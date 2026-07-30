Celeb News 30.07.2026

Ο λόγος που ο Christopher Nolan αρνείται πεισματικά τα smartphones και τα emails

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός εξηγεί γιατί απέχει συνειδητά από την ψηφιακή εποχή, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις πιο ασυνήθιστες απαγορεύσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Christopher Nolan δεν χρησιμοποιεί smartphone, φοβούμενος τον εθισμό και την απώλεια στιγμών περισυλλογής.
  • Χρησιμοποιεί απλό κινητό μόνο για ταξίδια, ενώ βασίζεται σε συνεργάτες για την επικοινωνία σε μεγάλες παραγωγές.
  • Απαγορεύει αυστηρά τη χρήση κινητών στα γυρίσματα για να διατηρεί την προσοχή του συνεργείου.
  • Επίσης, απαγορεύει τις μπότες Ugg στα γυρίσματα, θεωρώντας τις απόσπαση προσοχής από την κινηματογραφική πραγματικότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Christopher Nolan παραδέχεται ότι είναι «σοκαριστικό» το γεγονός ότι δεν διαθέτει smartphone, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να ενταχθεί ποτέ στην ψηφιακή εποχή. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή του Jimmy Fallon, ο δημιουργός εξήγησε ότι χρησιμοποιεί μόνο ένα απλό κινητό αποκλειστικά όταν ταξιδεύει, χαρακτηρίζοντας αυτή την επιλογή ως κάτι εξαιρετικό.

https://www.instagram.com/christophernolann/
https://www.instagram.com/christophernolann/

Ο λόγος που κρατάει τον Nolan μακριά από τα σύγχρονα κινητά είναι ο φόβος του ότι θα εθιστεί απελπιστικά σε αυτά, χάνοντας πολύτιμες στιγμές περισυλλογής. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, λατρεύει αυτά τα κενά διαστήματα όπου μπορεί απλώς να κοιτάζει έξω από το παράθυρο και να σκέφτεται την επόμενη κινηματογραφική του ιδέα, χωρίς τους περισπασμούς της τεχνολογίας.

Διάβασε επίσης: Ο πατέρας της Amy Winehouse βρέθηκε αντιμέτωπος με αποζημίωση «μαμούθ»

Πώς διευθύνει γιγαντιαίες παραγωγές χωρίς κινητό;

Όταν ο Jimmy Fallon αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να δημιουργεί ταινίες τεράστιων διαστάσεων, όπως η πρόσφατη ταινία του, «The Odyssey», χωρίς την ευκολία μιας συσκευής, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι βρίσκεται διαρκώς περικυκλωμένος από ανθρώπους που τον βοηθούν, κάνοντας αδύνατο το να αποκοπεί από την απαραίτητη ροή πληροφοριών.

Ο Christopher Nolan αγγίζει ένα γλυπτό κεφάλι, καθώς το "The Odyssey" γράφει ιστορία με το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του.
https://www.instagram.com/christophernolann/

Παράλληλα, ο Nolan επιβεβαίωσε την πάγια φήμη που τον θέλει να απαγορεύει αυστηρά τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σετ των γυρισμάτων του. Η πολιτική αυτή βρίσκει απόλυτα σύμφωνους πολλούς χολιγουντιανούς αστέρες, με τον ηθοποιό Jon Bernthal να δηλώνει ενθουσιασμένος που απομακρύνθηκε για λίγο από τη συσκευή του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η σύζυγός του χαρακτήρισε αυτή την αποχή ως μια λυτρωτική εμπειρία που έμοιαζε με… εκκλησία.

Η «περίεργη» απαγόρευση των Uggs στα γυρίσματα

Τα κινητά τηλέφωνα, πάντως, δεν είναι το μοναδικό πράγμα που «κόβεται» από τα σετ του σκηνοθέτη. Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Matt Damon και Anne Hathaway, ο Nolan τρέφει μια ιδιαίτερη αντιπάθεια για τις γνωστές μπότες Ugg. Ο ίδιος εξήγησε ότι πρόκειται για ένα αστείο που έχει εσωτερικά με την Hathaway και την Emily Blunt, τονίζοντας όμως ότι τα αφράτα αυτά παπούτσια, που συχνά φορούν οι ηθοποιοί για να ξεκουράσουν τα πόδια τους– μπορούν παραδόξως να τον βγάλουν εκτός κινηματογραφικής πραγματικότητας.

Όπως εξήγησε, μέσα σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό σετ με συνεργεία και κάμερες, τέτοιες λεπτομέρειες λειτουργούν σαν υπενθύμιση του έξω κόσμου, κάτι που μοιάζει σαν κάποιος να τρώει πατατάκια εκτός κάμερας. Στόχος του είναι να παραμένουν όλοι απολύτως προσηλωμένοι στη μαγεία της στιγμής που προσπαθούν να χτίσουν για τη μεγάλη οθόνη.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Christopher Nolan Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»

Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»

30.07.2026
Επόμενο
Οι Gunship έκαναν το «Time after time» το απόλυτο horror anthem των ’80s

Οι Gunship έκαναν το «Time after time» το απόλυτο horror anthem των ’80s

30.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το Μιλάνο σταμάτησε για την Κέλλυ Κελεκίδου – Το ζεϊμπέκικο που έγινε viral
Celeb News

Το Μιλάνο σταμάτησε για την Κέλλυ Κελεκίδου – Το ζεϊμπέκικο που έγινε viral

30.07.2026
Η Hailey Bieber υποδέχεται τη «δεύτερη φάση του καλοκαιριού» με μπικίνι και τρυφερές αγκαλιές
Celeb News

Η Hailey Bieber υποδέχεται τη «δεύτερη φάση του καλοκαιριού» με μπικίνι και τρυφερές αγκαλιές

30.07.2026
Η Natalie Portman περιμένει το μωρό της και το Instagram «λιώνει»
Celeb News

Η Natalie Portman περιμένει το μωρό της και το Instagram «λιώνει»

30.07.2026
Το BBC παρουσιάζει νέες μαρτυρίες και ο Jared Leto δίνει τη δική του απάντηση
Celeb News

Το BBC παρουσιάζει νέες μαρτυρίες και ο Jared Leto δίνει τη δική του απάντηση

30.07.2026
Ο πατέρας της Amy Winehouse βρέθηκε αντιμέτωπος με αποζημίωση «μαμούθ»
Celeb News

Ο πατέρας της Amy Winehouse βρέθηκε αντιμέτωπος με αποζημίωση «μαμούθ»

30.07.2026
Νίνο και Josephine: Το unfollow στο Instagram που άναψε φωτιές
Celeb News

Νίνο και Josephine: Το unfollow στο Instagram που άναψε φωτιές

30.07.2026
Ο Ben Affleck κέρδισε $1 εκατ. στο «Who Wants to Be a Millionaire» για καλό σκοπό
Celeb News

Ο Ben Affleck κέρδισε $1 εκατ. στο «Who Wants to Be a Millionaire» για καλό σκοπό

30.07.2026
Η φωτιά απείλησε το σπίτι των George και Amal Clooney στη Γαλλία
Celeb News

Η φωτιά απείλησε το σπίτι των George και Amal Clooney στη Γαλλία

30.07.2026
Kavinsky: Πέθανε στα 50 του ο δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»
Celeb News

Kavinsky: Πέθανε στα 50 του ο δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»

30.07.2026
Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς