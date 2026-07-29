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Celeb World 29.07.2026

Love is in the air! Ο Κωνσταντίνος Βασάλος «πόσταρε» τη σύντροφό του

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Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, από τις διακοπές τους στα Κουφονήσια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου.
  • Το ζευγάρι βρίσκεται για διακοπές στα Κουφονήσια, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.
  • Ο Βασάλος, που συνήθως κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα, έκανε εξαίρεση.
  • Η ανάρτηση με τη σύντροφό του, συνοδευόμενη από κόκκινη καρδιά, προκάλεσε θετικά σχόλια από τους followers του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έκανε μια κίνηση που μέχρι σήμερα απέφευγε, αφού μοιράστηκε για πρώτη φορά με τους followers του φωτογραφία της συντρόφου του. Ο πρώην παίκτης του Survivor και personal trainer βρίσκεται για καλοκαιρινές διακοπές στα Κουφονήσια, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους και τη Δανάη Βαρθολομάτου. Παρότι ο ίδιος έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αυτή τη φορά έκανε μια μικρή εξαίρεση. Η ανάρτησή του ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή των fans του.

https://www.instagram.com/costavasaloshd/
https://www.instagram.com/costavasaloshd/

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε στα social media ένα ιδιαίτερα καλοκαιρινό στιγμιότυπο με τη σύντροφό του, η οποία πόζαρε σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό με φόντο τον νυχτερινό ουρανό και το φεγγάρι. Η Δανάη Βαρθολομάτου εμφανίζεται φορώντας το μαγιό της και ένα παρεό, σε μια φωτογραφία που αποπνέει απόλυτο island mood. Ο ίδιος μάλιστα συνόδευσε την ανάρτηση με μια κόκκινη καρδιά δίπλα στο όνομά της, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο προσωπική.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Βασάλος: Η εικόνα που τον έκανε να συγκινηθεί στην τηλεόραση

Η συγκεκριμένη δημοσίευση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει δηλώσει στο παρελθόν πως προτιμά να προστατεύει την προσωπική του ζωή και να μην εκθέτει τις σχέσεις του. Μετά τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ στα προσωπικά του. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται πως θέλησε να μοιραστεί με το κοινό του μια όμορφη στιγμή από το νέο κεφάλαιο της ζωής του.

https://www.instagram.com/costavasaloshd/
https://www.instagram.com/costavasaloshd/

Τα Κουφονήσια φαίνεται πως αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για τη νέα ανάρτηση του Κωνσταντίνου Βασάλου. Το μαγευτικό τοπίο, η χαλαρή διάθεση των διακοπών και το ρομαντικό φόντο δημιούργησαν μια εικόνα που ξεχώρισε αμέσως.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/costavasaloshd/

Οι followers του δεν άργησαν να σχολιάσουν τη φωτογραφία, με πολλούς να δείχνουν τη χαρά τους για το γεγονός ότι ο ίδιος αποφάσισε να μοιραστεί ένα κομμάτι από την προσωπική του ζωή.

Νέο κεφάλαιο για τον Κωνσταντίνο Βασάλο

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φαίνεται πως διανύει μία όμορφη περίοδο, συνδυάζοντας επαγγελματικές δραστηριότητες και προσωπικές στιγμές μακριά από την έντονη δημοσιότητα. Η επιλογή του να ανεβάσει για πρώτη φορά φωτογραφία με τη σύντροφό του δείχνει πως η σχέση του με τη Δανάη Βαρθολομάτου έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του.

νέο επαγγελματικό βήμα του Κωνσταντίνου Βασάλου

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές έγινε το πρώτο δημόσιο «βήμα» του ζευγαριού στα social media, αφήνοντας τους fans να πάρουν μια μικρή γεύση από το νέο love story του Κωνσταντίνου Βασάλου.

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