Πώς θα καταλάβεις ότι αρέσεις σε κάθε ζώδιο; Ο AstroJason αποκαλύπτει τα σημάδια στο «Mad Έχεις Άστρο»

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν ένα άτομο σε βλέπει ερωτικά ή αν η συμπεριφορά του είναι απλώς μέρος του χαρακτήρα του; Τα ζώδια μπορεί να έχουν διαφορετικούς τρόπους να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους και ορισμένα σημάδια είναι πιο χαρακτηριστικά από άλλα.

Ο AstroJason, μέσα από την εκπομπή «Mad Έχεις Άστρο», εξηγεί με τον δικό του απολαυστικό τρόπο πώς μπορείς να καταλάβεις ότι αρέσεις σε κάποιον, ανάλογα με το ζώδιό του. Από τα πειράγματα και τα ασταμάτητα μηνύματα μέχρι τις μικρές πράξεις φροντίδας, κάθε ζώδιο έχει τον δικό του τρόπο να δείξει ότι κάποιος του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον.

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Στο πρώτο μέρος των προβλέψεών του, ο AstroJason περνά από τον Κριό μέχρι τον Παρθένο και αποκαλύπτει τα σημάδια που αξίζει να προσέξεις. Γιατί, τελικά, μπορεί να μην χρειάζεται να ρωτήσεις ευθέως… το ζώδιό του ίσως έχει ήδη δώσει την απάντηση!

Κριός: Αν σε πειράζει συνεχώς, σε προκαλεί για το παραμικρό και ψάχνει αφορμές για να σου τραβήξει την προσοχή, σύμφωνα με τον AstroJason υπάρχει λόγος. Ο Κριός μπορεί να εκφράσει το ενδιαφέρον του μέσα από το πειράγμα και το teasing, προσπαθώντας παράλληλα να δει και τη δική σου αντίδραση.

Ταύρος: Για έναν Ταύρο, το φαγητό είναι υπόθεση… σοβαρή. Αν αρχίσει να μοιράζεται μαζί σου ακόμα και αυτό που είχε κρατήσει για τον εαυτό του, τότε μάλλον έχεις αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη ζωή του. Για το συγκεκριμένο ζώδιο, το να μοιραστεί το αγαπημένο του φαγητό είναι ένα πολύ δυνατό σημάδι ενδιαφέροντος.

Δίδυμος: Αν σου στέλνει συνεχώς reels, φωτογραφίες, φωνητικά και μηνύματα και θέλει να μοιράζεται μαζί σου μέχρι και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ημέρας του, τότε κάτι σημαίνει. Ο Δίδυμος σε βάζει ουσιαστικά σε μια διαρκή «ζωντανή μετάδοση» της καθημερινότητάς του.

Καρκίνος: «Έφαγες;», «Έφτασες;», «Στείλε όταν γυρίσεις». Αν αυτές οι ερωτήσεις αρχίσουν να γίνονται συχνές, ο Καρκίνος μάλλον δείχνει το ενδιαφέρον του μέσα από φροντίδα και προστατευτικότητα. Ακόμη περισσότερο αν θυμάται λεπτομέρειες που του είχες αναφέρει αρκετό καιρό πριν.

Λέων: Ο Λέων συνήθως αγαπά τα βλέμματα πάνω του. Αν, όμως, αρχίσει να κάνει εσένα πρωταγωνιστή, σε αποθεώνει μπροστά στους φίλους του, σε δείχνει παντού και σε καμαρώνει, τότε ο AstroJason λέει πως αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια ότι του έχεις κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Παρθένος: Ο Παρθένος μπορεί να μην είναι ο τύπος που θα εκφράσει εύκολα το ενδιαφέρον του με μεγάλα λόγια. Αντίθετα, θα το δείξει μέσα από πράξεις: θα σου οργανώσει μια εκκρεμότητα, θα σου βρει λύση σε ένα πρόβλημα που ανέφερες κάποια στιγμή ή θα θυμηθεί μια λεπτομέρεια που εσύ έχεις ήδη ξεχάσει. Για τον Παρθένο, αυτή μπορεί να είναι η δική του εκδοχή μιας ερωτικής εξομολόγησης.

Και αυτό ήταν μόνο το Part 1! Ο AstroJason έχει ήδη προαναγγείλει τη συνέχεια, οπότε αν το ζώδιο που σε ενδιαφέρει δεν βρίσκεται ακόμα στη λίστα, το «Mad Έχεις Άστρο» επιστρέφει με περισσότερα ερωτικά σημάδια για τα υπόλοιπα ζώδια.

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