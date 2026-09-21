Fashion 21.09.2026

Η Donatella Versace είναι έτοιμη να γράψει ξανά τους κανόνες της μόδας και της ομορφιάς μέσα από το δικό της brand

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Η εμβληματική σχεδιάστρια γυρίζει σελίδα στην καριέρα της και αναλαμβάνει τη δημιουργική ηγεσία ενός νέου brand μόδας και ομορφιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Donatella Versace ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, ενώνοντας τις δυνάμεις της με το Revolve Group για τη δημιουργία ενός ολοκαίνουργιου brand μόδας και ομορφιάς. Η θρυλική σχεδιάστρια αναλαμβάνει τον ρόλο της Chief Creative Officer στη νέα αυτή κοινοπραξία, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σε μια ηγετική δημιουργική θέση, μετά την αποχώρησή της από τον οίκο που ίδρυσε ο αείμνηστος αδελφός της, Gianni Versace.

donatella_versace
https://www.instagram.com/donatella_versace/?hl=el

Αν και το όνομα του νέου brand παραμένει προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό, τα σχέδια είναι ήδη φιλόδοξα και πολυαναμενόμενα. Η αρχή θα γίνει από τον τομέα της ομορφιάς με την κυκλοφορία των πρώτων προϊόντων, ενώ επιπλέον λεπτομέρειες αναμένεται να αποκαλυφθούν τους επόμενους μήνες. Το πλάνο περιλαμβάνει μια ευρεία αρχική κυκλοφορία στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας την ιταλική υψηλή αισθητική με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. Η ίδια η σχεδιάστρια δήλωσε χαρακτηριστικά πως η δημιουργικότητα πρέπει να είναι ατρόμητη, συμπεριληπτική και ζωντανή στον κόσμο, τονίζοντας την τεράστια επιρροή που ασκούν οι νεότερες γενιές στη μουσική, στον κινηματογράφο, στην τέχνη και στη μόδα, βλέποντας σε αυτή τη συνεργασία μια μοναδική ευκαιρία επικοινωνίας μαζί τους.

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Η στρατηγική αυτή συνεργασία παντρεύει την απαράμιλλη κατεύθυνση της Donatella με την εδραιωμένη ψηφιακή και εμπορική υποδομή του Revolve Group. H Revolve θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρησιακού κομματιού, συμπεριλαμβανομένου του marketing, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των καθημερινών λειτουργιών. Για την εταιρεία με έδρα το Λος Άντζελες, η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνεργασία υψηλότερου προφίλ που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα.

 

Η αμερικανική πλατφόρμα έχει επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της πέρα από τον ρόλο ενός απλού πολυκαταστήματος, έχοντας παρουσιάσει νωρίτερα φέτος το πρώτο της ομώνυμο brand, Revolve Los Angeles, με πρόσωπο της καμπάνιας την Bella Hadid, καθώς και τη σειρά ομορφιάς Grow-Good σε συνεργασία με την Cardi B, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί στενά με ονόματα όπως η Nicole Richie, η Elsa Hosk, η Jennifer Lopez και ο σχεδιαστής Peter Dundas.

Vitale Versace
https://www.instagram.com/donatella_versace/

Αυτό το νέο εγχείρημα προσφέρει στην Donatella μια πλατφόρμα εντελώς ανεξάρτητη από τον οίκο μόδας με τον οποίο το όνομά της παρέμεινε συνδεδεμένο για δεκαετίες. Υπενθυμίζεται ότι ανέλαβε τα ηνία του οίκου Versace μετά τη δολοφονία του Gianni Versace το 1997, οδηγώντας τον brand μέσα από διαδοχικές αλλαγές στη μόδα, την κουλτούρα των διασημοτήτων και την ιδιοκτησία, προτού αποφασίσει να αποχωρήσει από τον δημιουργικό ρόλο.

Η Donatella Versace στο Met Gala 2018 με εντυπωσιακό φόρεμα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νέο της project θα ξεκινήσει εκτός του παραδοσιακού καλεντάρι των επιδείξεων έτοιμου ενδύματος, εστιάζοντας αρχικά στην ομορφιά προτού επεκταθεί στις collections ρούχων, ενώ λεπτομέρειες για την ταυτότητα, τις τιμές και τις ακριβείς ημερομηνίες λανσαρίσματος δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Η ένωση αυτή φέρνει κοντά δύο διαφορετικούς κόσμους: μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ιταλικής μόδας συνεργάζεται με μια εταιρεία βασισμένη στο ψηφιακό εμπόριο, τα δεδομένα και το κοινό των Millennials και της Gen Z, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό μέλλον για τη βιομηχανία.

Κεντρική Εικόνα: @donatella_versace

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beauty Donatella Versace Fashion Revolve
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