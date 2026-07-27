Η Marvel βρήκε τον νέο Ghost Rider στον Ryan Gosling

Από το Hollywood στο MCU, ο Ryan Gosling ετοιμάζεται να υποδυθεί τον Ghost Rider στη νέα ταινία της Marvel με σκηνοθέτη τον Shawn Levy

Με μια ματιά Ο Ryan Gosling θα υποδυθεί τον Ghost Rider σε νέα ταινία της Marvel.

Η ανακοίνωση έγινε στο San Diego Comic-Con και η ταινία αναμένεται το 2028.

Σκηνοθέτης είναι ο Shawn Levy, με τον οποίο ο Gosling συνεργάστηκε στο «Star Wars: Starfighter».

Ο Gosling είναι ο δεύτερος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον χαρακτήρα μετά τον Nicolas Cage. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marvel ετοιμάζει μια από τις πιο πολυσυζητημένες επιστροφές χαρακτήρων της και το όνομα που θα βρεθεί πίσω από τη φλεγόμενη μοτοσικλέτα του Ghost Rider είναι τεράστια έκπληξη. Ο Ryan Gosling μπαίνει επίσημα στο Marvel Cinematic Universe και αναλαμβάνει τον ρόλο του Spirit of Vengeance στη νέα standalone ταινία του ήρωα. Η ανακοίνωση έγινε στο San Diego Comic-Con, με τον Kevin Feige να αποκαλύπτει το νέο μεγάλο project της Marvel Studios. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028 και ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans.

Ο διάσημος ηθοποιός, που γνωρίσαμε μέσα από ταινίες όπως το «Barbie» και το «La La Land», ετοιμάζεται για έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, γεμάτο δράση, σκοτεινή ατμόσφαιρα και υπερφυσικά στοιχεία. Τη σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο Shawn Levy, ο άνθρωπος πίσω από το blockbuster «Deadpool & Wolverine», ενώ το σενάριο θα γράψει ο Jonathan Tropper, γνωστός και από το επερχόμενο «Star Wars: Starfighter».

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Η συνεργασία του Ryan Gosling με τον Shawn Levy δεν είναι καινούρια, αφού οι δύο τους έχουν ήδη δουλέψει μαζί στο «Star Wars: Starfighter», όπου ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί και το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου 2027. Μάλιστα, ο Levy μίλησε με ενθουσιασμό για τη νέα τους κινηματογραφική συνάντηση, τονίζοντας πως η ιδέα να δουν τον Gosling ως Ghost Rider ήταν κάτι που τους ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή.

«I’m having the greatest flashback vibes here, because I was here two years ago when we showed ‘Deadpool & Wolverine,’» ανέφερε ο Shawn Levy στη σκηνή του Hall H, ενώ για τον Ryan Gosling πρόσθεσε: «Gosling is the absolute shit. I say that with tremendous respect. We spent a lot of time last year making ‘Starfighter,’ and the opportunity as Ryan started talking about this character, I was like, ‘Bro, let’s ride.’ We’ll see you in 2028!»

Ο Ryan Gosling γίνεται έτσι ο δεύτερος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Ghost Rider σε κινηματογραφική παραγωγή. Ο πρώτος ήταν ο Nicolas Cage, ο οποίος υποδύθηκε τον Johnny Blaze στις ταινίες «Ghost Rider» (2007) και «Ghost Rider: Spirit of Vengeance» (2011). Οι δύο ταινίες δεν είχαν λάβει τις καλύτερες κριτικές, όμως ο χαρακτήρας παρέμεινε ιδιαίτερα αγαπητός στους fans της Marvel.

Ο Ghost Rider είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους και σκοτεινούς χαρακτήρες των comics. Στην ιστορία του, ο Johnny Blaze κάνει μια συμφωνία με τον Mephisto και μετατρέπεται στον Spirit of Vengeance, αποκτώντας υπερφυσικές δυνάμεις, όπως υπεράνθρωπη δύναμη, φλεγόμενες αλυσίδες και το περίφημο Penance Stare, μια ικανότητα που αναγκάζει τους αντιπάλους του να αντιμετωπίσουν τον πόνο που έχουν προκαλέσει.

Ο χαρακτήρας έχει εμφανιστεί επίσης στη σειρά «Agents of S.H.I.E.L.D.», όπου τον Robbie Reyes υποδύθηκε ο Gabriel Luna. Μάλιστα, είχε γίνει προσπάθεια για μια αυτόνομη σειρά του Ghost Rider στο Hulu, όμως το project τελικά ακυρώθηκε το 2019.

Με τον Ryan Gosling στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Marvel φαίνεται πως θέλει να δώσει νέα πνοή στον Ghost Rider και να φέρει τον ήρωα σε μια νέα εποχή μέσα στο MCU. Ο ηθοποιός διανύει μια από τις πιο δυνατές περιόδους της καριέρας του, καθώς μετά το «Project Hail Mary» και το «Star Wars: Starfighter» προσθέτει ακόμη ένα τεράστιο franchise στο ενεργητικό του.

Η επιστροφή του Ghost Rider στη μεγάλη οθόνη με τον Ryan Gosling στο τιμόνι αναμένεται να είναι ένα από τα πιο hot κινηματογραφικά γεγονότα του 2028. Και αν υπάρχει κάτι που ήδη φαίνεται ξεκάθαρο, είναι πως η Marvel ετοιμάζει μια από τις πιο «καυτές» εμφανίσεις ήρωα των επόμενων ετών.

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