Fashion 23.09.2026

Jennifer Lopez: Η «Old Hollywood» εμφάνιση με Dolce & Gabbana δημιουργία στο Vogue World Milan 2026

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Η Jennifer Lopez έκλεψε τις εντυπώσεις στο Vogue World του Μιλάνου με μια εμφάνιση που θύμιζε την παλιά εποχή του κινηματογράφου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lopez εντυπωσίασε στο Vogue World Milan 2026 με στράπλες φόρεμα Dolce & Gabbana, θυμίζοντας παλιό Hollywood.
  • Η διοργάνωση τίμησε την ιταλική κληρονομιά και τη δεξιοτεχνία, με θέμα την ανθρώπινη επαφή στην εποχή της τεχνολογίας.
  • Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλές διασημότητες, ενώ μοντέλα, τραγουδιστές και αθλητές συμμετείχαν σε παραστάσεις.
  • Το event είχε φιλανθρωπικό σκοπό, συγκεντρώνοντας πόρους για τη βιβλιοθήκη Quarto Oggiaro.
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Η ιστορική Galleria Vittorio Emanuele II μετατράπηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz, φιλοξενώντας το φαντασμαγορικό Vogue World Milan 2026. Ανάμεσα στα λαμπερά ονόματα που κατέκλυσαν την ιταλική μητρόπολη για να γιορτάσουν την τέχνη και τη δεξιοτεχνία, η Jennifer Lopez αναδείχθηκε στην απόλυτη βασίλισσα της βραδιάς.

jennifer_lopez_vogue_world_milan
https://www.instagram.com/jlo/

Η 57χρονη star απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους να αποχωρεί από το ξενοδοχείο της λίγο πριν από το show, συνοδευόμενη από τους κορυφαίους σχεδιαστές Domenico Dolce και Stefano Gabbana. Για την περίσταση, η Lopez επέλεξε ένα εκθαμβωτικό, στράπλες μαύρο φόρεμα σε γραμμή κορσέ από τον οίκο Dolce & Gabbana, το οποίο αγκάλιαζε άψογα τη σιλουέτα της θυμίζοντας τη χρυσή εποχή του Hollywood. Το look απογειώθηκε με κομψά διάφανα γάντια, ένα εντυπωσιακό κολιέ με ασήμι και σμαράγδια, καθώς και μυτερές γόβες.

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Μια βραδιά αφιερωμένη στην ιταλική κληρονομιά

Η φετινή διοργάνωση του θεσμού είχε ως κεντρική θεματική «τη δεξιοτεχνία και την ανθρώπινη επαφή στην εποχή της τεχνολογίας», τιμώντας τη διαχρονική ιστορία του Made in Italy. Στο πλευρό της Jennifer Lopez στεγάστηκε μια πλειάδα διασημοτήτων σε αποχρώσεις του μαύρου και του χρυσού, όπως η Pamela Anderson με δημιουργία Ferragamo, η Heidi Klum, η Dakota Johnson, η Naomi Campbell και η Monica Bellucci, αλλά και οι Hunter Schafer, Jason Momoa και Donatella Versace.

https://www.instagram.com/jlo/
https://www.instagram.com/jlo/
https://www.instagram.com/jlo/
https://www.instagram.com/jlo/

Το event πρόσφερε μοναδικές στιγμές θέασης και ψυχαγωγίας: μοντέλα όπως η Gigi Hadid και η Cardi B περπάτησαν στην πασαρέλα, η Alicia Keys χάρισε μια συγκλονιστική μουσική ερμηνεία, ενώ η J.Lo συμμετείχε ακόμα και σε ένα χορευτικό δρώμενο μαζί με τον Ιταλό τενίστα Lorenzo Musetti.

https://www.instagram.com/jlo/
https://www.instagram.com/jlo/

Το exclusive after-party

Πέρα από τη λάμψη και τα φλας, το φετινό Vogue World είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την ανανέωση της βιβλιοθήκης Quarto Oggiaro στα βορειοδυτικά του Μιλάνου. Μετά το πέρας του show, η βραδιά κορυφώθηκε σε ένα αποκλειστικό after-party του οίκου Dolce & Gabbana. Εκεί, η Jennifer Lopez άλλαξε την επίσημη τουαλέτα της με ένα πιο cool, street-glam σύνολο, συνδυάζοντας ένα nude τοπ-κορσέ με baggy τζιν και ένα εντυπωσιακό παλτό με γούνινο γιακά, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει αδιαμφισβήτητο style icon.

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Jennifer Lopez VOGUE Vogue World Milan 2026 Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου
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