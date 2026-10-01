Cinema 01.10.2026

«Spiritual World»: Η Kristen Stewart επιστρέφει στο μεταφυσικό σύμπαν του Olivier Assayas

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Η Kristen Stewart θα συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη Olivier Assayas σε μια νέα ταινία με τίτλο «Spiritual World», μαζί με 1 εντυπωσιακό καστ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kristen Stewart πρωταγωνιστεί στο νέο μεταφυσικό θρίλερ του Olivier Assayas, «Spiritual World».
  • Αυτή είναι η τρίτη συνεργασία της Stewart με τον Assayas, μετά τις επιτυχημένες ταινίες «Clouds of Sils Maria» και «Personal Shopper».
  • Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Vicky Krieps, Wagner Moura και Riley Keough.
  • Τα γυρίσματα του «Spiritual World» θα πραγματοποιηθούν σε Γαλλία και Γερμανία, με έναρξη τον Φεβρουάριο.
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Ο γαλλικής καταγωγής σκηνοθέτης Olivier Assayas ετοιμάζει το νέο του κινηματογραφικό εγχείρημα, ένα μεταφυσικό θρίλερ με τίτλο «Spiritual World». Στην ταινία αυτή, η Kristen Stewart θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σηματοδοτώντας την τρίτη της συνεργασία με τον Assayas. Το καστ συμπληρώνουν ονόματα όπως η Vicky Krieps, ο Wagner Moura και η Riley Keough, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ειδησεογραφική φωτογραφία από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).
Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνεργασία της Stewart με τον Assayas έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη στο παρελθόν. Η ηθοποιός κέρδισε το Βραβείο Σεζάρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Clouds of Sils Maria» (2015), όπου συμπρωταγωνίστησε με την Juliette Binoche. Ένα χρόνο αργότερα, η Stewart ενσάρκωσε τον κεντρικό ρόλο στο «Personal Shopper», ένα υπερφυσικό δράμα που χάρισε στον Assayas το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών.

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Το «Spiritual World» φέρεται να ακολουθεί παρόμοια αισθητική με το «Personal Shopper», εστιάζοντας σε μια νεαρή γυναίκα, την οποία θα υποδυθεί η Stewart, που διαθέτει ικανότητες διορατικότητας και λαμβάνει μυστηριώδεις προαισθήσεις.

Η θρυλική τραγουδίστρια Tina Turner σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκτός από την Kristen Stewart, στο «Spiritual World» θα εμφανιστούν η Vicky Krieps, γνωστή από το «Phantom Thread», ο Wagner Moura, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως Pablo Escobar στη σειρά «Narcos» και συμμετέχει στο prequel του «Ocean» υπό τη σκηνοθεσία του Bradley Cooper, και η Riley Keough, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της ταινίας «Out of This World» του Albert Serra.

 

Στην παραγωγή, ο Assayas ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Olivier Delbosc, με τον οποίο συνεργάστηκε πρόσφατα στο φιλόδοξο πολιτικό θρίλερ «The Wizard of the Kremlin», με πρωταγωνιστή τον Jude Law στον ρόλο του Ρώσου Προέδρου Vladimir Putin. Η νέα ταινία συγχρηματοδοτείται από το γαλλογερμανικό δίκτυο Arte France, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρωπαϊκή παραγωγή υψηλού προφίλ.

Παιδιά αστέρες του Χόλιγουντ σε φωτογραφία αρχείου από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Kristen Stewart έχει επίσης επεκτείνει την καριέρα της πίσω από την κάμερα, με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο να είναι η ταινία «The Chronology of Water», η οποία προβλήθηκε στις Κάννες. Πρόσφατα, επέστρεψε στο φεστιβάλ με την κωμωδία «Full Time» του Quentin Dupieux, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Woody Harrelson.

Kristen Stewart The Chronology of Water - 78th Cannes Film Festival
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακοίνωση του «Spiritual World» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους λάτρεις του κινηματογράφου, δεδομένης της επιτυχημένης συνεργασίας του σκηνοθέτη και της πρωταγωνίστριας, καθώς και της παρουσίας ενός τόσο ταλαντούχου καστ.

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Kristen Stewart θρίλερ
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