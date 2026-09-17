Μουσική 17.09.2026

Μιχάλης Καραγκούνης και Άσπα: Η πρόβα τους για την ΗΘΕ 2026 λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία

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Λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία της ΗΘΕ 2026, ο Μιχάλης Καραγκούνης και η Άσπα έκαναν την πρόβα τους και ανέβασαν τον ρυθμό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Καραγκούνης και η Άσπα έκαναν πρόβα για την ΗΘΕ 2026.
  • Η πρόβα τους έδωσε μια πρώτη γεύση από την ενέργεια της εμφάνισής τους.
  • Έγιναν οι τελευταίες λεπτομέρειες στον ήχο και τις ερμηνείες.
  • Οι δύο καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να συναντήσουν το κοινό τους στη μεγάλη συναυλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΗΘΕ 2026 συνεχίζεται και ο Μιχάλης Καραγκούνης με την Άσπα είναι ήδη σε ρυθμούς live! Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν στη σκηνή για την πρόβα τους, λίγο πριν τη μεγάλη μουσική βραδιά, και έδωσαν μια πρώτη γεύση από την ενέργεια που θα φέρουν μαζί τους.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Μέσα από την πρόβα, οι τελευταίες λεπτομέρειες μπήκαν στη θέση τους, από τον ήχο μέχρι τις ερμηνείες, με τον Μιχάλη Καραγκούνη και την Άσπα να προετοιμάζονται για τη συνάντησή τους με το κοινό της ΗΘΕ 2026.

Διάβασε επίσης: Μαντώ: Η πρόβα που μάς έδωσε μια γεύση από το live της στην ΗΘΕ 2026

Η σκηνή έχει αρχίσει να γεμίζει μουσική και η ατμόσφαιρα λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία γίνεται όλο και πιο δυνατή. Και αν η πρόβα είναι μια πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθήσουν, τότε το live αναμένεται γεμάτο ρυθμό και ανεβασμένη διάθεση.

Για τον Μιχάλη Καραγκούνη και την Άσπα, η πρόβα ήταν η ευκαιρία να δοκιμάσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της εμφάνισής τους και να μπουν στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς. Με τα μικρόφωνα και τον ήχο να παίρνουν τη θέση τους, οι δύο καλλιτέχνες έδειξαν πως είναι έτοιμοι για τη σκηνή.

Η ΗΘΕ 2026 συγκεντρώνει διαφορετικές μουσικές παρουσίες και η κοινή πρόβα του Μιχάλη Καραγκούνη και της Άσπα προσθέτει ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στο φετινό πρόγραμμα. Πλέον, όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Η πρόβα ολοκληρώθηκε, η σκηνή περιμένει και ο Μιχάλης Καραγκούνης με την Άσπα ετοιμάζονται να συναντήσουν το κοινό τους στην ΗΘΕ 2026.

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Άσπα ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 Μιχάλης Καραγκούνης
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