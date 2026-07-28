Η κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes άλλαξε επίσημα το επίθετό της

Η Suri, κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes, άφησε οριστικά πίσω της το επώνυμο του πατέρα της, χρησιμοποιώντας νέο όνομα

Με μια ματιά Η Suri, κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes, άλλαξε επίσημα το επίθετό της.

Εγγράφηκε ως ψηφοφόρος με το όνομα Suri Noelle, αφήνοντας πίσω το πατρικό της επίθετο.

Η αλλαγή είχε προαναγγελθεί από τη χρήση του νέου ονόματος στο απολυτήριο του λυκείου.

Η απόφαση της Suri συνδέεται με την αποξένωση από τον πατέρα της μετά το διαζύγιο των γονιών της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα εποχή ξεκινά για τη Suri, την κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes, η οποία φαίνεται πως προχωρά μπροστά αφήνοντας οριστικά πίσω της το πατρικό της επίθετο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Page Six, η νεαρή φοιτήτρια, που σπουδάζει πλέον στο Carnegie Mellon University στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια, ολοκλήρωσε και τυπικά την αλλαγή, εγγραφόμενη ως ψηφοφόρος στην κομητεία Άλεγκενι με το όνομα Suri Noelle.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο όνομα στο φυλλάδιο της αποφοίτησής της από το λύκειο τον Ιούνιο του 2024. Στη σημαντική εκείνη στιγμή της ζωής της, ο πατέρας της, Tom Cruise, απουσίαζε επιδεικτικά, καθώς βρισκόταν στο Λονδίνο για επαγγελματικά γυρίσματα, ενώ την ίδια περίοδο είχε θεαθεί σε συναυλία της Taylor Swift στο στάδιο Wembley.

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Το χρονικό ενός θυελλώδους διαζυγίου και η αποξένωση

Η σχέση των γονιών της, Katie Holmes και Tom Cruise, ξεκίνησε θυελλωδώς τον Απρίλιο του 2005. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν παιδί. Η Suri γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006, ενώ το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις 18 Νοεμβρίου 2006 σε μια πολυτελή τελετή στην Ιταλία.

Ωστόσο, το παραμύθι δεν είχε αίσιο τέλος. Έξι χρόνια αργότερα, στις 29 Ιουνίου 2012, η Katie Holmes κατέθεσε ξαφνικά αίτηση διαζυγίου, βάζοντας οριστικό τέλος στον γάμο τους. Έκτοτε, οι ισορροπίες διαταράχθηκαν πλήρως, με τις σχέσεις του Tom Cruise με την κόρη του να ψυχραίνονται δραματικά. Μάλιστα, σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η μητέρα της είχε αποκαλύψει πως ο ηθοποιός είχε φτάσει στο σημείο να περάσει ολόκληρη επταετία χωρίς να τη συναντήσει από κοντά, εξηγώντας τη σημερινή απόφαση της νεαρής κοπέλας να αποκόψει τους δεσμούς με το επώνυμο του πατέρα της.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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