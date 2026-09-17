Celeb News 17.09.2026

Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα

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Το νέο hair look της Demi Moore τράβηξε όλα τα βλέμματα στο show του Thom Browne, με το sleek καρέ να δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Demi Moore εμφανίστηκε με ένα κοντό bob στο fashion show του Thom Browne.
  • Το νέο χτένισμα άλλαξε την εικόνα της, κάνοντάς την πιο αυστηρή και κομψή.
  • Τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού έδειχναν πιο έντονα με το κοντό καρέ.
  • Πιθανότατα πρόκειται για faux bob, ένα styling trick για προσωρινή αλλαγή μήκους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην εμφάνιση μιας star που δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές ούτε ιδιαίτερες συστάσεις για να τραβήξουν την προσοχή σου. Αρκεί ένα διαφορετικό χτένισμα. Η Demi Moore το γνωρίζει καλά αυτό, αφού εδώ και χρόνια τα πολύ μακριά, κατάμαυρα και εξαιρετικά λαμπερά μαλλιά της αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της εικόνας της. Γι’ αυτό και όταν εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη με ένα sleek, κοντό bob, ήταν σχεδόν αδύνατο να μην παρατηρήσεις τη διαφορά. Η ηθοποιός βρέθηκε στο Thom Browne Spring/Summer 2027 fashion show, στο πλαίσιο της New York Fashion Week, και επέλεξε ένα look που έδινε την εντύπωση πως είχε αποχωριστεί, έστω και προσωρινά, τα signature μήκη της. Το αποτέλεσμα; Μια Demi Moore διαφορετική, πιο αυστηρή, πιο fashion-forward και ταυτόχρονα απίστευτα κομψή, με το καρέ να πλαισιώνει το πρόσωπό της και να αλλάζει αμέσως ολόκληρη τη σιλουέτα της εμφάνισής της.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Η Demi Moore εμφανίστηκε με ένα κοντό bob που έφτανε περίπου μέχρι το σαγόνι, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που έχεις συνηθίσει να βλέπεις. Τα μαλλιά της ήταν απόλυτα λεία και προσεγμένα, με τις άκρες να γυρίζουν διακριτικά προς τα μέσα και την πλαϊνή χωρίστρα να προσθέτει μια πιο elegant και αυστηρή διάθεση. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο μπορεί να αλλάξει η εικόνα ενός προσώπου μόνο και μόνο με την αλλαγή του μήκους των μαλλιών.

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Στην περίπτωση της Demi Moore, το bob έκανε τα χαρακτηριστικά της να δείχνουν ακόμη πιο έντονα, ενώ παράλληλα έδωσε στο συνολικό look μια πιο σύγχρονη και αρχιτεκτονική αισθητική. Το χτένισμα ταίριαξε μάλιστα απόλυτα με το ιδιαίτερο ύφος του Thom Browne. Η γεωμετρία του bob έμοιαζε σχεδόν να αποτελεί φυσική συνέχεια της avant-garde αισθητικής του οίκου, δημιουργώντας μια εμφάνιση που ήταν αυστηρή χωρίς να γίνεται ψυχρή.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Εδώ, βρίσκεται και το μεγάλο ερώτημα που έκανε την εμφάνισή της ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Η Demi Moore αποφάσισε πράγματι να κόψει τα πολύ μακριά μαλλιά που αποτελούν εδώ και χρόνια το signature beauty χαρακτηριστικό της; Από τις εικόνες της εμφάνισής της δεν μπορείς να γνωρίζεις με απόλυτη βεβαιότητα αν πρόκειται για πραγματικό κούρεμα. Το πιθανότερο είναι πως βλέπεις ένα faux bob, δηλαδή ένα styling trick που μπορεί να μεταμορφώσει προσωρινά τα μακριά μαλλιά σε κοντό καρέ.

Η τεχνική είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις red carpet εμφανίσεις, καθώς επιτρέπει σε μια γυναίκα να πειραματιστεί με ένα εντελώς διαφορετικό μήκος χωρίς να χρειαστεί να αποχωριστεί πραγματικά τα μαλλιά της. Τα μήκη διπλώνονται και στερεώνονται με τρόπο ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση ενός καρέ. Και στην περίπτωση της Demi Moore, το αποτέλεσμα ήταν τόσο πειστικό ώστε το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι βλέποντάς την είναι ότι ίσως πράγματι αποφάσισε να κάνει μια από τις πιο δραστικές αλλαγές στην εμφάνισή της.

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Demi Moore
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