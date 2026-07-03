Το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling έρχεται στο Prime Video – Η ταινία που «σάρωσε» το box office αλλάζει οθόνη

Με περισσότερα από 683 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και εντυπωσιακή πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες, το «Project Hail Mary» ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο

Με μια ματιά Η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling έρχεται στο Prime Video.

Η ταινία είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 683 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Βασίζεται στο best seller του Andy Weir και σκηνοθετείται από τους Phil Lord και Chris Miller.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο Prime Video από την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις στους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας, τότε το «Project Hail Mary» είναι μία από τις ταινίες που δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητες. Με τον Ryan Gosling στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το φιλμ κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2026, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και αποσπώντας θετικά σχόλια για την εντυπωσιακή σκηνοθεσία, τα πρωτοποριακά οπτικά εφέ και την ανθρώπινη ιστορία που κρύβεται πίσω από το διαστημικό του ταξίδι. Τώρα, μετά τη θριαμβευτική πορεία στις αίθουσες, η ταινία ετοιμάζεται να ξεκινήσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιό της μέσα από το Prime Video, δίνοντας την ευκαιρία να τη δεις από την άνεση του σπιτιού σου.

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε ότι το «Project Hail Mary» θα γίνει διαθέσιμο στο Prime Video από την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας ένα κινηματογραφικό παράθυρο 105 ημερών πριν από τη μετάβασή του στο streaming.

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Πριν φτάσει στο Prime Video, η ταινία ακολούθησε το παραδοσιακό μοντέλο διανομής της Amazon MGM Studios. Αρχικά προβλήθηκε αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες, στη συνέχεια έγινε διαθέσιμη μέσω PVOD για αγορά και ενοικίαση, ενώ στις 18 Ιουνίου προστέθηκε και στο MGM+, το οποίο αποτελεί το πρώτο συνδρομητικό «παράθυρο» προβολής της εταιρείας.

Το «Project Hail Mary» βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Andy Weir, συγγραφέα του «The Martian», και μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τους Phil Lord και Chris Miller. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας καθηγητής φυσικών επιστημών σε γυμνάσιο, τον οποίο υποδύεται ο Ryan Gosling. Η καθημερινότητά του ανατρέπεται όταν επιλέγεται από την αμερικανική κυβέρνηση για μια εξαιρετικά κρίσιμη διαστημική αποστολή, από την επιτυχία της οποίας εξαρτάται το μέλλον της ανθρωπότητας.

Στο πλευρό του Ryan Gosling πρωταγωνιστεί και η Sandra Hüller, ενώ η ταινία συνδυάζει επιστημονική φαντασία, περιπέτεια, αγωνία και έντονο συναισθηματικό στοιχείο, στοιχεία που συνέβαλαν στη μεγάλη απήχησή της στο κοινό. Η εμπορική πορεία του «Project Hail Mary» ήταν εντυπωσιακή, καθώς ξεπέρασε τα 683 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατακτώντας την τρίτη θέση ανάμεσα στις πιο εμπορικές ταινίες του 2026 μέχρι σήμερα. Η επιτυχία αυτή επιβεβαίωσε ότι η κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς μυθιστορήματος κατάφερε να μετατρέψει μια απαιτητική ιστορία επιστημονικής φαντασίας σε ένα blockbuster με παγκόσμια απήχηση.

Με την άφιξή του στο Prime Video, το «Project Hail Mary» αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να το απολαύσουν στη μεγάλη οθόνη να γνωρίσουν μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.

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