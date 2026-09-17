Η πρόβα του Βάγγου Δανέζη για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

Ο Βάγγος Δανέζης έκανε την πρόβα του για την ΗΘΕ 2026 και μας έβαλε στο κλίμα της μεγάλης συναυλίας

Η αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 έχει ξεκινήσει και η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events της χρονιάς. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες και ο χώρος γεμίσει κόσμο, οι πρόβες των καλλιτεχνών βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και το κλίμα είναι ακριβώς αυτό που περιμένουμε από την ΗΘΕ: μουσική, ενέργεια και πολύς χορός.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή για την τελική πρόβα ήταν και ο Βάγγος Δανέζης, ο οποίος ετοιμάζεται να συναντήσει για πρώτη φορά το κοινό της Ημέρας Θετικής Ενέργειας. Ο νεαρός τραγουδιστής, που έγινε γνωστός μέσα από το The Voice και έχει ήδη κάνει το πρώτο του βήμα στη δισκογραφία με το «Καρδιά μου λιώνω», έδωσε από την πρόβα μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε αύριο.

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Η ατμόσφαιρα στην πρόβα ήταν ανεβασμένη, με τον Βάγγο να παίρνει θέση στη σκηνή και να δουλεύει τις τελευταίες λεπτομέρειες του live του. Αν και πρόκειται για την πρόβα, η ενέργεια ήταν ήδη αρκετή για να μας βάλει στο κλίμα της μεγάλης αυριανής βραδιάς. Και αν κρίνουμε από τα πρώτα στιγμιότυπα, το κοινό της ΗΘΕ δεν πρόκειται να μείνει για πολλή ώρα… ακίνητο.

Ο Βάγγος Δανέζης βρίσκεται αυτή την περίοδο σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο της πορείας του. Μετά την παρουσία του στο The Voice και την κυκλοφορία του πρώτου του τραγουδιού, συνεχίζει να χτίζει σταθερά τη δική του μουσική ταυτότητα, ενώ έχει ήδη μιλήσει στο MAD.gr για τα επόμενα σχέδιά του και τις συνεργασίες που ονειρεύεται.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΗΘΕ 2026

Η αυριανή βραδιά στην Πλατεία Νερού αναμένεται να είναι γεμάτη μουσική, καθώς η σκηνή θα υποδεχθεί ένα μεγάλο line-up καλλιτεχνών. Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ξεκινά στις 17:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Βάγγος Δανέζης είναι έτοιμος να ανέβει στη σκηνή και η πρόβα του μας έδωσε ήδη μια μικρή γεύση από το κλίμα που θα επικρατήσει. Τώρα μένει μόνο ένα πράγμα: να ανοίξουν οι πόρτες και να ξεκινήσει το μεγαλύτερο μουσικό party της ΗΘΕ 2026!

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