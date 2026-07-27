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Celeb World 27.07.2026

Δες το πολυτελές σπίτι της Joni Mitchell στο Malibu με θέα στον ωκεανό

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Η πολυτελής πρώην κατοικία της Joni Mitchell στο Malibu με θέα τον ωκεανό βγαίνει στην αγορά για 27 εκατ. δολάρια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το πρώην σπίτι της Joni Mitchell στο Malibu πωλείται για 27 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η πολυτελής κατοικία 370 τ.μ. βρίσκεται στο Malibu Colony με άμεση πρόσβαση στην παραλία.
  • Διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, πισίνα, spa και θέα στον ωκεανό.
  • Το σπίτι αγοράστηκε από τη Joni Mitchell το 1988 και έχει μοναδικά χαρακτηριστικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα κομμάτι από την ιστορία της μουσικής μπορεί σύντομα να αλλάξει χέρια. Το πρώην σπίτι της θρυλικής Joni Mitchell στο Malibu βγήκε προς πώληση με τιμή που αγγίζει τα 27 εκατομμύρια δολάρια και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα.

https://www.instagram.com/jonimitchell/
https://www.instagram.com/jonimitchell/

Η πολυτελής κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Malibu Colony, έχει έκταση περίπου 370 τ.μ. και προσφέρει άμεση πρόσβαση στην παραλία, απίστευτη θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό, πέντε υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια. Το σπίτι πέρασε στα χέρια πρώην μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Walt Disney Company το 1988, όταν το αγόρασε από τη δημιουργό του «Blue».

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Στους χώρους του ξεχωρίζουν το μεγάλο σαλόνι που ενώνεται με την τραπεζαρία και την κουζίνα, οι γυάλινες επιφάνειες με θέα στη θάλασσα, ένας ξενώνας, γραφείο αλλά και μια πισίνα με spa δίπλα στην παραλία. Σύμφωνα με τη μεσίτρια Joyce Rey, πρόκειται για παροχές που δύσκολα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σήμερα λόγω των αυστηρών κανονισμών.

Η Joni Mitchell, που έχει κερδίσει 11 Grammy, είχε μιλήσει πρόσφατα για την περιπέτεια υγείας της μετά το ανεύρυσμα του 2015, εξηγώντας πως αυτή η δύσκολη περίοδος άλλαξε τη ζωή της με έναν απρόσμενα θετικό τρόπο. «Πριν από μερικά χρόνια, είχα ένα ανεύρυσμα, το οποίο άλλαξε τη ζωή μου, παραδόξως, προς το καλύτερο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/jonimitchell/
https://www.instagram.com/jonimitchell/
https://www.instagram.com/jonimitchell/
https://www.instagram.com/jonimitchell/

Με μια καριέρα γεμάτη μουσική ιστορία, η Joni Mitchell συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο δημιουργικότητας, ενώ το πρώην σπίτι της στο Malibu περνά τώρα σε μια νέα εποχή. Ένα ακίνητο γεμάτο αναμνήσεις, τέχνη και λίγο από το «Hollywood dream» περιμένει τον επόμενο ιδιοκτήτη του.

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Joni Mitchell σπίτι
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