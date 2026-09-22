Rita Melssen: Η γυναίκα πίσω από τα iconic looks της Madonna θα ντύσει την Άννα Βίσση για το ΟΑΚΑ

Με μια ματιά Η Rita Melssen, γνωστή για τα looks της Madonna, αναλαμβάνει το styling της Άννας Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η Melssen, με καταγωγή από την Αίγυπτο και έδρα το Μπρούκλιν, έχει αρχειακή προσέγγιση στη μόδα.

Συνεργάστηκε στενά με τη Madonna στο "The Celebration Tour", επαναπροσδιορίζοντας την εικόνα της.

Η συνεργασία στο ΟΑΚΑ στοχεύει να συνδυάσει την ενέργεια της Βίσση με μια υψηλής αισθητικής προσέγγιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή για να χαρίσει στο κοινό ένα οπτικοακουστικό show απόλυτα διεθνών προδιαγραφών. Πέρα από τις μοναδικές ερμηνείες, τις διαχρονικές επιτυχίες και τις μεγάλες καλλιτεχνικές εκπλήξεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους χιλιάδες θεατές, το απόλυτο fashion νέο της βραδιάς αφορά την ομάδα υψηλού επιπέδου που βρίσκεται πίσω από τη συνολική εικόνα της καλλιτέχνιδας. Για ένα τόσο επιβλητικό και απαιτητικό live, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εμπιστεύεται αποκλειστικά τη γυναίκα που υπογράφει τα τελευταία χρόνια τις πιο πολυσυζητημένες, τολμηρές και συζητημένες εμφανίσεις της Madonna παγκοσμίως, βάζοντας τη δική της υπογραφή στη νέα αυτή μεγάλη στιγμή.

Η καταξιωμένη stylist και creative consultant από το Μπρούκλιν, Rita Melssen, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη δυναμική της σχέση με την Ελλάδα έπειτα και από την πρόσφατη επίσκεψή της στη χώρα μας στο πλευρό της «βασίλισσας της pop». Αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου το ενδυματολογικό concept, τη σκηνική ταυτότητα και το styling της Άννας Βίσση για τη βραδιά στο ΟΑΚΑ, η Melssen φέρνει στη σκηνή τη μοναδική της φιλοσοφία, μετατρέποντας το ρούχο από ένα απλό αξεσουάρ σε αναπόσπαστο κομμάτι μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής αφήγησης που υπόσχεται να συζητηθεί όσο καμία άλλη.

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Ποια είναι η Rita Melssen

Με καταγωγή από την Αίγυπτο και έδρα της το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης (όπου μετακόμισε σε ηλικία 17 ετών), η Melssen κουβαλάει τη μόδα στο DNA της. Η επαφή της με τον χώρο ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια, καθώς ο παππούς της ήταν ράφτης και διατηρούσε εταιρεία παραγωγής ενδυμάτων στο Κάιρο, μεταδίδοντάς της την αγάπη για την κατασκευή, τη δεξιοτεχνία και την πολιτισμική ιστορία του ρούχου.

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τη δουλειά της είναι η archival-driven προσέγγιση. Για τη Melssen, ένα ρούχο δεν είναι απλώς ένα αισθητικό αντικείμενο, αλλά ένα κομμάτι ιστορίας που κουβαλά μνήμες, αναφορές και ταυτότητα. Η φιλοσοφία αυτή απογειώθηκε μέσα από τη στενή της συνεργασία με τη Madonna, η οποία διαρκεί εδώ και περίπου 6 χρόνια.

Η συνεργασία με τη Madonna και το «Celebration Tour»

Η κορύφωση αυτής της πορείας ήρθε με το θρυλικό «The Celebration Tour», όπου η Melssen εργάστηκε ως costume designer δίπλα στον Eyob Yohannes. Στόχος τους ήταν να επαναπροσδιορίσουν με σύγχρονη ματιά τις 4 δεκαετίες της καριέρας της Madonna ως fashion icon.

Για τις ανάγκες της περιοδείας, συνεργάστηκαν με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, όπως οι Jean Paul Gaultier, Donatella Versace, Miu Miu και Dilara Fındıkoğlu, συνδυάζοντας νέα κομμάτια με θησαυρούς από το προσωπικό αρχείο της pop star. Το αποτέλεσμα λειτούργησε σαν ένα ζωντανό fashion retrospective, με τα looks να αποτελούν οργανικό κομμάτι της performance. Εκτός από το tour, η Melssen έχει υπογράψει εμφανίσεις της Madonna σε τελετουργικά shows, το Met Gala και διεθνή editorials, έχοντας παράλληλα ένα εντυπωσιακό portfolio με συνεργασίες σε κορυφαία περιοδικά, όπως τα Vogue Italia, Rolling Stone, CR Fashion Book και Interview Magazine.

Η νέα πρόκληση στο ΟΑΚΑ

Τώρα, η ίδια δημιουργική ματιά και η διεθνής εμπειρία μεταφέρονται στην ελληνική σκηνή. Η Άννα Βίσση διαθέτει μια τεράστια και απόλυτα αναγνωρίσιμη στιλιστική ταυτότητα που έχει εξελιχθεί μέσα στις δεκαετίες. Η σύμπραξή τους στο ΟΑΚΑ φιλοδοξεί να παντρέψει τη διαχρονική ενέργεια της Ελληνίδας star με μια φρέσκια, υψηλής αισθητικής προσέγγιση, όπου το ρούχο δεν είναι απλώς συμπλήρωμα, αλλά μέρος μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής αφήγησης. Το κοινό και ο κόσμος της μόδας περιμένουν πλέον να δουν πώς αυτή η παγκόσμιας κλάσης αισθητική θα αποτυπωθεί στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου.

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