«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Η συνειδητή επιλογή των χρωμάτων, των κάδρων και των καθρεφτών στους τοίχους σου δημιουργεί ένα περιβάλλον που σε αποφορτίζει από το καθημερινό άγχος

Με μια ματιά Το «Emotional Framing» αφορά τον τρόπο που η διακόσμηση επηρεάζει την ψυχολογία και τη διάθεση στο σπίτι.

Τα χρώματα στους τοίχους επιλέγονται με βάση το συναίσθημα που θέλουμε να εισπράττουμε, όχι μόνο τις τάσεις.

Οι καθρέφτες μπορούν να αυξήσουν το φως και να δημιουργήσουν αίσθηση ελευθερίας και ευεξίας.

Ένα gallery wall με προσωπικά στοιχεία και αναμνήσεις προσφέρει συναισθηματική σταθερότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένα δωμάτια σε κάνουν να νιώθεις αμέσως μια γλυκιά ηρεμία, ενώ άλλα σου προκαλούν μια ανεξήγητη συναισθηματική δυσφορία ή πνευματική κόπωση; Η απάντηση κρύβεται συχνά σε αυτό που οι ειδικοί του design ονομάζουν «Emotional Framing», δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο πλαισιώνεις το οπτικό σου πεδίο μέσα από τη διακόσμηση των τοίχων σου. Οι άδειοι, παγωμένοι τοίχοι ή η ακατάστατη τοποθέτηση αντικειμένων χωρίς κανένα συναίσθημα δεν είναι απλώς μια αισθητική ατέλεια, αλλά ένας παράγοντας που επηρεάζει υποσυνείδητα την καθημερινή σου διάθεση, τα επίπεδα του στρες και την ενέργειά σου.

Η διακόσμηση των τοίχων ξεπερνά κατά πολύ την απλή ανάρτηση μερικών τυχαίων κάδρων. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική διαδικασία, όπου τα χρώματα, οι καθρέφτες, τα έργα τέχνης και οι αναμνήσεις σου συντίθενται για να δημιουργήσουν ένα συναισθηματικό καταφύγιο που σε αποφορτίζει και σου φτιάχνει τη μέρα κάθε φορά που κλειδώνεις την πόρτα του σπιτιού σου.

Διάβασε επίσης: The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

Η ψυχολογία των χρωμάτων και η επίδρασή τους στη διάθεση

Ο τοίχος είναι ο μεγαλύτερος καμβάς του σπιτιού σου και το χρώμα που επιλέγεις εκπέμπει ένα συνεχή συναισθηματικό παλμό. Οι θερμοί, γήινοι τόνοι όπως το απαλό σομόν, το ζεστό μπεζ και οι αποχρώσεις της τερακότας δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας και ζεστής φιλοξενίας. Αντίστοιχα, οι ψυχρές αποχρώσεις του σαστισμένου πράσινου και του ήπιου μπλε ηρεμούν το νευρικό σύστημα και βοηθούν στη συγκέντρωση. Η επιλογή της παλέτας στους τοίχους σου δεν πρέπει να γίνεται με βάση μόνο τις τάσεις, αλλά με το τι συναίσθημα θέλεις να εισπράττεις όταν βρίσκεσαι μέσα στο δωμάτιο.

Καθρέφτες και φως για αίσθηση ελευθερίας και ευεξίας

Οι καθρέφτες δεν υπηρετούν απλώς την ανάγκη να δεις την εικόνα σου πριν βγεις από το σπίτι, αλλά αποτελούν το απόλυτο εργαλείο για την ψυχολογική ανάταση του χώρου. Τοποθετώντας έναν καθρέφτη απέναντι από ένα παράθυρο, παγιδεύεις το φυσικό φως και το διαχέεις στα σκοτεινά σημεία του δωματίου. Αυτή η οπτική διεύρυνση δημιουργεί την αίσθηση της ελευθερίας και του ανοιχτού ορίζοντα, κάτι που μειώνει αισθητά την κλειστοφοβική πίεση που μπορεί να νιώθεις μετά από μια κουραστική μέρα.

Δημιουργία ενός gallery wall που αφηγείται την ιστορία σου

Ένα πετυχημένο gallery wall δεν είναι μια συλλογή από απρόσωπες εικόνες καταλόγου, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αντικατοπτρίζει την ταυτότητά σου. Ανακάτεψε προσωπικές φωτογραφίες από στιγμές απόλυτης ευτυχίας, αγαπημένους πίνακες, αφίσες από συναυλίες ή ακόμα και τρισδιάστατα αντικείμενα όπως ένα χειροποίητο κεραμικό. Όταν ο τοίχος σου περιέχει στοιχεία που συνδέονται με όμορφες αναμνήσεις και προσωπικά επιτεύγματα, λειτουργεί ως μια διαρκής υπενθύμιση των πραγμάτων που αγαπάς, προσφέροντάς σου συναισθηματική σταθερότητα.

Η σημασία της ισορροπίας και του οπτικού «αέρα»

Το Emotional Framing απαιτεί μέτρο, καθώς η υπερβολή μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και να προκαλέσει οπτικό θόρυβο. Φρόντισε να αφήνεις αρνητικό χώρο, δηλαδή άδεια σημεία ανάμεσα στα κάδρα, ώστε το μάτι να ξεκουράζεται. Η τοποθέτηση των έργων στο ύψος των ματιών δημιουργεί μια αρμονική ροή, ενώ η ανάμειξη διαφορετικών υλικών στις κορνίζες, όπως ξύλο, μέταλλο και πασπαρτού, προσθέτει βάθος χωρίς να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα του δωματίου.

Διάβασε επίσης: