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Celeb World 28.07.2026

Marseaux: Το «κόλπο» της για να μην την επηρεάζουν τα hate comments

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Η Marseaux μίλησε για την τοξικότητα στα social media και αποκάλυψε γιατί δεν διαβάζει τα περισσότερα σχόλια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Marseaux προστατεύει την ψυχική της ηρεμία επιλέγοντας να μην διαβάζει όλα τα σχόλια στα social media.
  • Η τραγουδίστρια εστιάζει στα θετικά και αφήνει πίσω την κακεντρέχεια, κρατώντας μόνο όσα έχουν αξία.
  • Η Marseaux χρησιμοποιεί διαφορετικά τα social media και έχει βρει τρόπο να φιλτράρει το περιεχόμενο.
  • Η επιλογή να αγνοεί αρνητικά σχόλια είναι τρόπος να συνεχίζει την πορεία της με αυτοπεποίθηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marseaux μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τα social media και την πίεση που πολλές φορές δημιουργεί η διαδικτυακή κριτική. Η νεαρή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως έχει μάθει να προστατεύει τον εαυτό της από τα αρνητικά σχόλια και να κρατά αποστάσεις από όσα δεν της κάνουν καλό. Όπως εξήγησε, δεν επιλέγει να διαβάζει όλα όσα γράφονται για εκείνη, καθώς αρκετές φορές το περιεχόμενο στα social μπορεί να γίνει ιδιαίτερα τοξικό. Η ίδια προσπαθεί να κρατά μόνο όσα έχουν πραγματική αξία και να αφήνει πίσω την κακεντρέχεια.

https://www.instagram.com/marseaux.wnc/
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Η Marseaux βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μουσική της πορεία, τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, αλλά και την επαφή της με το κοινό μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, τόνισε πως έχει βρει τον δικό της τρόπο να φιλτράρει όσα βλέπει και όσα επιλέγει να αγνοεί.

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Η ίδια σημείωσε πως υπάρχουν πλατφόρμες όπου η αρνητικότητα εμφανίζεται πιο έντονα και για αυτό προτιμά να μην εστιάζει στα περισσότερα σχόλια. Η Marseaux ανέφερε πως όταν κάποιος γνωρίζει ότι πιθανότατα θα συναντήσει ένα κακόβουλο σχόλιο, καλύτερα να επιλέξει να μην το διαβάσει. Για την ίδια, αυτή η στάση αποτελεί έναν τρόπο να προστατεύει την ψυχική της ηρεμία και να επικεντρώνεται στη δημιουργικότητα και τη μουσική της.


Τα social media έχουν γίνει πλέον σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας των καλλιτεχνών, αφού τους επιτρέπουν να επικοινωνούν άμεσα με τους fans τους. Ωστόσο, η συνεχής έκθεση φέρνει πολλές φορές μαζί της και αρνητικά σχόλια ή κριτική.

https://www.instagram.com/marseaux.wnc/?hl=el
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/?hl=el

Η Marseaux μέσα από τα λόγια της έστειλε το δικό της μήνυμα για τη σημασία του να βάζουμε όρια στο ψηφιακό περιβάλλον. Η επιλογή να μην δίνει χώρο σε σχόλια που δεν προσφέρουν κάτι θετικό είναι ένας τρόπος να συνεχίζει την πορεία της με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Η Marseaux ποζάρει με λευκό ολόσωμο μαγιό και ψηλές κάλτσες ανακοινώνοντας το νέο της πρότζεκτ.
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Η τραγουδίστρια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής μουσικής σκηνής, επιλέγοντας να αφήνει τη μουσική της να μιλά περισσότερο από τα σχόλια του διαδικτύου.

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