Ο Jung Kook επιστρέφει στη νέα καμπάνια της Calvin Klein και μάς ξεσηκώνει με τον χορό του

Ντύνοντας τον ρυθμό με κορυφαία denim κομμάτια, ο superstar των BTS δίνει ξανά τον παλμό στη νέα παγκόσμια καμπάνια της Calvin Klein

Με μια ματιά Ο Jung Kook πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Calvin Klein για το Φθινόπωρο 2026.

Η καμπάνια εστιάζει στην αυτοπεποίθηση που προσφέρει το τέλειο τζιν, με χορευτικές φιγούρες.

Η μουσική περιλαμβάνει επιτυχίες των Bobby Brown και Average White Band.

Παρουσιάζονται τα νέα denim κομμάτια της σεζόν, όπως τα ’90s Straight και Baggy Jeans. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jung Kook των BTS αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η χημεία του με τη μόδα δεν έχει όρια, πρωταγωνιστώντας στο νέο, πολυαναμενόμενο κεφάλαιο της καμπάνιας «Feel the Fit» της Calvin Klein για το Φθινόπωρο του 2026. Το ολοκαίνουργιο visual project, το οποίο κάνει πρεμιέρα, εστιάζει στη μαγική στιγμή της αλλαγής που βιώνεις όταν βρίσκεις το τέλειο τζιν που εφαρμόζει απόλυτα πάνω σου, χαρίζοντας μια αίσθηση απόλυτης αυτοπεποίθησης και ελευθερίας.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες και τον φωτογραφικό φακό της Renell Medrano, ο δημοφιλής pop star ανοίγει την αυλαία της καμπάνιας φορώντας τα αγαπημένα του Calvin Klein jeans. Ο ήχος του φερμουάρ γίνεται το απόλυτο ρυθμικό σύνθημα, παρασύροντας τον καλλιτέχνη σε εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες που απογειώνουν την ενέργεια του βίντεο. Το οπτικό αυτό ταξίδι ντύνεται μουσικά από τις διαχρονικές επιτυχίες «My Prerogative» του Bobby Brown και «Cut the Cake» των Average White Band, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό mix retro αισθητικής και σύγχρονου cool χαρακτήρα.

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Η φιλοσοφία πίσω από τη νέα συνεργασία

Μιλώντας για τη νέα αυτή κοινή πορεία, ο αγαπημένος τραγουδιστής εξομολογείται πόσο έχει εξελιχθεί η σχέση του με το brand μέσα στα χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η μακροχρόνια συνεργασία του με τον οίκο τού έχει δώσει την ευκαιρία να αντιληφθεί βαθύτερα την αίσθηση που του προσφέρει η εφαρμογή των τζιν, τονίζοντας πως η στάση ζωής και το fit του brand ταιριάζουν απόλυτα στην προσωπικότητά του.

Τα νέα denim κομμάτια που ξεχωρίζουν

Πέρα από τον χορό και την υψηλή ενέργεια, η καμπάνια συστήνει στο κοινό τα βασικά denim κομμάτια της φθινοπωρινής σεζόν. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ’90s Straight Jeans σε αποχρώσεις που κυμαίνονται από βαθύ indigo μέχρι κλασικό μεσαίο μπλε, καθώς και τα oversized Baggy Jeans που προσφέρουν ανεπιτήδευτη άνεση και urban attitude. Η νέα αυτή φάση του project κυκλοφορεί παγκοσμίως σε φυσικά καταστήματα, online και σε εντυπωσιακές outdoor διαφημίσεις.

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