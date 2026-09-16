Μουσική 16.09.2026

«Γιώργο, η συναυλία αφιερωμένη σε εσένα»: Το ξεχωριστό «αντίο» της Ιουλίας Καλλιμάνη στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Η Ιουλία Καλλιμάνη αφιέρωσε τη μεγάλη συναυλία της στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας στον Γιώργο Μαζωνάκη και ερμήνευσε το «Ώρες μικρές»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιουλία Καλλιμάνη αφιέρωσε τη συναυλία της στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το κοινό τραγούδησε μαζί με την Ιουλία Καλλιμάνη, τιμώντας τον αγαπημένο καλλιτέχνη.
  • Η ερμηνεία του τραγουδιού αποτέλεσε ένα μουσικό «αντίο» και κράτησε ζωντανή τη μνήμη του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή επιφύλασσε η μεγάλη συναυλία της Ιουλίας Καλλιμάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, καθώς η τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιουλία Καλλιμάνη ποζάρει με μακριά μαλλιά και ασημένια σκουλαρίκια, μετά τον γάμο της με τον Μιχάλη Τουρατζίδη.
https://www.instagram.com/iouliakallimani_official/

Από τα πρώτα λεπτά της βραδιάς, η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε στον αγαπημένο τραγουδιστή και αφιέρωσε τη συναυλία της σε εκείνον. Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία, αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και η μουσική του συνεχίζει να βρίσκεται στις playlists και στις καρδιές του κοινού.

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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μάλιστα, η Ιουλία Καλλιμάνη ερμήνευσε το «Ώρες μικρές», μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, δημιουργώντας μια φορτισμένη στιγμή στο Κατράκειο. Το κοινό τραγούδησε μαζί της, μετατρέποντας την αφιέρωση σε ένα μεγάλο μουσικό «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε εμφάνισή του, με το τελευταίο «αντίο» των celebrities να συγκινεί.
https://www.instagram.com/pierrakakis/

Το «Ώρες μικρές» κυκλοφόρησε το 2019 μέσα από το album «Αγαπώ σημαίνει» και αποτελεί ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί έντονα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ερμηνεία του από την Ιουλία Καλλιμάνη στο Κατράκειο έδωσε στη βραδιά έναν διαφορετικό τόνο, με τη μουσική να γίνεται ο τρόπος για να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη του.

Η συναυλία εξελίχθηκε σε μια μεγάλη μουσική βραδιά, όμως η συγκεκριμένη αφιέρωση ήταν από εκείνες τις στιγμές που ξεχώρισαν. Άλλωστε, όταν ένα τραγούδι έχει συνδεθεί τόσο έντονα με έναν καλλιτέχνη, μια ερμηνεία του από έναν άλλο τραγουδιστή μπορεί να αποκτήσει ένα εντελώς διαφορετικό συναισθηματικό βάρος.

Η Ιουλία Καλλιμάνη μιλάει για τα αρνητικά σχόλια στα social media στο After Dark, με φόντο πλακέτες.
https://www.instagram.com/iouliakallimani_official

Η Ιουλία Καλλιμάνη επέλεξε να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τη μουσική του και το κοινό του Κατράκειου έγινε μέρος αυτής της ξεχωριστής στιγμής.

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Ιουλία Καλλιμάνη ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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