεχασμένες στιγμές της ποπ κουλτούρας.

https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el
https://www.instagram.com/ernestocasillas/?hl=el

Πίσω στο μακρινό 1987, ο πρωτοπόρος Αμερικανός σχεδιαστής Willi Smith, γνωστός για το όραμά του να κάνει τη μόδα προσιτή σε όλους, είχε αναλάβει μια ασυνήθιστη αποστολή από τη Marvel: να σχεδιάσει το νυφικό της Mary Jane Watson για τον γάμο της με τον Spider-Man, με αφορμή τα 25α γενέθλια του διάσημου υπερήρωα. Τα θρυλικά σκίτσα εκείνης της εποχής, συμπεριλαμβανομένου ενός ασπρόμαυρου ριγέ φορέα σε γραμμή γοργόνας, είχαν δημοσιευτεί στο επετειακό τεύχος «The Amazing Spider-Man Annual #21». Σήμερα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η Zendaya και ο διάσημος στιλίστας της, Law Roach, αποφάσισαν να δώσουν πνοή σε αυτό το σπάνιο αρχειακό σχέδιο.

Διάβασε επίσης: Πλεκτό το καλοκαίρι; 4 τρόποι να υιοθετήσεις το απόλυτο boho trend

Μια σύγχρονη ωδή στον Willi Smith από τον LaQuan Smith

Για το afterparty της ταινίας, ο ταλαντούχος σχεδιαστής LaQuan Smith κλήθηκε να μεταφέρει το vintage σκίτσο στο σήμερα, προσθέτοντας τη δική του υπογραφή. Το αποτέλεσμα; Ένα εντυπωσιακό, αισθησιακό φόρεμα που διατηρεί τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες ρίγες και την εντυπωσιακή κόκκινη ουρά, αλλά αντικαθιστά τα κλασικά στοιχεία των 80s, όπως το ζιβάγκο και τα γάντια, με ένα τολμηρό halter neck ντεκολτέ. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε μοναδικά με τα αγαπημένα της λευκά γόβες Christian Louboutin, δημιουργώντας έναν τέλειο συνδυασμό νοσταλγίας και απόλυτης μόδας.

zendaya_mary_jane_forema
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Η διαχρονική κληρονομιά ενός πρωτοπόρου

Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία του ίδιου του δημιουργού. Ο Willi Smith έφυγε από τη ζωή το 1987 σε ηλικία μόλις 39 ετών, λίγο πριν προλάβει να δει το νυφικό του να παρουσιάζεται ζωντανά σε μια θεατρική αναπαράσταση του γάμου στο Shea Stadium της Νέας Υόρκης. Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά, χάρη στην αγάπη της Zendaya και της ομάδας της για τη μόδα και την ιστορία των κόμικς, η σπουδαία κληρονομιά του παραμένει πιο ζωντανή και φωτεινή από ποτέ.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Spider-Man: Brand New Day Zendaya
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ANAGENESIS παρουσιάζει το ALTERNATIVES με τους CAMACHO και Z-CAT στις 19 Σεπτεμβρίου στο BOTOXE Athens

Η ANAGENESIS παρουσιάζει το ALTERNATIVES με τους CAMACHO και Z-CAT στις 19 Σεπτεμβρίου στο BOTOXE Athens

31.07.2026
Επόμενο
Ο Barack Obama μόλις έκανε drop τη summer playlist του και δεν πρέπει να τη χάσεις

Ο Barack Obama μόλις έκανε drop τη summer playlist του και δεν πρέπει να τη χάσεις

31.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ξέρουμε ποιο lip gloss φοράει η Μελίνα Νικολαΐδη για ακαταμάχητα juicy χείλη
Beauty

Ξέρουμε ποιο lip gloss φοράει η Μελίνα Νικολαΐδη για ακαταμάχητα juicy χείλη

31.07.2026
Τι να κάνεις αν χτυπήσει το 112 για φωτιά στην περιοχή σου
Life

Τι να κάνεις αν χτυπήσει το 112 για φωτιά στην περιοχή σου

31.07.2026
Μήπως είσαι ανάμεσα στα 3 ζώδια που θα «λάμψουν» τον Αύγουστο;
Life

Μήπως είσαι ανάμεσα στα 3 ζώδια που θα «λάμψουν» τον Αύγουστο;

31.07.2026
Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι
Beauty

Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

31.07.2026
Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι
Fashion

Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι

31.07.2026
Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν
Life

Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν

30.07.2026
Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok
Food

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

30.07.2026
Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»
Life

Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»

30.07.2026
Η Hailey Bieber επαναφέρει το απόλυτο Y2K αξεσουάρ μαλλιών που είχες ξεχάσει
Beauty

Η Hailey Bieber επαναφέρει το απόλυτο Y2K αξεσουάρ μαλλιών που είχες ξεχάσει

30.07.2026
Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι

Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι

Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν

Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ – ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΔ

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ – ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΔ

Σήματα καπνού ΗΠΑ – ΕΕ για κυβέρνηση συνεργασίας

Σήματα καπνού ΗΠΑ – ΕΕ για κυβέρνηση συνεργασίας

Ταξίδι με το αυτοκίνητο: Οι 7 απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν βγείτε στην εθνική οδό

Ταξίδι με το αυτοκίνητο: Οι 7 απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν βγείτε στην εθνική οδό