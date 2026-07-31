Ο Barack Obama μόλις έκανε drop τη summer playlist του και δεν πρέπει να τη χάσεις

Με μια ματιά Ο Barack Obama δημοσίευσε την καλοκαιρινή του playlist, συνδυάζοντας σύγχρονα hits και κλασικά τραγούδια.

Η λίστα περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως Doechii, Drake, Marvin Gaye, David Bowie και Nina Simone.

Η μουσική επιλογή του Obama είναι πολυσυλλεκτική, καλύπτοντας διάφορα μουσικά είδη και εποχές.

Η καλοκαιρινή playlist του Obama αποτελεί πλέον μια ετήσια παράδοση που προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Barack Obama αποκάλυψε για ακόμη μία χρονιά τη μουσική λίστα που συνοδεύει το καλοκαίρι του και απέδειξε πως το γούστο του παραμένει πιο πολυσυλλεκτικό από ποτέ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράστηκε την καθιερωμένη summer playlist του, η οποία συνδυάζει σύγχρονα hits με τραγούδια-σταθμούς από διαφορετικές εποχές. Από Doechii και Drake μέχρι Marvin Gaye και The Beatles, η επιλογή του ταξιδεύει σε πολλά μουσικά είδη. Η playlist του έχει γίνει πλέον μια καλοκαιρινή παράδοση που κάθε χρόνο τραβά το ενδιαφέρον των fans της μουσικής.

Στη φετινή λίστα, ο Barack Obama συμπεριέλαβε καλλιτέχνες που κυριαρχούν σήμερα στα charts, αλλά και δημιουργούς που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ιστορία της μουσικής. Ανάμεσα στα σύγχρονα ονόματα βρίσκονται οι Doechii, SZA, Tyla, Zara Larsson, Drake, Future και RAYE, ενώ δεν λείπουν σημαντικές φωνές όπως οι David Bowie, Nina Simone, Johnny Cash και The Police. Το αποτέλεσμα είναι μια playlist γεμάτη διαφορετικές διαθέσεις, από chill καλοκαιρινά vibes μέχρι διαχρονικούς ύμνους.

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Ο Obama ξεκίνησε τη φετινή μουσική του συλλογή με ένα τραγούδι του Glen Hansard, αναφέροντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η Michelle Obama αγαπούν ιδιαίτερα τον καλλιτέχνη. Παράλληλα, τόνισε πως η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει διαφορετικές γενιές και να δημιουργεί στιγμές που μένουν αξέχαστες. Η επιλογή του δείχνει για ακόμη μία φορά ότι παρακολουθεί στενά τις νέες τάσεις, ενώ παράλληλα τιμά τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η παράδοση που ξεκίνησε μετά τον Λευκό Οίκο

Ο Barack Obama έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια τη συνήθεια να μοιράζεται τις αγαπημένες του playlists με το κοινό, δημιουργώντας κάθε καλοκαίρι ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις. Οι επιλογές του συχνά περιλαμβάνουν ανερχόμενους καλλιτέχνες δίπλα σε θρυλικά ονόματα, δίνοντας χώρο σε νέες φωνές να ανακαλυφθούν από εκατομμύρια ανθρώπους.

Η summer playlist του 2026 είναι ακόμη μία απόδειξη ότι η μουσική δεν έχει όρια, καθώς ενώνει διαφορετικά είδη, γενιές και κουλτούρες σε μία λίστα που έχει κάτι για όλους.

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