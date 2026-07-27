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Θοδωρής Φέρρης: Τα «ποτηράκια» στο live στα Χανιά που απογείωσαν το κέφι

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Ο Θοδωρής Φέρρης χάρισε μια αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή στους fans του σε συναυλία του στα Χανιά και έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης παραδέχτηκε σε live στα Χανιά ότι είχε πιει λίγο παραπάνω.
  • Ο τραγουδιστής αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.
  • Ζήτησε από το κοινό να είναι επιεικές με τα βίντεο που θα ανέβουν στο TikTok.
  • Η αυθόρμητη στιγμή του καλλιτέχνη έγινε δεκτή θετικά από το κοινό και τους fans του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαφορετική βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στα Χανιά, καθώς ο τραγουδιστής χάρισε στο κοινό μια από τις πιο αυθόρμητες στιγμές της εμφάνισής του. Ο γνωστός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή για να διασκεδάσει τους fans του, όμως η βραδιά πήρε μια απρόβλεπτη τροπή. Κατά τη διάρκεια του live, ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν ήταν στην καλύτερή του κατάσταση και αντιμετώπισε το περιστατικό με αρκετό χιούμορ. Η στιγμή φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους.

Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Θοδωρής Φέρρης βρισκόταν σε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε πως είχε πιει λίγο περισσότερο από όσο υπολόγιζε, ενώ σε κάποια τραγούδια χρειάστηκε να σταματήσει για λίγο, καθώς τον έπιασαν τα γέλια πάνω στη σκηνή. Η αυθεντική του αντίδραση έκανε το κοινό να χαμογελάσει και δημιούργησε μια διαφορετική ανάμνηση από τη συναυλία.

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Μάλιστα, ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους θαυμαστές του και να αντιμετωπίσει την κατάσταση με αυτοσαρκασμό. Από το μικρόφωνο είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

@zooula_geo

Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης

♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍

Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής συνέχισε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, εξηγώντας στο κοινό τι είχε συμβεί εκείνη τη βραδιά. «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος – Ektoras

Η συγκεκριμένη στιγμή έδειξε για ακόμη μια φορά πως οι live εμφανίσεις κρύβουν πολλές φορές απρόβλεπτες και αυθεντικές στιγμές. Ο Θοδωρής Φέρρης δεν προσπάθησε να κρύψει το περιστατικό, αλλά το αντιμετώπισε με χιούμορ, κάτι που έκανε πολλούς fans του να αντιδράσουν θετικά στα social media.

Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025
https://www.instagram.com/thodorisferris

Παρά το απρόοπτο της βραδιάς, ο τραγουδιστής συνέχισε να χαρίζει μουσική στο κοινό του και να δημιουργεί μια ξεχωριστή εμπειρία για όσους βρέθηκαν στη συναυλία του στα Χανιά. Άλλωστε, αυτές οι αυθόρμητες στιγμές είναι συχνά εκείνες που μένουν περισσότερο στους θεατές.

@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος – Ektoras

Ο Θοδωρής Φέρρης απέδειξε πως ακόμη και μια μικρή ανατροπή πάνω στη σκηνή μπορεί να μετατραπεί σε μια στιγμή γεμάτη χιούμορ και αμεσότητα. Η εμφάνισή του στα Χανιά θα μείνει σίγουρα αξέχαστη, όχι μόνο για τα τραγούδια, αλλά και για την ειλικρινή και αυθόρμητη πλευρά που έδειξε στους θαυμαστές του.

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Θοδωρής Φέρρης ΣΥΝΑΥΛΙΑ Χανιά
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