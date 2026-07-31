Η Zendaya ζωντανεύει το θρυλικό νυφικό της Mary Jane από το 1987

Με μια ματιά Η Zendaya φόρεσε μια custom δημιουργία στο afterparty της πρεμιέρας του «Spider-Man: Brand New Day».

Το φόρεμα βασίζεται σε ένα σχέδιο του Willi Smith από το 1987 για το νυφικό της Mary Jane Watson.

Ο σχεδιαστής LaQuan Smith μετέφερε το vintage σκίτσο σε ένα σύγχρονο, αισθησιακό φόρεμα.

Η εμφάνιση αποτελεί φόρο τιμής στην κληρονομιά του Willi Smith, ο οποίος πέθανε πρόωρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του red carpet και του method dressing. Στο λαμπερό afterparty της πρεμιέρας του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λονδίνο, η αγαπημένη ηθοποιός άφησε άφωνους τους πάντες, εμφανιζόμενη με μια custom δημιουργία που γεφυρώνει τη χρυσή εποχή των κόμικς με τη σύγχρονη υψηλή ραπτική, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια από τις πιο εμβληματικές, ξεχασμένες στιγμές της ποπ κουλτούρας.

Πίσω στο μακρινό 1987, ο πρωτοπόρος Αμερικανός σχεδιαστής Willi Smith, γνωστός για το όραμά του να κάνει τη μόδα προσιτή σε όλους, είχε αναλάβει μια ασυνήθιστη αποστολή από τη Marvel: να σχεδιάσει το νυφικό της Mary Jane Watson για τον γάμο της με τον Spider-Man, με αφορμή τα 25α γενέθλια του διάσημου υπερήρωα. Τα θρυλικά σκίτσα εκείνης της εποχής, συμπεριλαμβανομένου ενός ασπρόμαυρου ριγέ φορέα σε γραμμή γοργόνας, είχαν δημοσιευτεί στο επετειακό τεύχος «The Amazing Spider-Man Annual #21». Σήμερα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η Zendaya και ο διάσημος στιλίστας της, Law Roach, αποφάσισαν να δώσουν πνοή σε αυτό το σπάνιο αρχειακό σχέδιο.

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Μια σύγχρονη ωδή στον Willi Smith από τον LaQuan Smith

Για το afterparty της ταινίας, ο ταλαντούχος σχεδιαστής LaQuan Smith κλήθηκε να μεταφέρει το vintage σκίτσο στο σήμερα, προσθέτοντας τη δική του υπογραφή. Το αποτέλεσμα; Ένα εντυπωσιακό, αισθησιακό φόρεμα που διατηρεί τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες ρίγες και την εντυπωσιακή κόκκινη ουρά, αλλά αντικαθιστά τα κλασικά στοιχεία των 80s, όπως το ζιβάγκο και τα γάντια, με ένα τολμηρό halter neck ντεκολτέ. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε μοναδικά με τα αγαπημένα της λευκά γόβες Christian Louboutin, δημιουργώντας έναν τέλειο συνδυασμό νοσταλγίας και απόλυτης μόδας.

Η διαχρονική κληρονομιά ενός πρωτοπόρου

Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία του ίδιου του δημιουργού. Ο Willi Smith έφυγε από τη ζωή το 1987 σε ηλικία μόλις 39 ετών, λίγο πριν προλάβει να δει το νυφικό του να παρουσιάζεται ζωντανά σε μια θεατρική αναπαράσταση του γάμου στο Shea Stadium της Νέας Υόρκης. Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά, χάρη στην αγάπη της Zendaya και της ομάδας της για τη μόδα και την ιστορία των κόμικς, η σπουδαία κληρονομιά του παραμένει πιο ζωντανή και φωτεινή από ποτέ.

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