Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Μπορεί ημερολογιακά η χρονιά να ξεκινά τον Ιανουάριο, όμως μέσα σου ο Σεπτέμβριος συχνά σηματοδοτεί μια πιο ουσιαστική επανεκκίνηση, γεμάτη στόχους και υποσχέσεις προς τον εαυτό σου

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβριος λειτουργεί ως ψυχολογικό ορόσημο για αλλαγές, παρόμοια με την Πρωτοχρονιά, λόγω της σύνδεσής του με την επιστροφή στη ρουτίνα και το σχολείο.

Η αλλαγή από τη χαλαρότητα του καλοκαιριού στην επιστροφή στη δουλειά και τις υποχρεώσεις, ωθεί σε απολογισμό και επιθυμία για βελτίωση.

Το "fresh start effect" ενισχύει την τάση για αλλαγές σε χρονικά ορόσημα, με τον Σεπτέμβριο να συνδυάζει πολλά τέτοια στοιχεία.

Η ανάγκη για οργάνωση τον Σεπτέμβριο πηγάζει από την επιστροφή στη δομή, προσφέροντας αίσθηση ελέγχου μετά την αυθορμητότητα του καλοκαιριού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στη χρονιά που κοιτάς το ημερολόγιο, βλέπεις τον Σεπτέμβριο να ξεκινά και, σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις, αισθάνεσαι ότι πρέπει να βάλεις τη ζωή σου σε τάξη. Ξαφνικά θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά σου, να κοιμηθείς νωρίτερα, να τρως πιο σωστά, να ξεκαθαρίσεις το σπίτι, να περιορίσεις το κινητό, να διαβάσεις περισσότερα βιβλία, να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου και, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, να γίνεις λίγο περισσότερο η εκδοχή του εαυτού σου που έχεις στο μυαλό σου.

Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει αλλάξει πραγματικά τίποτα δραματικό: δεν έγινε κάποια επίσημη «επανεκκίνηση» της ζωής σου και, τεχνικά, δεν ξεκίνησε καν η νέα χρονιά. Κι όμως, ο Σεπτέμβριος έχει αυτό το παράξενο χάρισμα να σε κάνει να νιώθεις ότι ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. Είναι το γνωστό Back to School, ακόμη κι αν έχεις αφήσει το σχολείο πολλά χρόνια πίσω. Είναι η μυρωδιά του καινούργιου τετραδίου, η επιστροφή σε πρόγραμμα, το τέλος της πιο χαλαρής καλοκαιρινής περιόδου και η αίσθηση ότι «τώρα ξεκινάμε». Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, ο Σεπτέμβριος γίνεται το πραγματικό σου New Year’s Resolution.

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Γιατί ο Σεπτέμβριος μοιάζει τόσο πολύ με τη Πρωτοχρονιά;

Αν έχεις αναρωτηθεί γιατί κάθε Σεπτέμβριο αισθάνεσαι μεγαλύτερη ανάγκη για αλλαγή, η απάντηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να χωρίζουμε τον χρόνο σε περιόδους και να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα χρονικά σημεία ως «νοητά ορόσημα». Η Πρωτοχρονιά είναι, φυσικά, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λες «από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσω», «φέτος θα προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου», «φέτος θα κάνω επιτέλους αυτό που θέλω».

Ο Σεπτέμβριος, όμως, έχει ένα δικό του ισχυρό συμβολισμό. Για πολλά χρόνια της ζωής σου, ο Σεπτέμβριος συνδέθηκε με μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία: επιστροφή στο σχολείο, καινούργια τάξη, καινούργια βιβλία, καινούργιο πρόγραμμα, συμμαθητές, στόχοι, δραστηριότητες. Κάθε χρόνο υπήρχε ένα σαφές «πριν» και «μετά». Αυτή η επαναλαμβανόμενη εμπειρία δεν εξαφανίζεται απλώς επειδή μεγάλωσες. Μπορεί να μην αγοράζεις πλέον σχολική τσάντα και τετράδια, όμως το μυαλό σου έχει μάθει να αντιλαμβάνεται τον Σεπτέμβριο ως σημείο επανεκκίνησης. Και αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί το Back to School έχει γίνει πλέον κάτι πολύ μεγαλύτερο από την επιστροφή των παιδιών στα θρανία.

1. Το τέλος του καλοκαιριού σε βάζει ξανά σε «λειτουργία»

Το καλοκαίρι έχει διαφορετικό ρυθμό. Ξυπνάς λίγο αργότερα, βγαίνεις περισσότερο, ταξιδεύεις, κάνεις διακοπές, τρως έξω, βλέπεις φίλους, αφήνεις κάποιες υποχρεώσεις στην άκρη. Ακόμη κι αν δεν έχεις φύγει από την πόλη, υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση χαλάρωσης. Ο Σεπτέμβριος έρχεται και αλλάζει απότομα το σκηνικό. Η δουλειά επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς, οι μετακινήσεις γίνονται πιο έντονες, οι υποχρεώσεις αυξάνονται και το ημερολόγιο αρχίζει ξανά να γεμίζει. Και εδώ συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον.

Η επιστροφή στη ρουτίνα δεν σε κάνει μόνο να σκέφτεσαι όσα πρέπει να κάνεις. Σε κάνει να σκέφτεσαι και όσα θα ήθελες να κάνεις διαφορετικά. Είναι σαν να κάνεις έναν μικρό απολογισμό. «Πώς θέλω να είναι η καθημερινότητά μου από εδώ και πέρα;» «Τι με κουράζει;» «Τι θέλω να αλλάξω;» «Πού θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο;» Και ξαφνικά, έχεις μια ολόκληρη λίστα από μικρά και μεγάλα resolutions.

2. Το καλοκαίρι λειτουργεί σαν ένα μικρό διάλειμμα από τον προηγούμενο εαυτό σου

Υπάρχει ακόμη ένας λόγος που ο Σεπτέμβριος είναι τόσο δυνατός ψυχολογικά. Το καλοκαίρι συχνά σε βγάζει από τη συνηθισμένη σου καθημερινότητα. Μπορεί να ταξίδεψες, να γνώρισες καινούργιους ανθρώπους, να πέρασες περισσότερο χρόνο μόνη σου ή απλώς να είχες περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να σκεφτείς. Όταν επιστρέφεις, λοιπόν, δεν επιστρέφεις ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι χρειάζεσαι μια νέα αρχή. Ίσως κατά τη διάρκεια των διακοπών συνειδητοποίησες ότι δουλεύεις υπερβολικά. Ίσως κατάλαβες ότι θέλεις να φροντίσεις περισσότερο την υγεία σου. Ίσως απλώς βαρέθηκες μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Ο Σεπτέμβριος προσφέρει το τέλειο ψυχολογικό πλαίσιο για να μετατρέψεις αυτές τις σκέψεις σε αποφάσεις.

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3. Το «fresh start effect» και η ανάγκη σου να ξεκινήσεις από την αρχή

Στην ψυχολογία υπάρχει η έννοια του «fresh start effect», δηλαδή η τάση να αισθανόμαστε μεγαλύτερη παρακίνηση να αλλάξουμε συνήθειες όταν φτάνουμε σε ένα χρονικό ορόσημο. Η Πρωτοχρονιά είναι ένα τέτοιο ορόσημο. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Γενέθλια, αρχή μιας νέας εβδομάδας, μια νέα δουλειά ή ακόμη και η πρώτη μέρα ενός μήνα μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία επανεκκίνησης. Ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα ισχυρός επειδή συνδυάζει πολλά από αυτά τα στοιχεία ταυτόχρονα: επιστροφή στη ρουτίνα, αλλαγή εποχής, τέλος διακοπών, νέο πρόγραμμα και, για όσους έχουν παιδιά ή θυμούνται τα σχολικά τους χρόνια, έντονο πολιτισμικό συμβολισμό. Με απλά λόγια, το μυαλό σου λέει: «Εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή». Και αυτό είναι αρκετό για να αποκτήσεις ξανά κίνητρο.

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4. Γιατί τον Σεπτέμβριο θέλεις ξαφνικά να οργανώσεις τη ζωή σου

Αν υπάρχει μια λέξη που ταιριάζει στον Σεπτέμβριο, αυτή είναι η «οργάνωση». Ξαφνικά τα ημερολόγια, οι λίστες, τα σημειωματάρια και τα προγράμματα μοιάζουν πιο ελκυστικά. Θέλεις να προγραμματίσεις την εβδομάδα σου. Να τακτοποιήσεις το σπίτι. Να βάλεις στόχους. Να δημιουργήσεις μια καλύτερη πρωινή ρουτίνα. Δεν είναι τυχαίο. Η επιστροφή στη δομή δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερο έλεγχο. Μετά από μια περίοδο πιο αυθόρμητης καθημερινότητας, η ρουτίνα μπορεί να λειτουργήσει καθησυχαστικά. Το πρόγραμμα σου δίνει την αίσθηση ότι ξέρεις πού πηγαίνεις. Και αυτή η αίσθηση ελέγχου μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευχάριστη όταν η καθημερινότητα αρχίζει και πάλι να γεμίζει υποχρεώσεις.

5. Το Back to School δεν αφορά πλέον μόνο τα παιδιά

Το ενδιαφέρον είναι ότι η λογική του Back to School έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια το σχολείο. Ο Σεπτέμβριος έχει γίνει εποχή επανεκκίνησης για όλους. Νέα ρούχα, νέα stationery, νέες συνήθειες, νέες συνδρομές στο γυμναστήριο, νέα επαγγελματικά σχέδια, νέα μαθήματα, νέα χόμπι. Ακόμη και αν δεν έχεις καμία σχέση με σχολείο ή πανεπιστήμιο, μπορεί να αισθάνεσαι ότι πρέπει να «επιστρέψεις» κάπου. Και αυτό το κάπου είναι, στην πραγματικότητα, ο εαυτός σου.

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6. Η παγίδα του «από τον Σεπτέμβριο τα αλλάζω όλα»

Εδώ, βέβαια, υπάρχει μια μικρή παγίδα. Επειδή ο Σεπτέμβριος σου δημιουργεί τόσο έντονα την αίσθηση της νέας αρχής, μπορεί εύκολα να μπεις στη λογική ότι πρέπει να αλλάξεις τα πάντα ταυτόχρονα. Από Δευτέρα γυμναστήριο. Κάθε πρωί ξύπνημα στις 6. Υγιεινή διατροφή. Καθημερινό διάβασμα. Περισσότερη δουλειά. Λιγότερο κινητό. Περισσότερος χρόνος για φίλους. Και φυσικά, τέλεια οργάνωση.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η υπερβολική λίστα μπορεί να δημιουργήσει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αν απαιτείς από τον εαυτό σου να γίνει μέσα σε μία εβδομάδα ο άνθρωπος που φαντάζεσαι ότι θα είσαι σε έξι μήνες, είναι πολύ πιθανό να κουραστείς γρήγορα. Ο πραγματικός στόχος του Σεπτεμβρίου δεν χρειάζεται να είναι να αλλάξεις τη ζωή σου. Μπορεί απλώς να είναι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο τη ζεις

7. Ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή στιγμή για να ξαναδείς τις προτεραιότητές σου

Αν θέλεις να αξιοποιήσεις αυτή την αίσθηση restart, ίσως αξίζει να μην ξεκινήσεις με μια τεράστια λίστα στόχων. Ξεκίνα με μία ερώτηση: «Τι δεν θέλω να κουβαλήσω μαζί μου στην επόμενη περίοδο;» Μπορεί να είναι μια συνήθεια, ένας τρόπος σκέψης, μια σχέση που σε εξαντλεί ή μια καθημερινότητα που έχει πάψει να σου ταιριάζει. Μετά σκέψου τι θέλεις να προσθέσεις. Περισσότερη ξεκούραση; Περισσότερη κίνηση; Περισσότερη δημιουργικότητα; Περισσότερο χρόνο με ανθρώπους που αγαπάς; Αυτές οι μικρές αποφάσεις είναι συχνά πιο ουσιαστικές από τους μεγάλους, εντυπωσιακούς στόχους.

Και τελικά, μήπως ο Σεπτέμβριος είναι η δική σου Πρωτοχρονιά;

Μπορεί το ημερολόγιο να επιμένει ότι η νέα χρονιά ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, όμως η ψυχολογία σου δεν λειτουργεί πάντα με ημερολογιακούς κανόνες. Για πολλούς ανθρώπους, ο Σεπτέμβριος είναι η στιγμή που σταματούν για λίγο, κοιτούν πίσω και αποφασίζουν τι θέλουν να αλλάξουν από εδώ και πέρα. Ίσως γι’ αυτό έχει κάτι τόσο ελκυστικό. Δεν κουβαλά απαραίτητα την πίεση της Πρωτοχρονιάς και των μεγάλων υποσχέσεων. Έχει περισσότερο την αίσθηση μιας ήσυχης επανεκκίνησης.

Δεν χρειάζεται να πεις «φέτος θα αλλάξω τα πάντα». Μπορείς απλώς να πεις «από εδώ και πέρα θέλω να το κάνω λίγο διαφορετικά». Και ίσως αυτή να είναι τελικά η πιο ρεαλιστική μορφή New Year’s Resolution. Γιατί ο Σεπτέμβριος δεν σου ζητά να γίνεις κάποιος άλλος. Σου δίνει απλώς την αίσθηση ότι μπορείς να επιστρέψεις στον εαυτό σου – λίγο πιο συνειδητά, λίγο πιο οργανωμένα και, κυρίως, με την ευκαιρία να αποφασίσεις ξανά τι αξίζει πραγματικά χώρο στη ζωή σου.

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