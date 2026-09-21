Ο Jonathan Anderson επαναφέρει τον οίκο Dior στη Σαγκάη, 18 χρόνια μετά τον John Galliano

Με μια ματιά Ο οίκος Dior θα παρουσιάσει τη συλλογή resort 2028 στη Σαγκάη στις 14 Μαΐου.

Η επιλογή της Σαγκάης συνδέεται με την ιστορία του οίκου και την κινεζική αγορά.

Για τον Jonathan Anderson, είναι η πρώτη μεγάλη παρουσίαση στην Ασία από την ανάληψη της δημιουργικής διεύθυνσης.

Η εκδήλωση στη Σαγκάη θυμίζει την παρουσίαση του John Galliano το 2010. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο εμβληματικός γαλλικός οίκος Dior πρωτοπορεί για άλλη μια φορά, ανακοινώνοντας επίσημα τα σχέδιά του για το επόμενο μεγάλο cruise show του, το οποίο αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας fashion κοινότητας. Στο τιμόνι της δημιουργικής διεύθυνσης, ο ταλαντούχος Jonathan Anderson προετοιμάζεται να ταξιδέψει την υψηλή ραπτική σε νέους, συναρπαστικούς προορισμούς, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία του ιστορικού brand.

Ο οίκος αποκάλυψε ότι η πολυαναμενόμενη συλλογή resort 2028 θα παρουσιαστεί επίσημα στη Σαγκάη στις 14 Μαΐου. Η επιλογή αυτής της ασιατικής μητρόπολης δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με την πλούσια κληρονομιά του οίκου, αναβιώνοντας τη στενή σχέση του brand με την Κίνα που ξεκίνησε από την εποχή του ιδρυτή Christian Dior, ο οποίος είχε εμπνευστεί ακόμα και ένα εμβληματικό look με το όνομα «Shanghai» για την υψηλή ραπτική της άνοιξης του 1948.

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Για τον Jonathan Anderson, αυτή η λαμπερή βραδιά στην Κίνα θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο ορόσημο και τη σημαντικότερη παρουσίασή του στην Ασία από τότε που ανέλαβε τα ηνία του οίκου. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που συνεχίζει να κατέχει η ασιατική αγορά για τα κορυφαία ονόματα πολυτελείας που αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης και έμπνευσης. Παράλληλα, η επιλογή της Σαγκάης φέρνει μνήμες από το μακρινό 2010, όταν ο τότε καλλιτεχνικός διευθυντής John Galliano είχε παρουσιάσει μια ιστορική cruise συλλογή στην ίδια πόλη.

Το πρόγραμμα του σχεδιαστή για τους επόμενους μήνες είναι γεμάτο από δημιουργικές προκλήσεις και σημαντικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πριν από το πολυαναμενόμενο ταξίδι στην Ασία, ο σχεδιαστής ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη γυναικεία συλλογή ready-to-wear για την άνοιξη στο Παρίσι, ενώ θα ακολουθήσει μια ιστορική επίδειξη pre-fall στο Δουβλίνο, σημειώνοντας την πρώτη φορά που ο Dior πραγματοποιεί show στην Ιρλανδία. Μετά την πετυχημένη παρουσίαση της resort συλλογής στο Λος Άντζελες, ο οίκος αποδεικνύει πως η παγκόσμια περιοδεία του συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, συνδυάζοντας την τέχνη, την ιστορία και την υψηλή αισθητική.

Κεντρική Εικόνα: Dior

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