Η Emma Roberts έγινε νύφη και η Julia Roberts λύγισε από συγκίνηση

Η Emma Roberts παντρεύτηκε τον Cody John σε μια ρομαντική τελετή στο Sun Valley του Idaho, ενώ ξεχώρισε και η εμφάνιση της Julia Roberts

Με μια ματιά Η Emma Roberts παντρεύτηκε τον Cody John σε ρομαντική τελετή στο Idaho.

Η Julia Roberts ήταν παρούσα και συγκινήθηκε από τον γάμο της ανιψιάς της.

Το ζευγάρι, μαζί τέσσερα χρόνια, επέλεξε ιδιωτική οικογενειακή τελετή στην έπαυλη του γαμπρού.

Η Emma Roberts εντυπωσίασε με λευκό νυφικό, ενώ ο γιος της, Rhodes, την συνόδευσε στην εκκλησία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Emma Roberts έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή της, καθώς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Cody John σε μια ρομαντική τελετή γεμάτη οικογενειακές στιγμές και Hollywood λάμψη. Η ηθοποιός είπε το μεγάλο «ναι» μπροστά σε στενούς φίλους και συγγενείς, με τον γάμο να πραγματοποιείται στο Sun Valley του Idaho. Ανάμεσα στους καλεσμένους της ξεχωριστής ημέρας ήταν και η διάσημη θεία της, Julia Roberts, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μετά την τελετή.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, επέλεξε μια ιδιωτική και οικογενειακή γαμήλια τελετή στην οικογενειακή έπαυλη του Cody John. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος έγινε σε θερμοκρασία που έφτανε τους 35°C και διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική.

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Η Emma Roberts εντυπωσίασε με το bridal look της, φορώντας ένα λευκό νυφικό από σιφόν με ψηλό σκίσιμο και μια κομψή κορδέλα στα μαλλιά. Ο Cody John από την πλευρά του επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν, δημιουργώντας ένα elegant ζευγάρι που έμοιαζε βγαλμένο από ταινία.

EXCLUSIVE PHOTOS: Emma Roberts is officially married! ✨ The actress tied the knot with Cody John in front of friends and family at his family’s estate in Sun Valley, Idaho. Among the guests was Emma’s aunt, Julia Roberts, who was seen getting emotional following the ceremony.… pic.twitter.com/QI5ZEbtoZi — Page Six (@PageSix) July 26, 2026

Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας ήταν όταν η Emma έφτασε στην εκκλησία κρατώντας από το χέρι τον γιο της, Rhodes, σε μια τρυφερή οικογενειακή εικόνα που ξεχώρισε. Οι φωτογραφίες από την τελετή έδειξαν τη χαρά του ζευγαριού, αλλά και τη συναισθηματική φόρτιση της μεγάλης ημέρας.

Λίγο πριν από τον γάμο, πηγές είχαν επιβεβαιώσει πως η Emma Roberts και ο Cody John θα παντρεύονταν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε μια κλειστή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Ιούλιο του 2024, με την Emma να μοιράζεται τα χαρμόσυνα νέα μέσα από το Instagram.

Στην ανάρτησή της τότε είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Το ανεβάζω εδώ πριν προλάβει η μαμά μου να το πει σε όλους».

Η σχέση της Emma Roberts με τον Cody John έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2022, όταν εκείνος δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου οι δυο τους αντάλλασσαν ένα φιλί. Από τότε, το ζευγάρι κράτησε τη σχέση του σε πιο χαμηλούς τόνους, μέχρι τη στιγμή που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του.

Emma Roberts & Cody John’s dreamy Idaho wedding photos are finally here! ✨ Emma wore a custom Monique Lhuillier wedding gown—and it couldn’t have been more beautiful. pic.twitter.com/48pFFNJTOU — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) July 26, 2026

Η Emma Roberts, γνωστή στο κοινό από ταινίες όπως το «We’re the Millers», αλλά και από πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, ξεκινά πλέον ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Ο γάμος της με τον Cody John ήταν μια ημέρα γεμάτη αγάπη, οικογένεια και φυσικά… λίγη από τη μαγεία του Hollywood.

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