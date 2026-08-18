«Spider-Man: Brand New Day»: Πάνω από 2 δισ. δολάρια εισπράξεις σε χρόνο-ρεκόρ

Το «Spider-Man: Brand New Day» αφήνει πίσω του κάθε προσδοκία και κατακτά μια θέση δίπλα στα «Avatar», «Titanic» και «Avengers» με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ εισπράξεων

Με μια ματιά Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια παγκοσμίως σε τρία Σαββατοκύριακα.

Συγκέντρωσε 785 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 1,23 δισ. διεθνώς.

Είναι η δεύτερη ταχύτερη ταινία στην ιστορία που έφτασε τα 2 δισ., πίσω από το «Avengers: Endgame».

Η επιτυχία επιβεβαιώνει τη δύναμη των υπερηρωικών ταινιών και του χαρακτήρα του Spider-Man. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν μια ταινία καταφέρνει να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, δεν μιλάμε απλώς για μια επιτυχία. Μιλάμε για ένα φαινόμενο που αλλάζει τα δεδομένα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στις κινηματογραφικές αίθουσες, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Tom Holland στον ρόλο του αγαπημένου υπερήρωα της Marvel κατάφερε μέσα σε μόλις τρία κινηματογραφικά Σαββατοκύριακα να ξεπεράσει το ορόσημο των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ένα επίτευγμα που έχουν κατακτήσει ελάχιστες παραγωγές στην ιστορία του σινεμά.

Το «Spider-Man: Brand New Day» έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 785 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και ακόμη 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, φτάνοντας συνολικά τα 2,022 δισεκατομμύρια δολάρια. Και το εντυπωσιακότερο είναι ότι η πορεία του δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, γεγονός που σημαίνει ότι το τελικό ποσό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες.

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Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστείς ότι το φιλμ έγινε η δεύτερη ταχύτερη ταινία στην ιστορία που ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, πίσω μόνο από το θρυλικό «Avengers: Endgame» του 2019, το οποίο χρειάστηκε μόλις 11 ημέρες για να φτάσει στο ίδιο ορόσημο. Το γεγονός αυτό τοποθετεί τον Spider-Man σε μια εξαιρετικά κλειστή λέσχη κινηματογραφικών γιγάντων που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο παγκόσμιο box office.

Μέχρι σήμερα, ελάχιστες ταινίες έχουν καταφέρει να μπουν στο κλαμπ των παραγωγών με εισπράξεις άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «Avatar» του 2009 με περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, το «Avatar: The Way of Water» του 2022 με 2,3 δισεκατομμύρια, το διαχρονικό «Titanic» με 2,2 δισεκατομμύρια, το «Star Wars: The Force Awakens» με 2,07 δισεκατομμύρια και το «Avengers: Infinity War» με 2,03 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον, το «Spider-Man: Brand New Day» προσθέτει το όνομά του σε αυτή τη λίστα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη του πιο αγαπημένου ήρωα της Marvel.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία παίζει φυσικά και ο Tom Holland, ο οποίος έχει συνδεθεί όσο λίγοι με τον χαρακτήρα του Peter Parker. Η παρουσία του στη μεγάλη οθόνη έχει συμβάλει ώστε ο Spider-Man να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση στις νεότερες γενιές, ενώ παράλληλα διατηρεί την αγάπη των παλαιότερων θαυμαστών του ήρωα.

Το εντυπωσιακό box office του «Spider-Man: Brand New Day» αποδεικνύει ότι οι υπερηρωικές ταινίες εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρό χαρτί για τα κινηματογραφικά στούντιο, ιδιαίτερα όταν συνδυάζουν δυνατή ιστορία, αγαπημένους χαρακτήρες και θεαματική παραγωγή. Με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια ήδη στο ενεργητικό του και με τις προβολές να συνεχίζονται σε όλο τον κόσμο, η νέα περιπέτεια του Spider-Man δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

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