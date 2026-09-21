«MAD Έχεις Άστρο»: Δες τι επιφυλάσσει η εβδομάδα για κάθε ζώδιο σύμφωνα με τον AstroJason

Έρωτες από το παρελθόν, οικονομικές διαπραγματεύσεις και αλλαγές στη δουλειά πρωταγωνιστούν στις νέες προβλέψεις του AstroJason

Με μια ματιά Η εβδομάδα φέρνει ανατροπές, ξεκαθαρίσματα και επιστροφές από το παρελθόν σε διάφορους τομείς.

Οικονομικές υποθέσεις και συμφωνίες του παρελθόντος επανέρχονται, απαιτώντας άμεση δράση ή επανεξέταση.

Ερωτικές ιστορίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί επανεμφανίζονται, δίνοντας ευκαιρίες για ξεκαθάρισμα ή νέες συζητήσεις.

Κάποια ζώδια καλούνται να θέσουν όρια, ενώ άλλα αντιμετωπίζουν διλήμματα μεταξύ οικογένειας και καριέρας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εβδομάδα έρχεται με ανατροπές, ξεκαθαρίσματα και αρκετές… επιστροφές, σύμφωνα με τον AstroJason και το νέο επεισόδιο του «MAD Έχεις Άστρο». Από παλιές οικονομικές υποθέσεις και συμφωνίες που ξαναμπαίνουν στο τραπέζι μέχρι ερωτικές ιστορίες που δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους λέξη, τα άστρα φαίνεται πως έχουν αρκετά να πουν.

Στο νέο επεισόδιο, κάθε ζώδιο έρχεται αντιμέτωπο με διαφορετικές εξελίξεις σε έρωτα, οικονομικά, δουλειά, οικογένεια και σχέσεις. Για κάποιους η εβδομάδα φέρνει την ευκαιρία να βάλουν επιτέλους όρια, ενώ για άλλους ένα πρόσωπο ή μια υπόθεση από το παρελθόν επιστρέφει και αλλάζει τα δεδομένα.

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Ο AstroJason είναι εδώ για να σου δείξει πού χρειάζεται περισσότερη προσοχή, αλλά και πού μπορεί να κρύβεται μια ευκαιρία. Δες τι επιφυλάσσει το «MAD Έχεις Άστρο» για το ζώδιό σου και… κράτα σημειώσεις!

Κριός

Στα ερωτικά, η ανάγκη σου για περισσότερο προσωπικό χώρο γίνεται πιο έντονη και μια κριτική από φίλο μπορεί να οδηγήσει σε ένταση. Ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσεις τα όριά σου και να δείξεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει η παρέμβαση των άλλων στις προσωπικές σου επιλογές. Παράλληλα, ένα παλιό οικονομικό ζήτημα επιστρέφει και ζητά από εσένα άμεση δράση.

Ταύρος

Το σπίτι γίνεται πεδίο έντονης συζήτησης, με μια διαφωνία να σε οδηγεί σε αλλαγές στις οικογενειακές ισορροπίες. Στα ερωτικά, ένα ζήτημα που είχε μείνει άλυτο επιστρέφει και η συζήτηση που θα ακολουθήσει μπορεί τελικά να λειτουργήσει υπέρ σου, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Δίδυμοι

Μια πληροφορία που προκύπτει την τελευταία στιγμή μπορεί να μπλοκάρει μια μετακίνηση και να ανατρέψει το πρόγραμμά σου. Στη δουλειά, μια παλιά συμφωνία επιστρέφει στο προσκήνιο και η επανεξέτασή της φέρνει αλλαγές στις καθημερινές σου υποχρεώσεις.

Καρκίνος

Αυτή την εβδομάδα διεκδικείς χρήματα που θεωρείς ότι σου αναλογούν, ενώ μια κοινή οικονομική υποχρέωση δημιουργεί ένταση μέχρι να ξεκαθαριστεί ποιος πρέπει να αναλάβει τι. Στα προσωπικά, ένα παλιό θέμα επιστρέφει και μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο που η σχέση είχε μείνει στάσιμη.

Λέων

Μια σημαντική διαπροσωπική σχέση περνά από δοκιμασία, καθώς κανείς από τους δύο δεν θέλει να κάνει πίσω. Η ψυχραιμία σου, όμως, σε βοηθά να δεις την κατάσταση διαφορετικά και να βάλεις τα απαραίτητα όρια. Στην οικογένεια, μια παλιά συμφωνία σε αναγκάζει να επανεξετάσεις μια απόφαση που θεωρούσες οριστική.

Παρθένος

Στη δουλειά αποκαλύπτεται τι κρυβόταν πίσω από την πίεση που δεχόσουν το προηγούμενο διάστημα και η σύγκρουση που ακολουθεί αλλάζει τις ισορροπίες στις καθημερινές ευθύνες. Παράλληλα, ένα παλιό ζήτημα επικοινωνίας επιστρέφει και αυτή τη φορά υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθεί μια προβληματική συμφωνία.

Ζυγός

Μια οικονομική συμφωνία επιστρέφει στο τραπέζι, όμως οι νέοι όροι περιορίζουν σημαντικά τα έξοδά σου για προσωπικές ανάγκες. Στα ερωτικά, η παρέμβαση ενός φίλου προκαλεί ένταση και σε φέρνει μπροστά στην ανάγκη να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου απέναντι σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σκορπιός

Το μεγάλο δίλημμα της εβδομάδας είναι ένα: οικογένεια ή καριέρα; Οι υποχρεώσεις και στους δύο τομείς σε πιέζουν και η ισορροπία δεν θα είναι εύκολη. Παράλληλα, στα προσωπικά σου γίνεται ένα σημαντικό ξεκαθάρισμα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη συνέχεια μιας σχέσης.

Τοξότης

Ένα ταξίδι που είχες οργανώσει συναντά εμπόδιο εξαιτίας ενός εγγράφου και το αρχικό σου πλάνο ανατρέπεται. Την ίδια στιγμή, μια κρυφή ερωτική ιστορία επιστρέφει στο προσκήνιο και η επικοινωνία μπορεί να αποκαλύψει τι πραγματικά οδήγησε στην απομάκρυνση.

Αιγόκερως

Προσπαθείς να αλλάξεις τους όρους μιας κοινής οικονομικής υποχρέωσης και η διαπραγμάτευση είναι έντονη, όμως μπορεί τελικά να οδηγήσει σε πιο ευνοϊκή εξέλιξη. Στα προσωπικά, ένα παλιό φιλικό πρόσωπο επιστρέφει και μια συζήτηση ανοίγει ξανά την πόρτα σε ένα κοινό σχέδιο που είχε μείνει πίσω.

Υδροχόος

Μια σημαντική συνεργασία περνά φάση έντασης, καθώς υπάρχει διαφωνία για το ποιος έχει τον πρώτο λόγο. Η δική σου στάση, όμως, βοηθά να μπουν τα πράγματα σε τάξη και να μοιραστούν πιο δίκαια οι ευθύνες. Παράλληλα, μια παλιά επαγγελματική πρόταση επιστρέφει με νέους όρους.

Ιχθύες

Η πίεση στη δουλειά αρχίζει να εξηγείται και μια έντονη σύγκρουση σε οδηγεί να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι την καθημερινότητά σου. Την ίδια στιγμή, ένα ταξίδι που είχε μείνει στην άκρη επιστρέφει στα σχέδιά σου και αυτή τη φορά υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα.

Ο AstroJason σε αποχαιρετά με το δικό του μήνυμα και σε καλεί να μπεις στο Μad.gr για ακόμη περισσότερο περιεχόμενο. Μέχρι την επόμενη αστρολογική συνάντηση, το μόνο που μένει είναι να δούμε ποια από τις προβλέψεις θα… πέσει μέσα!

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