Οι διακοπες της Ελενης Φουρειρα στην Παρο με τον Μποτια και τον μικρο Ερμη

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε μια σπάνια ανάρτηση από τις διακοπές της στην Πάρο με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους Ερμή

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα πέρασε οικογενειακές διακοπές στην Πάρο με τον σύντροφό της και τον γιο τους.

Το ζευγάρι επέλεξε το Αμπελά και ένα πολυτελές ξενοδοχείο για χαλάρωση μακριά από τα φώτα.

Η Φουρέιρα δημοσιοποίησε σπάνιες στιγμές με τον γιο της, δείχνοντας την οικογενειακή ευτυχία.

Ο Μποτία ανέλαβε τεχνικός διευθυντής στην Κηφισιά, ενώ η Φουρέιρα συνεχίζει την περιοδεία της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανάμεσα στις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις μεγάλες στάσεις της καλοκαιρινής της περιοδείας, η Ελένη Φουρέιρα βρίσκει πάντα τον τρόπο να αφιερώνει πολύτιμο χρόνο στους ανθρώπους της. Η κορυφαία pop star της ελληνικής μουσικής σκηνής μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς της φίλους σπάνιες και τρυφερές στιγμές από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, και τον μοναχογιό τους, Ερμή.

Το ζευγάρι επέλεξε το κυκλαδίτικο τοπίο του Αμπελά και το πολυτελές ξενοδοχείο Parocks για να χαλαρώσει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την ένταση της πρωτεύουσας. Παρά το γεγονός ότι η Ελένη Φουρέιρα προστατεύει αυστηρά την προσωπική της ζωή και σπάνια δημοσιοποιεί υλικό με τον γιο της, αυτή τη φορά έκανε μια γλυκιά εξαίρεση, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στην παραλία και την πισίνα.

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Η απόδραση στο Αιγαίο και η οικογενειακή θαλπωρή

Σύμφωνα με κοντινά πρόσωπα του ζευγαριού, ο μικρός Ερμής είναι ένα εξαιρετικά γλυκό και τρυφερό παιδί, ενώ ο Αλμπέρτο Μποτία φροντίζει να του μιλάει συχνά στα ελληνικά, ενισχύοντας την καθημερινή επικοινωνία τους. Η ίδια η τραγουδίστρια, σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, εξομολογούμενη πως η εικόνα του πατέρα να παίζει με τον γιο τους στην πισίνα τη γεμίζει περηφάνια και αγάπη, ακόμη και μετά από εννέα χρόνια κοινής πορείας.

Νέα κεφάλαια σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Η επιστροφή στην Αθήνα σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές και για τους δύο. Ο Αλμπέρτο Μποτία, έχοντας επιλέξει να χτίσει τη ζωή του μόνιμα στην Ελλάδα και να απορρίψει προτάσεις από το εξωτερικό, ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του πορεία στην Κηφισιά για να αναλάβει πλέον ενεργό ρόλο ως τεχνικός διευθυντής στην ίδια ομάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Από την πλευρά της, η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει ακάθεκτη τον θρίαμβο του Hybrid Tour. Μετά την Πάρο και τις στιγμές χαλάρωσης, η εκρηκτική περφόρμερ ετοιμάζεται να βάλει φωτιά στη σκηνή της Καλαμάτας, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να συνδυάζει υποδειγματικά την κορυφαία καλλιτεχνική πορεία με την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία.

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