Streaming News 19.09.2026

Shrek: Ο «Γάιδαρος» αποκτά τη δική του ταινία – Πότε κάνει πρεμιέρα

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Η DreamWorks ανακοίνωσε επίσημα την νέα ταινία «Γάιδαρος», το νέο spin-off του Shrek με τον Eddie Murphy να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο «Γάιδαρος» αποκτά τη δική του ταινία, με πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου 2028.
  • Η ταινία θα αποτελέσει origin story, εστιάζοντας στην ιστορία του χαρακτήρα πριν τον Shrek.
  • Ο Eddie Murphy θα επιστρέψει για να δώσει τη φωνή του στον «Γάιδαρο».
  • Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Charlie Bean, γνωστός από το The LEGO Ninjago Movie.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι φίλοι του Shrek έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς η DreamWorks Animation επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο πιο πολυλογάς και αγαπημένος χαρακτήρας του franchise, ο «Γάιδαρος», αποκτά τη δική του κινηματογραφική ταινία.

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Η νέα παραγωγή θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιουνίου 2028, με την Universal Pictures να ανακοινώνει επίσημα το project που εδώ και καιρό συζητιόταν, μετά και τις αποκαλύψεις του Eddie Murphy κατά την προωθητική καμπάνια της ταινίας Beverly Hills Cop: Axel F.

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Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ταινίες του σύμπαντος του Shrek, το νέο spin-off θα λειτουργεί ως origin story, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την ιστορία του χαρακτήρα και το πώς ένας απλός γάιδαρος μετατράπηκε στον αξιαγάπητο «Γάιδαρο» που γνωρίσαμε δίπλα στον Shrek. Η ταινία φιλοδοξεί να φωτίσει το παρελθόν του ήρωα, παρουσιάζοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του πριν γνωρίσει τον διάσημο πράσινο φίλο του.

Ο Eddie Murphy θα επιστρέψει φυσικά για να χαρίσει ξανά τη φωνή του στον «Γάιδαρο», συνεχίζοντας μια σχέση που κρατά περισσότερο από δύο δεκαετίες και έχει ταυτιστεί με την επιτυχία της σειράς ταινιών.

Η επιβεβαίωση έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο ηθοποιός, αποκαλύπτοντας ότι η DreamWorks ετοίμαζε ήδη το project. Όπως είχε δηλώσει στο ScreenRant: «Ο «Γάιδαρος» θα αποκτήσει τη δική του ταινία, τη δική του μικρή ιστορία με τη γυναίκα του, τον δράκο, και τα παιδιά τους που είναι μισοί δράκοι και μισοί γάιδαροι… Έχουν γράψει μια πραγματικά αστεία ιστορία».

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Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο Charlie Bean, γνωστός από το The LEGO Ninjago Movie και τη live-action εκδοχή του Lady and the Tramp. Παραγωγός είναι η Rebecca Huntley, η οποία έχει εργαστεί στα Kung Fu Panda 4 και The Bad Guys, ενώ χρέη συν-σκηνοθέτη αναλαμβάνει ο Matt Flynn, που έχει συμμετάσχει ως story artist σε επιτυχημένες παραγωγές της DreamWorks όπως τα The Wild Robot, Puss in Boots: The Last Wish και The Bad Guys.

https://www.instagram.com/shrek
https://www.instagram.com/shrek

Μετά την επιτυχία των ταινιών Shrek και του Puss in Boots, η DreamWorks συνεχίζει να επεκτείνει το αγαπημένο κινηματογραφικό της σύμπαν, δίνοντας αυτή τη φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον πιο αστείο και αξιαγάπητο χαρακτήρα της σειράς. Αν κρίνουμε από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο «Γάιδαρος» ετοιμάζεται να μας αποκαλύψει την πιο ξεκαρδιστική ιστορία της ζωής του όταν η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου 2028.

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