Ο Michael Kors φέρνει το πνεύμα της Νέας Υόρκης και της Pop Art στην πασαρέλα για την Άνοιξη 2027

Ο Michael Kors παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη 2027 στον κήπο γλυπτών του MoMA, συνδυάζοντας τη μόδα με τη μοντέρνα τέχνη

Με μια ματιά Η συλλογή Άνοιξη 2027 του Michael Kors παρουσιάστηκε στον κήπο γλυπτών του MoMA, εμπνευσμένη από την Pop Art και τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό.

Η συλλογή συνδυάζει την αμερικανική αθλητική πολυτέλεια με μοντερνιστικές αναφορές και αισθητική της δεκαετίας του '60.

Έμφαση δόθηκε σε έντονα χρώματα, ρίγες, οπτικά εφέ, και statement αξεσουάρ όπως γλυπτές τσάντες και ογκώδη δαχτυλίδια.

Το beauty look ήταν μίνιμαλ, με φυσικούς τόνους και διακριτικές πινελιές κόκκινου ή νέον κίτρινου, συμπληρώνοντας τη χρωματική παλέτα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο μετά τη μεγαλειόπολη επέτειο των 45 χρόνων του στο Lincoln Center, ο Michael Kors επέλεξε έναν από τους πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους της Νέας Υόρκης για να παρουσιάσει τη νέα του συλλογή. Ο διάσημος σχεδιαστής κατέλαβε τον κήπο γλυπτών του Μουσείου Μοντέδρνας Τέχνης (MoMA), χαρίζοντας στο κοινό μια κινηματογραφική, αυθεντικά «νεοϋορκέζικη» ατμόσφαιρα για τη σεζόν Άνοιξη 2027, με βασικό σύνθημα «The fine art of fashion».

Εμπνευσμένος από τα εικαστικά κινήματα που τιμά το μουσείο, ο Kors πάντρεψε την αμερικανική αθλητική πολυτέλεια με τις μοντερνιστικές αναφορές της νιότης του. Από τα πρώτα κουστούμια και τα παλτό με τρισδιάστατες λουλουδένιες απλικέ λεπτομέρειες έως τα φορέματα σε γραμμή τουλίπας, η συλλογή λειτούργησε ως μια ζωντανή ωδή στην ποπ αρτ και στον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, γεμάτη αισιοδοξία και φωτεινά χρώματα.

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Μοντερνιστικές γραμμές και ’60s αισθητική

Το show άνοιξε με αυστηρά, κομψά μαύρα σύνολα, ιδανικά για το γραφείο αλλά και για κάθε δυναμική γυναίκα, συνδυάζοντας σακάκια με κουμπιά και cropped παντελόνια. Στη συνέχεια, η πασαρέλα πλημμύρισε από έντονα πρωτογενή χρώματα, όπως το κόκκινο και το κίτρινο, σε ασύμμετρα φορέματα και εντυπωσιακά ταγέρ με micro φούστες και γιακάδες Peter Pan. Οι ρίγες και τα οπτικά εφέ πρόσθεσαν μια παιχνιδιάρικη, ρετρό νότα που παρέπεμπε στη δεκαετία του ’60, διατηρώντας παράλληλα απόλυτη φορητότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αξεσουάρ, με γλυπτές τσάντες περασμένες σε ασημένιους κρίκους, δερμάτινα πορτοφολάκια φορεμένα σαν κολιέ και εντυπωσιακά, ογκώδη δαχτυλίδια να κλέβουν την παράσταση.

Το beauty look κινήθηκε σε μίνιμαλ, φυσικούς τόνους, με φωτεινό δέρμα και διακριτικές πινελιές από κόκκινο κραγιόν ή νέον κίτρινη σκιά, ολοκληρώνοντας το συνολικό χρωματικό παιχνίδι της συλλογής. Καθώς η Alex Consani έκλεινε το σόου υπό τους ήχους του τραγουδιού «I Guess the Lord Must Be in New York City», έγινε σαφές πως ο Kors συνεχίζει να υμνεί με αστείρευτο ρομαντισμό τη γυναίκα της Νέας Υόρκης.

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