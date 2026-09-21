Cinema 21.09.2026

Πώς ο Guy Ritchie μετέτρεψε έναν Δούκα στον απόλυτο γκάνγκστερ στο «The Gentlemen»

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Ο Theo James και η Kaya Scodelario σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, διάβασε γιατί το «The Gentlemen» είναι η πιο εθιστική σειρά που θα δεις φέτος
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Eddie Horniman, αξιωματικός του στρατού, κληρονομεί τον τίτλο του Δούκα και μια έπαυλη.
  • Κάτω από την έπαυλη ανακαλύπτεται μια υπόγεια αυτοκρατορία παραγωγής κάνναβης.
  • Ο Eddie μπλέκεται σε παιχνίδι εξουσίας με τον υπόκοσμο και τη συμμορία της Susie Glass.
  • Η σειρά «The Gentlemen» συνδυάζει αριστοκρατία και γκάνγκστερ με στιλ και χιούμορ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι κρύβεται πίσω από τους βαρύτιμους τίτλους ευγενείας και τους καλούς τρόπους της βρετανικής ελίτ; Αν νομίζεις ότι η ζωή τους είναι μόνο τσάι, κυνήγι αλεπούς και βαρετές δεξιώσεις, ο Guy Ritchie έρχεται στο Netflix για να σου ανατρέψει τα πάντα. Και η αλήθεια είναι πως η τηλεοπτική σειρά «The Gentlemen» το αποδεικνύει με τον πιο απολαυστικό και στιλάτο τρόπο.

https://www.instagram.com/guyritchie/
https://www.instagram.com/guyritchie/

Φαντάσου τη θέση του πρωταγωνιστή, του Eddie Horniman, τον οποίο υποδύεται εξαιρετικά ο Theo James. Είναι ένας συγκροτημένος αξιωματικός του στρατού που επιστρέφει εσπευσμένα στην πατρίδα λόγω της φθίνουσας υγείας του πατέρα του. Ξαφνικά, ανακαλύπτει ότι κληρονομεί τον τίτλο του Δούκα του Halstead και ολόκληρη την οικογενειακή έπαυλη, προσπερνώντας τον άστατο μεγαλύτερο αδελφό του.

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Η κληρονομιά που αλλάζει τα πάντα

Το πραγματικό σοκ όμως έρχεται αμέσως μετά. Κάτω από το πανέμορφο, ιστορικό του κτήμα δεν υπάρχουν απλώς κελάρια με παλαιωμένα κρασιά, αλλά μια τεράστια, υπόγεια αυτοκρατορία παραγωγής κάνναβης. Οι ιδιοκτήτες της δεν έχουν καμία πρόθεση να φύγουν, κι εκείνος βρίσκεται ξαφνικά εγκλωβισμένος σε ένα παιχνίδι εξουσίας με τον υπόκοσμο.

https://www.instagram.com/guyritchie/
https://www.instagram.com/guyritchie/

Αυτό που θα σε καθηλώσει στη σειρά είναι η μοναδική χημεία ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία πλευρά έχεις την παραδοσιακή αριστοκρατία με τα ακριβά κουστούμια και το φλεγματικό χιούμορ. Από την άλλη, την αδίστακτη συμμορία της Susie Glass (Kaya Scodelario), που διαχειρίζεται το παράνομο δίκτυο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν ψάχνεις την επόμενη σειρά για ασταμάτητο binge-watching, μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά.Με τη δεύτερη σεζόν να βρίσκεται ήδη στον αέρα του Netflix και να σημειώνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, είναι η κατάλληλη στιγμή να βυθιστείς σε αυτόν τον κόσμο. Ετοίμασε ποπ κορν, πάτα το play και δες πώς οι «The Gentlemen» επαναπροσδιορίζουν τον όρο γκάνγκστερ.

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Guy Ritchie netflix
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