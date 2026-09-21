Cinema 21.09.2026

Το νέο θρίλερ του Netflix που θα σε καθηλώσει – Όλα όσα ξέρουμε για το «Animals»

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Ο Ben Affleck σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί δίπλα στην Kerry Washington στο νέο, αγωνιώδες θρίλερ του Netflix
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Netflix ετοιμάζει το νέο θρίλερ «Animals» με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Ben Affleck.
  • Η ταινία αφορά την απαγωγή του γιου ενός υποψήφιου δημάρχου του Λος Άντζελες και τη δράση των γονέων.
  • Πρωταγωνιστούν επίσης οι Kerry Washington, Gillian Anderson και Steven Yeun.
  • Η πρεμιέρα του «Animals» είναι στις 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Netflix.
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Αν λατρεύεις τις κινηματογραφικές ιστορίες που συνδυάζουν την πολιτική διαφθορά με το αμείωτο σασπένς, τότε η νέα πρόταση του Netflix πρόκειται να γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια. Η streaming πλατφόρμα ετοιμάζεται να προσθέσει στη συλλογή της ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ της χρονιάς, το πολυσυζητημένο θρίλερ με τίτλο «Animals».

Tudum
Tudum

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ο βραβευμένος Ben Affleck, ο οποίος επιστρέφει πίσω από την κάμερα για πρώτη φορά μετά την τεράστια επιτυχία του «Air», αναλαμβάνοντας παράλληλα και τον πρωταγωνιστικό ρόλο πλάι στην καθηλωτική Kerry Washington.

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Στην καρδιά του σεναρίου βρίσκονται ο Mark Kimball, ένας χαρισματικός υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες, και η σύζυγός του, Abigail. Η ζωή τους μοιάζει ιδανική και προσεκτικά πλασμένη για τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι τη στιγμή που ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής. Βρισκόμενοι αντιμέτωποι με τον απόλυτο γονεϊκό εφιάλτη, το ζευγάρι επιλέγει να μην βασιστεί αποκλειστικά στις Αρχές, αλλά να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθώς προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα λύτρα, βυθίζονται σε έναν επικίνδυνο λαβύρινθο γεμάτο πολιτικούς αντιπάλους και αδίστακτους εχθρούς, όπου κανείς δεν είναι αυτός που φαίνεται. Μάλιστα, το πρώτο teaser της ταινίας απέφυγε τους διαλόγους, ποντάροντας αποκλειστικά σε μια ασφυκτική, βουβή ατμόσφαιρα αγωνίας.

Πέρα από το πρωταγωνιστικό δίδυμο, το φιλμ πλαισιώνεται από ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών που ανεβάζει τον πήχη πολύ ψηλά. Η αγαπημένη Gillian Anderson υποδύεται μια ειδικό σε θέματα «καθαρισμού» δύσκολων και επικίνδυνων καταστάσεων, ενώ ο Steven Yeun κρατά τον ρόλο του διευθυντή της προεκλογικής καμπάνιας. Το καστ συμπληρώνουν εξαιρετικά ο Luis Gerardo Méndez και η Adriana Paz. Το σενάριο υπογράφει ο Connor McIntyre, με καθοριστικές παρεμβάσεις από τον έμπειρο Billy Ray και τον ίδιο τον Ben Affleck, εγγυώμενος μια πλοκή γεμάτη ανατροπές. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Animals» είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Netflix.

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