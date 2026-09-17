Μουσική 17.09.2026

Η πρόβα του Βάγγου Δανέζη για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Βάγγος Δανέζης έκανε την πρόβα του για την ΗΘΕ 2026 και μας έβαλε στο κλίμα της μεγάλης συναυλίας
Ειρήνη Στόφυλα

Η αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 έχει ξεκινήσει και η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events της χρονιάς. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες και ο χώρος γεμίσει κόσμο, οι πρόβες των καλλιτεχνών βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και το κλίμα είναι ακριβώς αυτό που περιμένουμε από την ΗΘΕ: μουσική, ενέργεια και πολύς χορός.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή για την τελική πρόβα ήταν και ο Βάγγος Δανέζης, ο οποίος ετοιμάζεται να συναντήσει για πρώτη φορά το κοινό της Ημέρας Θετικής Ενέργειας. Ο νεαρός τραγουδιστής, που έγινε γνωστός μέσα από το The Voice και έχει ήδη κάνει το πρώτο του βήμα στη δισκογραφία με το «Καρδιά μου λιώνω», έδωσε από την πρόβα μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε αύριο.

Διάβασε επίσης: «Μακάρι να μου γράψει τραγούδι ο Χατζηγιάννης»: Ο Βάγγος Δανέζης αποκαλύπτει τα σχέδιά του στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

Η ατμόσφαιρα στην πρόβα ήταν ανεβασμένη, με τον Βάγγο να παίρνει θέση στη σκηνή και να δουλεύει τις τελευταίες λεπτομέρειες του live του. Αν και πρόκειται για την πρόβα, η ενέργεια ήταν ήδη αρκετή για να μας βάλει στο κλίμα της μεγάλης αυριανής βραδιάς. Και αν κρίνουμε από τα πρώτα στιγμιότυπα, το κοινό της ΗΘΕ δεν πρόκειται να μείνει για πολλή ώρα… ακίνητο.

Ο Βάγγος Δανέζης βρίσκεται αυτή την περίοδο σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο της πορείας του. Μετά την παρουσία του στο The Voice και την κυκλοφορία του πρώτου του τραγουδιού, συνεχίζει να χτίζει σταθερά τη δική του μουσική ταυτότητα, ενώ έχει ήδη μιλήσει στο MAD.gr για τα επόμενα σχέδιά του και τις συνεργασίες που ονειρεύεται.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΗΘΕ 2026

Η αυριανή βραδιά στην Πλατεία Νερού αναμένεται να είναι γεμάτη μουσική, καθώς η σκηνή θα υποδεχθεί ένα μεγάλο line-up καλλιτεχνών. Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ξεκινά στις 17:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Βάγγος Δανέζης είναι έτοιμος να ανέβει στη σκηνή και η πρόβα του μας έδωσε ήδη μια μικρή γεύση από το κλίμα που θα επικρατήσει. Τώρα μένει μόνο ένα πράγμα: να ανοίξουν οι πόρτες και να ξεκινήσει το μεγαλύτερο μουσικό party της ΗΘΕ 2026!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Βάγγος Δανέζης ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 πρόβα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ed Sheeran: Τι κρύβεται πίσω από τη δωρεά των $2 εκατομμυρίων μετά την κρίση με τον Macklemore

Ed Sheeran: Τι κρύβεται πίσω από τη δωρεά των $2 εκατομμυρίων μετά την κρίση με τον Macklemore

17.09.2026
Επόμενο
Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ρεπόρτερ – Δες το βίντεο

Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ρεπόρτερ – Δες το βίντεο

17.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Αναστασία μετέτρεψε το Σύνταγμα σε πίστα χορού – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

Η Αναστασία μετέτρεψε το Σύνταγμα σε πίστα χορού – Δες το βίντεο

17.09.2026
Emanouela: Η ενέργεια από την πρόβα της για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ένταση για τη μεγάλη συναυλία
Μουσικά Νέα

Emanouela: Η ενέργεια από την πρόβα της για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ένταση για τη μεγάλη συναυλία

17.09.2026
«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Συγκίνηση από τον Σάκη Ρουβά για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Συγκίνηση από τον Σάκη Ρουβά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

17.09.2026
Ο Jung Kook επιστρέφει στη νέα καμπάνια της Calvin Klein και μάς ξεσηκώνει με τον χορό του
Μουσικά Νέα

Ο Jung Kook επιστρέφει στη νέα καμπάνια της Calvin Klein και μάς ξεσηκώνει με τον χορό του

17.09.2026
ΗΘΕ: 10 fun facts που δεν ήξερες για τον απόλυτο μουσικό θεσμό!
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ: 10 fun facts που δεν ήξερες για τον απόλυτο μουσικό θεσμό!

17.09.2026
Ο Drake επέστρεψε με το «FOMO» και η μουσική βιομηχανία προσπαθεί ακόμα να συνέλθει
Μουσικά Νέα

Ο Drake επέστρεψε με το «FOMO» και η μουσική βιομηχανία προσπαθεί ακόμα να συνέλθει

17.09.2026
Η πρόβα του Steve Provis για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε το ρυθμό στα ύψη
Μουσικά Νέα

Η πρόβα του Steve Provis για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε το ρυθμό στα ύψη

16.09.2026
Το stage της ΗΘΕ 2026 ανέβασε στροφές στην πρόβα του Akyla
Μουσικά Νέα

Το stage της ΗΘΕ 2026 ανέβασε στροφές στην πρόβα του Akyla

16.09.2026
Ο FY έφερε το δικό του urban vibe στη πρόβα για την ΗΘΕ 2026
Μουσικά Νέα

Ο FY έφερε το δικό του urban vibe στη πρόβα για την ΗΘΕ 2026

16.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!