Celeb News 29.07.2026

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών σε τροχαίο ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός Glen Hansard

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Ο αγαπημένος Ιρλανδός μουσικός, frontman των The Frames και βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός έχασε τη ζωή του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Glen Hansard, βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός, πέθανε σε ηλικία 56 ετών σε τροχαίο δυστύχημα.
  • Ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός του δρόμου και έγινε γνωστός ως frontman των The Frames.
  • Πρωταγωνίστησε στην ταινία «Once», για την οποία κέρδισε Όσκαρ για το τραγούδι «Falling Slowly».
  • Άφησε πίσω του τη σύντροφό του, τον γιο του και μια σημαντική καλλιτεχνική και κοινωνική κληρονομιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Βαθιά θλίψη στον διεθνή μουσικό και κινηματογραφικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Glen Hansard. Ο πολυτάλαντος Ιρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός έχασε τη ζωή του σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή Λούκαν του Δουβλίνου.

glena_hasard
https://www.instagram.com/glenhansard/

Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα από την ATC Management, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους της οικογένειάς του, τονίζοντας πως οι οικείοι του είναι συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια και ζητούν σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Στο πλευρό του αφήνει τη σύντροφό του, ποιήτρια Maire Saaritsa, και τον τρίχρονο γιο τους, Christy.

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Από τους δρόμους του Δουβλίνου στην κορυφή

Γεννημένος στο Μπάλιμουν του Δουβλίνου τον Απρίλιο του 1970, ο Hansard ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία ως μουσικός του δρόμου, καταφέρνοντας σύντομα να εξελιχθεί σε μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της ιρλανδικής ροκ σκηνής. Έγινε ευρέως γνωστός ως ο χαρισματικός frontman των The Frames, με αποκορύφωμα την κυκλοφορία του ιστορικού άλμπουμ «Burn The Maps» το 2004.

https://www.instagram.com/glenhansard/
https://www.instagram.com/glenhansard/

Παράλληλα με την πορεία του με το συγκρότημα, διέγραψε μια εξαιρετική σόλο πορεία με πέντε προσωπικά άλμπουμ. Το LP του 2016, «Didn’t He Ramble», του χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβεία Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Folk Άλμπουμ, ενώ η τελευταία του δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε το 2023 με τίτλο «All That Was East Is West of Me Now».

Η καταξίωση στη μεγάλη οθόνη και το Όσκαρ

Πέρα από τη μουσική του πορεία, ο Glen Hansard άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και στον κινηματογράφο. Η πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση έγινε το 1991, υποδυόμενος τον Outspan Foster στην αγαπημένη ταινία «The Commitments».

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε το 2007, όταν πρωταγωνίστησε στο ρομαντικό μουσικό δράμα «Once». Εκεί, όχι μόνο μάγεψε το κοινό με την ερμηνεία του, αλλά συνέγραψε μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του Markéta Irglová τη συγκινητική μπαλάντα «Falling Slowly». Το τραγούδι αυτό τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, χαρίζοντάς τους παγκόσμια αναγνώριση.

https://www.instagram.com/glenhansard/
https://www.instagram.com/glenhansard/

Εκτός από την τεράστια καλλιτεχνική του κληρονομιά, ο καλλιτέχνης θα μείνει αξέχαστος για την πλούσια κοινωνική του δράση, και ιδιαίτερα για τη σταθερή και ενεργό υποστήριξή του στους αστέγους της Ιρλανδίας, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

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