Ο Ben Affleck κέρδισε $1 εκατ. στο «Who Wants to Be a Millionaire» για καλό σκοπό

Με μια ματιά Ο Ben Affleck κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο τηλεπαιχνίδι «Who Wants to Be a Millionaire».

Συμμετείχε στο παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό, μαζί με τον συνεργάτη του Jamie Ding.

Η τελική ερώτηση αφορούσε τις γαλοπούλες που λαμβάνουν προεδρική «χάρη» στις ΗΠΑ.

Το χρηματικό έπαθλο θα διατεθεί στην οργάνωση Eastern Congo Initiative. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ben Affleck απέδειξε πως δεν διαθέτει μόνο υποκριτικό ταλέντο, αλλά και δυνατές γνώσεις, κατακτώντας το μεγάλο έπαθλο σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων στις ΗΠΑ. Ο ηθοποιός συμμετείχε στο «Who Wants to Be a Millionaire» με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό και κατάφερε να φτάσει μέχρι την κορυφή. Μαζί με τον συνεργάτη του Jamie Ding, απάντησαν σωστά στην τελευταία ερώτηση και κέρδισαν το εντυπωσιακό ποσό του $1 εκατ.. Η στιγμή της ανακοίνωσης της νίκης τους συνοδεύτηκε από πανηγυρισμούς, αγκαλιές και πολύ χαμόγελο.

Η μεγάλη πρόκληση ήρθε στην τελική ερώτηση του παιχνιδιού, η οποία αφορούσε την παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών και τις γαλοπούλες που έχουν λάβει προεδρική «χάρη» στις ΗΠΑ. Οι επιλογές που είχαν μπροστά τους ήταν Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese και Spaghetti & Meatball. Αρχικά χρησιμοποίησαν τη βοήθεια του τηλεφώνου, όμως ο άνθρωπος που κάλεσαν δεν κατάφερε να τους δώσει τη λύση. Τελικά, αποφάσισαν να ακολουθήσουν την εκτίμηση του παρουσιαστή Jimmy Kimmel, ο οποίος πρότεινε την απάντηση Spaghetti & Meatball.

Διάβασε επίσης: Η φωτιά απείλησε το σπίτι των George και Amal Clooney στη Γαλλία

Η επιλογή τους αποδείχθηκε σωστή και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το στούντιο γέμισε με κομφετί, ενώ ο Ben Affleck και ο Jamie Ding σηκώθηκαν από τις θέσεις τους πανηγυρίζοντας. Το σημαντικότερο στοιχείο της συμμετοχής τους, ωστόσο, ήταν ο σκοπός πίσω από τη νίκη. Το χρηματικό έπαθλο θα διατεθεί στο Eastern Congo Initiative, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ίδρυσε ο Affleck μαζί με τη Whitney Williams το 2010.

Η οργάνωση Eastern Congo Initiative επικεντρώνεται στην υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων στο ανατολικό Κονγκό, ενισχύοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, οικονομικές ευκαιρίες και δράσεις που προωθούν τη δικαιοσύνη. Για τον Ben Affleck, η συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητά του για έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό.

Η νίκη του Ben Affleck στο «Who Wants to Be a Millionaire» δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική επιτυχία, αλλά μια στιγμή που συνδύασε τη διασκέδαση με την προσφορά, μετατρέποντας το μεγάλο έπαθλο σε βοήθεια για ανθρώπους που το χρειάζονται.

Διάβασε επίσης: