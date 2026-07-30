Ο λόγος που ο Christopher Nolan αρνείται πεισματικά τα smartphones και τα emails

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός εξηγεί γιατί απέχει συνειδητά από την ψηφιακή εποχή, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις πιο ασυνήθιστες απαγορεύσεις

Με μια ματιά Ο Christopher Nolan δεν χρησιμοποιεί smartphone, φοβούμενος τον εθισμό και την απώλεια στιγμών περισυλλογής.

Χρησιμοποιεί απλό κινητό μόνο για ταξίδια, ενώ βασίζεται σε συνεργάτες για την επικοινωνία σε μεγάλες παραγωγές.

Απαγορεύει αυστηρά τη χρήση κινητών στα γυρίσματα για να διατηρεί την προσοχή του συνεργείου.

Επίσης, απαγορεύει τις μπότες Ugg στα γυρίσματα, θεωρώντας τις απόσπαση προσοχής από την κινηματογραφική πραγματικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Christopher Nolan παραδέχεται ότι είναι «σοκαριστικό» το γεγονός ότι δεν διαθέτει smartphone, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να ενταχθεί ποτέ στην ψηφιακή εποχή. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή του Jimmy Fallon, ο δημιουργός εξήγησε ότι χρησιμοποιεί μόνο ένα απλό κινητό αποκλειστικά όταν ταξιδεύει, χαρακτηρίζοντας αυτή την επιλογή ως κάτι εξαιρετικό.

Ο λόγος που κρατάει τον Nolan μακριά από τα σύγχρονα κινητά είναι ο φόβος του ότι θα εθιστεί απελπιστικά σε αυτά, χάνοντας πολύτιμες στιγμές περισυλλογής. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, λατρεύει αυτά τα κενά διαστήματα όπου μπορεί απλώς να κοιτάζει έξω από το παράθυρο και να σκέφτεται την επόμενη κινηματογραφική του ιδέα, χωρίς τους περισπασμούς της τεχνολογίας.

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Πώς διευθύνει γιγαντιαίες παραγωγές χωρίς κινητό;

Όταν ο Jimmy Fallon αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να δημιουργεί ταινίες τεράστιων διαστάσεων, όπως η πρόσφατη ταινία του, «The Odyssey», χωρίς την ευκολία μιας συσκευής, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι βρίσκεται διαρκώς περικυκλωμένος από ανθρώπους που τον βοηθούν, κάνοντας αδύνατο το να αποκοπεί από την απαραίτητη ροή πληροφοριών.

Παράλληλα, ο Nolan επιβεβαίωσε την πάγια φήμη που τον θέλει να απαγορεύει αυστηρά τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σετ των γυρισμάτων του. Η πολιτική αυτή βρίσκει απόλυτα σύμφωνους πολλούς χολιγουντιανούς αστέρες, με τον ηθοποιό Jon Bernthal να δηλώνει ενθουσιασμένος που απομακρύνθηκε για λίγο από τη συσκευή του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η σύζυγός του χαρακτήρισε αυτή την αποχή ως μια λυτρωτική εμπειρία που έμοιαζε με… εκκλησία.

Η «περίεργη» απαγόρευση των Uggs στα γυρίσματα

Τα κινητά τηλέφωνα, πάντως, δεν είναι το μοναδικό πράγμα που «κόβεται» από τα σετ του σκηνοθέτη. Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Matt Damon και Anne Hathaway, ο Nolan τρέφει μια ιδιαίτερη αντιπάθεια για τις γνωστές μπότες Ugg. Ο ίδιος εξήγησε ότι πρόκειται για ένα αστείο που έχει εσωτερικά με την Hathaway και την Emily Blunt, τονίζοντας όμως ότι τα αφράτα αυτά παπούτσια, που συχνά φορούν οι ηθοποιοί για να ξεκουράσουν τα πόδια τους– μπορούν παραδόξως να τον βγάλουν εκτός κινηματογραφικής πραγματικότητας.

Όπως εξήγησε, μέσα σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό σετ με συνεργεία και κάμερες, τέτοιες λεπτομέρειες λειτουργούν σαν υπενθύμιση του έξω κόσμου, κάτι που μοιάζει σαν κάποιος να τρώει πατατάκια εκτός κάμερας. Στόχος του είναι να παραμένουν όλοι απολύτως προσηλωμένοι στη μαγεία της στιγμής που προσπαθούν να χτίσουν για τη μεγάλη οθόνη.

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